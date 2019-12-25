"Цветы на снегу": очень вкусный салат Мимоза с новым ингредиентом

Салат Мимоза украсит новогодний стол / Фото 1000.menu

Салат Мимоза – яркое, "солнечное" блюдо со вкусом из детства станет достойным украшением не только праздничного стола, но и приятного семейного ужина зимними вечерами. Приготовить его очень просто, да и ингредиенты найдутся почти в каждом холодильнике. К слову, свое название салат получил благодаря тому, что верхний слой напоминает цветы мимозы, рассыпанные по снегу. Главред собрал несколько популярных вариантов приготовления салата, в том числе и классический, а также рецепт салата Мимоза с новым - "новогодним" ингредиентом.

Салат Мимоза – классический рецепт

Этот вариант популярного рецепта – точь-в-точь как в кулинарной книге, он готовится с сыром. Для приготовления этого необычайно нежного на вкус салата вам понадобятся:

рыбные консервы в масле - 1 банка (идеальный вариант сайра, но подойдет и сардина);

4 средних картофелины;

4 морковки среднего размера;

2 луковицы среднего размера;

150 грамм твердого сыра;

4 яйца;

50 грамм зелени (укроп или петрушка – по вкусу).

Для начала нужно подготовить все ингредиенты для того, чтобы приготовить салат Мимоза с сыром. Картофель, морковь и яйца отварить до готовности, остудить и почистить. Потом сыр, картофель, морковь и яйца натереть на мелкой терке. Белок и желток яйца нужно измельчить отдельно, так они будут разными слоями салата. Лук и зелень также мелко нашинковать. Лук залить кипятком и дать настояться в течении 5-10 минут для удаления горечи.

Салат Мимоза с сыром – пошаговый рецепт

Салат выкладывается в салатницу или на блюдо слоями, каждый слой промазывается майонезом. Впрочем, если вам не по вкусу такое количество майонеза, можно промазывать не каждый слой. Салат все равно пропитается – для этого просто полейте слой картофеля маслом, которое останется от консервы.

Итак, на дно салатницы выкладываем консерву и разминаем ее вилкой, распределяем по всей поверхности. Сверху на рыбу кладем натёртые белки, далее морковь, лук, картофель, немножко солим. Последний слой – сырный, его также промазываем майонезом и украшаем салат натертыми желтками и зеленью. Перед подачей на стол салат Мимоза должен настояться в холодном месте в течение двух часов.

Совет: Для того, чтобы салат был более нежным на вкус, картофель можно перемешать с натертым хорошо охлажденным сливочным маслом.

К слову, украсить салат Мимоза можно таким образом, чтобы он действительно напоминал букет из цветов на вашем столе. Для этого самый верхний слой для начала посыпьте натертым белком, зеленый лук выложите в виде веточек, а сами цветы оформите из натертого желтка.

Салат Мимоза / Фото buljon.ru

Рецепт салата Мимоза с лососем – новогодний вариант

Это вариант рецепта будет уместен на новогоднем столе. Изысканности и праздничности ему придаст лосось. Салат также выкладывается слоями.

Ингредиенты:

консервированный лосось в масле – 1 банка;

яйца – 4 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

морковь – 3 шт.;

картофель – 3 шт.;

соль – по вкусу;

майонез – по вкусу;

свежая зелень – для украшения.

Салат Мимоза - рецепт пошаговый

Морковь, картофель и яйца отварить, остудить, почистить и натереть на мелкой терке. Лук почистить и мелко нарезать.

Первый слой салата – картофельный. Выкладываем картофель на блюдо и распределяем по поверхности. Следующий слой – лук, смазываем его майонезом. Далее выкладываем яичные белки и майонез, размятый вилкой лосось, далее кладем морковь – еще раз покрываем майонезом. И последний штрих – уже готовый салат украшаем тертым желтком и зеленью.

Салат Мимоза с лососем/ Фото: Depositphotos

Совет: салат Мимоза с консервой (какую бы вы не выбрали – сайру, сардину или лосось) очень красиво смотрится если его формировать при помощи сервировочного кольца. Для этого сервировочное кольцо нужно обмотать пищевой пленкой, немного смазать растительным маслом и поставить на блюдо. Выложить все слои салата, убрать блюдо на пару часов в холодное место, а перед подачей снять сервировочное кольцо.

Рецепт салата мимоза с видео

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