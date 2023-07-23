Зачем 24 июля нужно пересчитать все деньги: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 24 июля. Все важные приметы, чтобы не потерять удачу.
24 июля церковь почитает память святой Ольги. В этот день принято было ходить в церковь. Святую княгиню Ольгу прихожане просят о помощи в сложных жизненных ситуациях, о замужестве, защите семьи и детей.
В день святой Ольги принято было заниматься работами в саду и в огороде. Можно заняться пересадкой, удобрением растений и убирать урожай. Считалось, что работа на земле обязательно вознаградиться в будущем: следующий сезон подарит богатый урожай.
Что можно делать 24 июля
- Принято было 24 июля считать свои расходы и деньги.
- Обязательно 24 июля нужно было распланировать свой бюджет.
- Хорошим делом будет 24 июля написать список ближайших покупок. Верили, что вскоре удасться все купить.
Что нельзя делать 24 июля
- Нельзя 24 июля купаться в водоемах. Верили, что таким образом можно навсегда смыть с себя счастье, здоровье и везение.
- Нельзя 24 июля бросать деньги на ветер. Покупки должны быть только по необходимости, иначе все финансы утекут в неизвестном направлении.
- Нельзя 24 июля выбрасывать еду. Согласно приметам это приведет к болезням и финансовым проблемам.
- Нельзя 24 июля обсуждать и планировать праздники. Например, свадьбу. Иначе планы могут разрушиться и никакое торжество не состоится.
Приметы 24 июля
- Если роса на траве по утру, то урожай огурцов и помидоров будет скудным.
- Если погода 24 июля солнечная и теплая, то будет хороший урожай зерновых.
- Если пчелы сильно буйные, то будет жаркая погода.
видео дня
Читайте также: