Салаты с авокадо: вкусные, полезные и яркие рецепты для истинных гурманов

Авокадо имеет нейтральный вкус, поэтому отлично сочетается со многими ингредиентами.
Авокадо – очень популярный нынче фрукт, ему поют оды диетологи и эксперты по правильному питанию. Некоторые даже советуют кушать авокадо каждый день. Главред также решил разобраться, так ли полезен авокадо, как его малюют, и собрал подборку рецептов с этим необычным фруктом, которые помогут разнообразить ваше ежедневное меню.
Авокадо родом из островов Карибского бассейна и Мексики. Еще древние ацтеки употребляли мякоть авокадо в пищу. Фрукт имеет грушевидную форму. Кожура бугристая, тёмно-зелёного, а иногда почти чёрного цвета. Еще одно название авокадо - "аллигаторова груша".
Авокадо – калорийность
Авокадо официально занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый питательный представитель растительной пищи. В среднем, калорийность авокадо составляет примерно 212 ккал на 100 г продукта. Жирность фрукта колеблется в зависимости от сорта и географии выращивания. Несмотря на высокую калорийность, авокадо активно используют в диетах и разгрузочных днях. Дело в том, что фрукт содержит полиненасыщенные кислоты, которые способствуют процессу нормализации веса.
Авокадо – польза для организма
В принципе, уже понятно, что авокадо очень полезен, так как содержит:
- весь набор жирных незаменимых кислот, которые необходимы для сохранения памяти и нормального функционирования клеток мозга;
- олеиновую кислоту – очищает кровь от вредного холестерина и предотвращает образование холестериновых бляшек;
- рекордное количество витамина Е – защищает от вирусов и тормозит процессы старения, благотворно влияет на состояние кожи и волос;
- калий – увеличивает сопротивляемость стрессу и нормализует водно-солевой баланс;
- витамин В2 - не дает развиваться анемии, особенно у маленьких детей;
- кальций и фосфор - укрепляет кости и зубы;
- фитонутриенты и фитохимикалии – не дают развиваться раковым клеткам и разрушают уже имеющиеся опухоли на начальной стадии.
- витамин С - повышает иммунитет и работоспособность, снижает раздражительность и усталость, препятствует действию несвязанных радикалов извне.
Кроме того, авокадо нормализует артериальное давление – этот плод особенно полезен гипертоникам. Он останавливает кровотечения и способствует заживлению ран и восстановлению после операций. Полезен при расстройствах работы желудочно-кишечного тракта и кишечника. Авокадо является источником растительного белка и аналогом мяса, поэтому этот фрукт рекомендуют есть вегетарианцам. А еще авокадо является афродизиаком - он пробуждает страсть, увеличивает потенцию и пробуждает естественное желание.
Авокадо - вред
Что касается вреда авокадо, то в редких случаях встречается индивидуальная непереносимость продукта. Аллергические реакции на авокадо не обнаружены. Важно знать, что косточки и листья авокадо считаются ядовитыми.
Как правильно чистить авокадо
1. Острым ножом надрезать вымытый плод повсему периметру вдоль длинной стороны.
2. Надрезанные половинки следует повернуть вокруг своей оси на 90˚, затем приподнять одну из них.
3. Достать косточку.
4. Сделать небольшой разрез в области крепления плодоножки, потянуть за шкуру и снять её. Если вы планируете измельчать авокадо в блендере, мякоть удобнее извлечь столовой ложкой.
Существует огромное количество способов употребления авокадо – рецепты салатов сделают ваш рацион очень разнообразным, сытным и полезным. Салаты с авокадо могут стать отменной вечерней трапезой, также такой салат придаст вам бодрости и сил на целый день, если есть салат с авокадо на завтрак.
Салат с авокадо и креветками
Для приготовления вам понадобятся:
- креветки очищенные - 225 г;
- авокадо - 1 шт.;
- помидоры черри - 5-6 шт.;
- красный лук - ½ шт.;
- Сливочное масло - 2 ст. л.;
- лимонный сок - 1 ст. л.;
- оливковое масло - 1 ст. л.;
- соль, перец, специи - по вкусу;
- петрушка - по вкусу.
Рецепт салата с авокадо очень прост. Для начала креветки нужно хорошо перемешать с растопленным сливочным маслом. Потом выложить морепродукты одним слоем на разогретую сковороду и обжаривать, пока они не станут розовыми по краям, затем перевернуть на другую сторону и обжаривать ещё минуту, до готовности. Выложить креветки на тарелку и дать им остыть.
Авокадо нарезать небольшими кубиками, красный лук нашинковать тонкими пластиками, помидоры черри - дольками или половинками, измельчить петрушку. Выложить всё это в большую миску, заправить оливковым маслом, лимонным соком и хорошо перемешать.
Последний штрих салата с авокадо - добавить к овощам креветки и перемешать. Приправить блюдо солью, перцем и другими специями.
Салат с авокадо и курицей – диетический
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.;
- авокадо – 1 шт.;
- огурец большого размера – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- нежирная сметана или греческий йогурт для заправки;
- лимонный сок – 1 чайная ложка.
Куриное филе делим на четыре части, заправляем каждый кусочек солью, сушёным чесноком и паприкой, смазываем капелькой масла. Через 30 минут обжариваем мясо на сковороде гриль или на обычной.
Нарезаем огурец и мякоть авокадо, заправляем лимонным соком. Остывшее куриное филе также мелко нарезаем, смешивает все ингредиенты и заправляем нежирной сметаной.
Совет: это салат с авокадо можно дополнить тертым сыром и сухариками.
Салат с авокадо, свеклой и помидорами
Для приготовления этого яркого овощного салата потребуется время на подготовку. В частности, заранее нужно сварить и остудить свеклу.
Ингредиенты для порции салата калорийностью в 358 ккал:
- 100 г отварной молодой свеклы;
- половина авокадо;
- 100 г рукколы;
- 100 г помидоров черри;
- 30 г сливочного сыра с зеленью;
- 1 ст.л. оливкового масла;
- соль, перец – по вкусу.
Рукколу предварительно замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость. Очищенную свеклу очистить и нарезать тонкими кружочками. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить, удалить косточку, нарезать мякоть дольками.
На тарелку выложить на рукколу без стеблей, свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить. Сверху выложить сливочный сыр, полить салат оливковым маслом и можно подавать к столу.
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