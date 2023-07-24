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Зачем 25 июля нужно положить под порог дома крошки хлеба: приметы и запреты

Мария Тупик
24 июля 2023, 15:01
29
Что нельзя делать 25 июля. Все важные приметы, которые не нарушали.
лето, приметы
Что нельзя делать 25 июля / pixabay

25 июля церковь почитает память святых мучеников Прокла и Илария, пострадавших за веру во II веке. Этот день наши предки прозвали Плакальщиком, потому что начинали выпадать большие росы. Наши предки верили, что роса обладает целебными свойствами.

Также 25 июля православные верующие отмечают праздничное событие под названием День иконы Божьей Матери, именуемой Троеручница.

Что можно делать 25 июля

  • В этот день принято было ходить в церковь. Женщины просили о помощи близким. Матери военных просили защитить сыновей.
  • 25 июля важно было трудиться и не лениться. Верили, что можно привлечь своим трудом большой успех.
  • Верили, кто положит под порог дома крошки хлеба, тому ждать большой финансовой удачи в будущем.

Что нельзя делать 25 июля

  1. Нельзя 25 июля заниматься домашней работой. Верили, что стирка, уборка, шитье не принесет удачи.
  2. Нельзя 25 июля заниматься повседневными хозяйственными делами.
  3. Нельзя 25 июля в доме ругаться и ссориться с близкими.
  4. Нельзя 25 июля давать в долг что-либо. Деньги, хлеб, соль, крупы, это может привести к финансовым неудачам.
  5. Нельзя 25 июля произносить обещания, так как это может нести негативные последствия.

Приметы 25 июля

  • Если утром на огороде много росы, будет плохой урожай помидоров.
  • Если солнечная погода в этот день, то предвещает хороший урожай зерновых.
  • Если мошкары много развелось, то будет богатый урожай грибов осенью.
  • Если листья начали опадать с деревьев, то осень будет ранней.

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