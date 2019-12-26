Салаты с авокадо: вкусные, полезные и яркие рецепты для истинных гурманов

Салаты с авокадо можно делать и овощные, и фруктовые / Фото pixabay.com

Авокадо – очень популярный нынче фрукт, ему поют оды диетологи и эксперты по правильному питанию. Некоторые даже советуют кушать авокадо каждый день. Главред также решил разобраться, так ли полезен авокадо, как его малюют, и собрал подборку рецептов с этим необычным фруктом, которые помогут разнообразить ваше ежедневное меню.

Авокадо родом из островов Карибского бассейна и Мексики. Еще древние ацтеки употребляли мякоть авокадо в пищу. Фрукт имеет грушевидную форму. Кожура бугристая, тёмно-зелёного, а иногда почти чёрного цвета. Еще одно название авокадо - "аллигаторова груша".

Авокадо – калорийность

Авокадо официально занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый питательный представитель растительной пищи. В среднем, калорийность авокадо составляет примерно 212 ккал на 100 г продукта. Жирность фрукта колеблется в зависимости от сорта и географии выращивания. Несмотря на высокую калорийность, авокадо активно используют в диетах и разгрузочных днях. Дело в том, что фрукт содержит полиненасыщенные кислоты, которые способствуют процессу нормализации веса.

Авокадо – польза для организма

В принципе, уже понятно, что авокадо очень полезен, так как содержит:

весь набор жирных незаменимых кислот, которые необходимы для сохранения памяти и нормального функционирования клеток мозга;

олеиновую кислоту – очищает кровь от вредного холестерина и предотвращает образование холестериновых бляшек;

рекордное количество витамина Е – защищает от вирусов и тормозит процессы старения, благотворно влияет на состояние кожи и волос;

калий – увеличивает сопротивляемость стрессу и нормализует водно-солевой баланс;

витамин В2 - не дает развиваться анемии, особенно у маленьких детей;

кальций и фосфор - укрепляет кости и зубы;

фитонутриенты и фитохимикалии – не дают развиваться раковым клеткам и разрушают уже имеющиеся опухоли на начальной стадии.

витамин С - повышает иммунитет и работоспособность, снижает раздражительность и усталость, препятствует действию несвязанных радикалов извне.

Кроме того, авокадо нормализует артериальное давление – этот плод особенно полезен гипертоникам. Он останавливает кровотечения и способствует заживлению ран и восстановлению после операций. Полезен при расстройствах работы желудочно-кишечного тракта и кишечника. Авокадо является источником растительного белка и аналогом мяса, поэтому этот фрукт рекомендуют есть вегетарианцам. А еще авокадо является афродизиаком - он пробуждает страсть, увеличивает потенцию и пробуждает естественное желание.

Авокадо - вред

Что касается вреда авокадо, то в редких случаях встречается индивидуальная непереносимость продукта. Аллергические реакции на авокадо не обнаружены. Важно знать, что косточки и листья авокадо считаются ядовитыми.

Как правильно чистить авокадо

1. Острым ножом надрезать вымытый плод повсему периметру вдоль длинной стороны.

2. Надрезанные половинки следует повернуть вокруг своей оси на 90˚, затем приподнять одну из них.

3. Достать косточку.

4. Сделать небольшой разрез в области крепления плодоножки, потянуть за шкуру и снять её. Если вы планируете измельчать авокадо в блендере, мякоть удобнее извлечь столовой ложкой.

Как почистить авокадо / Фото calorizator.ru

Существует огромное количество способов употребления авокадо – рецепты салатов сделают ваш рацион очень разнообразным, сытным и полезным. Салаты с авокадо могут стать отменной вечерней трапезой, также такой салат придаст вам бодрости и сил на целый день, если есть салат с авокадо на завтрак.

Салат с авокадо и креветками

Для приготовления вам понадобятся:

креветки очищенные - 225 г;

авокадо - 1 шт.;

помидоры черри - 5-6 шт.;

красный лук - ½ шт.;

Сливочное масло - 2 ст. л.;

лимонный сок - 1 ст. л.;

оливковое масло - 1 ст. л.;

соль, перец, специи - по вкусу;

петрушка - по вкусу.

Рецепт салата с авокадо очень прост. Для начала креветки нужно хорошо перемешать с растопленным сливочным маслом. Потом выложить морепродукты одним слоем на разогретую сковороду и обжаривать, пока они не станут розовыми по краям, затем перевернуть на другую сторону и обжаривать ещё минуту, до готовности. Выложить креветки на тарелку и дать им остыть.

Авокадо нарезать небольшими кубиками, красный лук нашинковать тонкими пластиками, помидоры черри - дольками или половинками, измельчить петрушку. Выложить всё это в большую миску, заправить оливковым маслом, лимонным соком и хорошо перемешать.

Последний штрих салата с авокадо - добавить к овощам креветки и перемешать. Приправить блюдо солью, перцем и другими специями.

Салат с авокадо и креветками / Фото Instagram

Фото Instagram

Салат с авокадо и курицей – диетический

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.;

авокадо – 1 шт.;

огурец большого размера – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

нежирная сметана или греческий йогурт для заправки;

лимонный сок – 1 чайная ложка.

Куриное филе делим на четыре части, заправляем каждый кусочек солью, сушёным чесноком и паприкой, смазываем капелькой масла. Через 30 минут обжариваем мясо на сковороде гриль или на обычной.

Нарезаем огурец и мякоть авокадо, заправляем лимонным соком. Остывшее куриное филе также мелко нарезаем, смешивает все ингредиенты и заправляем нежирной сметаной.

Совет: это салат с авокадо можно дополнить тертым сыром и сухариками.

Салат с авокадо и курицей / Фото cookpad.com

Салат с авокадо, свеклой и помидорами

Для приготовления этого яркого овощного салата потребуется время на подготовку. В частности, заранее нужно сварить и остудить свеклу.

Ингредиенты для порции салата калорийностью в 358 ккал:

100 г отварной молодой свеклы;

половина авокадо;

100 г рукколы;

100 г помидоров черри;

30 г сливочного сыра с зеленью;

1 ст.л. оливкового масла;

соль, перец – по вкусу.

Рукколу предварительно замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость. Очищенную свеклу очистить и нарезать тонкими кружочками. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить, удалить косточку, нарезать мякоть дольками.

На тарелку выложить на рукколу без стеблей, свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить. Сверху выложить сливочный сыр, полить салат оливковым маслом и можно подавать к столу.

Салат с авокадо, свеклой и помидорами / Фото: instagram.com/petite_furia

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