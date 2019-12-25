"Цветы на снегу": очень вкусный салат Мимоза с новым ингредиентом

Салат Мимоза с консервой дает волю фантазии, так как использовать можно не только сайру, но и сардину, лосось и любую другую рыбу в масле.
Салат Мимоза – яркое, "солнечное" блюдо со вкусом из детства станет достойным украшением не только праздничного стола, но и приятного семейного ужина зимними вечерами. Приготовить его очень просто, да и ингредиенты найдутся почти в каждом холодильнике. К слову, свое название салат получил благодаря тому, что верхний слой напоминает цветы мимозы, рассыпанные по снегу. Главред собрал несколько популярных вариантов приготовления салата, в том числе и классический, а также рецепт салата Мимоза с новым - "новогодним" ингредиентом.
Салат Мимоза – классический рецепт
Этот вариант популярного рецепта – точь-в-точь как в кулинарной книге, он готовится с сыром. Для приготовления этого необычайно нежного на вкус салата вам понадобятся:
- рыбные консервы в масле - 1 банка (идеальный вариант сайра, но подойдет и сардина);
- 4 средних картофелины;
- 4 морковки среднего размера;
- 2 луковицы среднего размера;
- 150 грамм твердого сыра;
- 4 яйца;
- 50 грамм зелени (укроп или петрушка – по вкусу).
Для начала нужно подготовить все ингредиенты для того, чтобы приготовить салат Мимоза с сыром. Картофель, морковь и яйца отварить до готовности, остудить и почистить. Потом сыр, картофель, морковь и яйца натереть на мелкой терке. Белок и желток яйца нужно измельчить отдельно, так они будут разными слоями салата. Лук и зелень также мелко нашинковать. Лук залить кипятком и дать настояться в течении 5-10 минут для удаления горечи.
Салат Мимоза с сыром – пошаговый рецепт
Салат выкладывается в салатницу или на блюдо слоями, каждый слой промазывается майонезом. Впрочем, если вам не по вкусу такое количество майонеза, можно промазывать не каждый слой. Салат все равно пропитается – для этого просто полейте слой картофеля маслом, которое останется от консервы.
Итак, на дно салатницы выкладываем консерву и разминаем ее вилкой, распределяем по всей поверхности. Сверху на рыбу кладем натёртые белки, далее морковь, лук, картофель, немножко солим. Последний слой – сырный, его также промазываем майонезом и украшаем салат натертыми желтками и зеленью. Перед подачей на стол салат Мимоза должен настояться в холодном месте в течение двух часов.
Совет: Для того, чтобы салат был более нежным на вкус, картофель можно перемешать с натертым хорошо охлажденным сливочным маслом.
К слову, украсить салат Мимоза можно таким образом, чтобы он действительно напоминал букет из цветов на вашем столе. Для этого самый верхний слой для начала посыпьте натертым белком, зеленый лук выложите в виде веточек, а сами цветы оформите из натертого желтка.
Рецепт салата Мимоза с лососем – новогодний вариант
Это вариант рецепта будет уместен на новогоднем столе. Изысканности и праздничности ему придаст лосось. Салат также выкладывается слоями.
Ингредиенты:
- консервированный лосось в масле – 1 банка;
- яйца – 4 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 3 шт.;
- картофель – 3 шт.;
- соль – по вкусу;
- майонез – по вкусу;
- свежая зелень – для украшения.
Салат Мимоза - рецепт пошаговый
Морковь, картофель и яйца отварить, остудить, почистить и натереть на мелкой терке. Лук почистить и мелко нарезать.
Первый слой салата – картофельный. Выкладываем картофель на блюдо и распределяем по поверхности. Следующий слой – лук, смазываем его майонезом. Далее выкладываем яичные белки и майонез, размятый вилкой лосось, далее кладем морковь – еще раз покрываем майонезом. И последний штрих – уже готовый салат украшаем тертым желтком и зеленью.
Совет: салат Мимоза с консервой (какую бы вы не выбрали – сайру, сардину или лосось) очень красиво смотрится если его формировать при помощи сервировочного кольца. Для этого сервировочное кольцо нужно обмотать пищевой пленкой, немного смазать растительным маслом и поставить на блюдо. Выложить все слои салата, убрать блюдо на пару часов в холодное место, а перед подачей снять сервировочное кольцо.
Рецепт салата мимоза с видео
Такой бюджетный, но такой вкусный салат "Мимоза" Ингредиенты ?? 200 г консервированной в масле рыбы (лучше всего сайры) 300 г картофеля 200 г моркови 150 г лука 4 яйца соль Майонез Мой лайфхак?? Картофель и морковь чистим, разрезаем пополам ??складываем в целлофановый пакет, завязываем, делаем несколько проколов??отправляем в микроволновку на 8-10мин..никаких кастрюль, воды и прочего. ( вот так легко и просто это сделать в микроволновой печке)??яйца отвариваем??лук мелко нарезаем и заливаем кипятком, чтобы из него вышла вся горечь??все ингредиенты натераем на крупной тёрке??рыбу разминаем вилкой и выкладываем на дно кольца??далее выкладываем все слой за слоем??солим, перчим, добавляем майонез?? убираем в холодильник на 30 минут, затем снимаем кольцо. Салат готов, приятного аппетита ? #рецепты_sheggi_ #салатмимоза
Читайте такжеКласнючі салати на Новий рік 2020: святкові рецепти
Напомним, ранее Главред разобрался, как приготовить салат Грибная поляна. Этот красивый и вкусный салат можно приготовить с курицей и шампиньонами, с ветчиной и сыром, а также с опятами и морковкой по-корейски.