Зачем 24 июля нужно пересчитать все деньги: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 24 июля. Все важные приметы, чтобы не потерять удачу.

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Что нельзя делать 24 июля / pixabay

24 июля церковь почитает память святой Ольги. В этот день принято было ходить в церковь. Святую княгиню Ольгу прихожане просят о помощи в сложных жизненных ситуациях, о замужестве, защите семьи и детей.

В день святой Ольги принято было заниматься работами в саду и в огороде. Можно заняться пересадкой, удобрением растений и убирать урожай. Считалось, что работа на земле обязательно вознаградиться в будущем: следующий сезон подарит богатый урожай.

Что можно делать 24 июля

Принято было 24 июля считать свои расходы и деньги.

Обязательно 24 июля нужно было распланировать свой бюджет.

Хорошим делом будет 24 июля написать список ближайших покупок. Верили, что вскоре удасться все купить.

Что нельзя делать 24 июля

Нельзя 24 июля купаться в водоемах. Верили, что таким образом можно навсегда смыть с себя счастье, здоровье и везение. Нельзя 24 июля бросать деньги на ветер. Покупки должны быть только по необходимости, иначе все финансы утекут в неизвестном направлении. Нельзя 24 июля выбрасывать еду. Согласно приметам это приведет к болезням и финансовым проблемам. Нельзя 24 июля обсуждать и планировать праздники. Например, свадьбу. Иначе планы могут разрушиться и никакое торжество не состоится.

Приметы 24 июля

Если роса на траве по утру, то урожай огурцов и помидоров будет скудным.

Если погода 24 июля солнечная и теплая, то будет хороший урожай зерновых.

Если пчелы сильно буйные, то будет жаркая погода.

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