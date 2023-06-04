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Зачем 5 июня пересматривали все деньги в кошельке: приметы и что запрещено делать после Троицы

Мария Тупик
4 июня 2023, 11:33 обновлено 4 июня, 11:44
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Что нельзя делать 5 июня в Духов день. Все важные приметы и запреты этого дня.
Что нельзя делать 5 июня, приметы
Что нельзя делать 5 июня / pixabay

5 июня отмечается праздник Духов день. Это праздник плавающий, но всегда припадает на 51-й день после Пасхи.

Верующие придают особое значение посещению храма накануне и в сам Духов день. Но, если такой возможности нет, то стоит помолиться дома.

Народные поверья гласят, что в это время обычно освящали колодцы, считалось, что такой родник не пересохнет в летний период.

Что можно делать 5 июня

  • В этот день ходили в церковь. Празднование Дня Святого Духа начинается еще накануне, в воскресенье. Часть торжественного богослужения, великую вечерню, совершают в Троицын день. На Троицу храмы украшаются ветвями деревьев. Их оставляют и на Духов день.
  • Провести время с семьей и близкими. В этот день также важно показать любовь и заботу к своим близким людям.
  • Сделать доброе дело. В Духов день особенно важно проявлять милосердие и помогать нуждающимся.
  • День Святого Духа традиционно не является постным. В праздничном меню могут быть любые блюда. Обычно хозяйки занимаются приготовлением караваев, пирогов с начинкой и блинов.
  • Чтобы не случилось проблем с финансами, стоит аккуратно пересчитать все деньги и сложить в кошелек. Кошелек в этот день должен иметь опрятный вид.
  • Если купюры в вашем кошельке порвались или имеют грязный вид, их стоит немедленно потратить.

Что нельзя делать 5 июня в Духов день

  1. Нельзя в Духов день употреблять алкоголь и переедать.
  2. Нельзя 5 июня говорить плохо окружающим, устраивать перебранки и влезать в драки.
  3. Нельзя заниматься изнурительным трудом, в том числе на садовом участке. Землю в этот период считают именинницей и стараются не тревожить.
  4. Нельзя 5 июня смотреть на свое отражение в водной глади, чтобы не остаться без истинной любви.
  5. Нельзя бегать 5 июня, считалось, что в этот день может сбежать от собственной судьбы.
  6. Нельзя 5 мая отказывать в приеме гостей. Верили, что стоит ожидать годы проблем с финансами.

Приметы на 5 июня

  • Если в 5 июня идет дождь, то ожидается хороший урожай.
  • Если в этот день светит солнце, то наступит жаркое лето.
  • Если в 5 июня поют соловьи, то стоит ожидать богатого урожая фруктов и ягод.

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