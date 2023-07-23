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Зачем 24 июля нужно пересчитать все деньги: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
23 июля 2023, 18:00 обновлено 23 июля, 18:02
189
Что нельзя делать 24 июля. Все важные приметы, чтобы не потерять удачу.
приметы, лето
Что нельзя делать 24 июля / pixabay

24 июля церковь почитает память святой Ольги. В этот день принято было ходить в церковь. Святую княгиню Ольгу прихожане просят о помощи в сложных жизненных ситуациях, о замужестве, защите семьи и детей.

В день святой Ольги принято было заниматься работами в саду и в огороде. Можно заняться пересадкой, удобрением растений и убирать урожай. Считалось, что работа на земле обязательно вознаградиться в будущем: следующий сезон подарит богатый урожай.

Что можно делать 24 июля

  • Принято было 24 июля считать свои расходы и деньги.
  • Обязательно 24 июля нужно было распланировать свой бюджет.
  • Хорошим делом будет 24 июля написать список ближайших покупок. Верили, что вскоре удасться все купить.

Что нельзя делать 24 июля

  1. Нельзя 24 июля купаться в водоемах. Верили, что таким образом можно навсегда смыть с себя счастье, здоровье и везение.
  2. Нельзя 24 июля бросать деньги на ветер. Покупки должны быть только по необходимости, иначе все финансы утекут в неизвестном направлении.
  3. Нельзя 24 июля выбрасывать еду. Согласно приметам это приведет к болезням и финансовым проблемам.
  4. Нельзя 24 июля обсуждать и планировать праздники. Например, свадьбу. Иначе планы могут разрушиться и никакое торжество не состоится.

Приметы 24 июля

  • Если роса на траве по утру, то урожай огурцов и помидоров будет скудным.
  • Если погода 24 июля солнечная и теплая, то будет хороший урожай зерновых.
  • Если пчелы сильно буйные, то будет жаркая погода.

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