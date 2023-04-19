Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 21 апреля и как привлечь большое здоровье и удачу. Приметы на 21 апреля.

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Что нельзя делать 21 апреля / УНИАН

21 апреля церковь почитает память святого Иродиона. Иродион был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла.

В этот день было принято наблюдать за погодой. Верили, что можно предсказать, каким будет лето.

А вот вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.

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Также верили, если 21 апреля запланирована важная встреча, то перед выходом из дома нужно трижды плюнуть перед собой. Считается, что таким образом можно переплюнуть неприятности и препятствия.

Что нельзя делать 21 апреля

Нельзя 21 апреля много работать и выполнять тяжелые домашние дела. Нельзя 21 апреля стирать и шить. Нельзя 21 апреля ходить на рыбалку. Верили, что клева не будет.

Приметы на 21 апреля

Если вечер выдался теплым, а ночь тихой, то лето будет жарким и сухим.

Если день солнечный, то лето наступит скоро.

Если на каких-то реках к этому дню остался лед, то сегодня он полностью уходит.

Какой сегодня праздник 21 апреля

21 апреля отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Впервые этот день отмечался в более чем 50 странах мира 21 апреля 2002 года.

21 апреля международное сообщество отмечает Всемирный день миграции рыб. Его цель — сохранение рек для людей и рыб.

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