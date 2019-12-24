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Салат Грибная поляна: оригинальные рецепты с ветчиной, опятами и морковью по-корейски

24 декабря 2019, 11:25

Салат Грибная поляна можно готовить с курицей и шампиньонами, с ветчиной и сыром, а также с опятами и морковкой по-корейски.

Салат Грибная поляна
Салат Грибная поляна сверху можно украсить зеленью / Фото pikabu.ru

Вкусный и красивый салат – отличное дополнение любого праздничного стола. И если селедкой под шубой и оливье на Новый год никого уже не удивишь, то салат Грибная поляна как раз может внести разнообразие. Главред собрал несколько вариантов рецепта этого салата. 

Грибная поляна – рецепт с морковкой по-корейски

Один из вариантов приготовления салата – с морковкой по-корейски. Он понравится тем, кто любит острый вкус.

Вам понадобятся:

  • маринованые шампиньоны  - 1 банка;
  • зеленый лук и свежий укроп – по 1 пучку;
  • вареное мясо (это может быть куриное филе или филе индейки);
  • морковь по-корейски - 200 г;
  • твердый сыр - 200 г;
  • картофель вареный - 3 шт.;
  • огурцы маринованные - 3 шт;
  • майонез.

Салат Грибная поляна – рецепт пошаговый

Прежде всего нужно взять подходящую посуду, так как салат выкладывается слоями сверху вниз. Лучше всего подойдет обычная средняя кастрюлька или глубокий салатник. Посуду выстилаем пищевой пленкой и немного смазываем растительным маслом, чтобы было удобнее переложить салат на блюдо. Салат будем выкладывать слоями, каждый слой смазывается майонезом.

1. Выкладываем грибы в посуду шляпками вниз.

2. Мелко шинкуем зелень и выкладываем ее сверху грибов.

3. Мелко нарезаем картофель, утрамбовываем его в кастрюльку.

5. Следующий слой – нарезанные огурцы.

6. Следом за огурцами – слой мяса.

7. Далее - морковь, снова майонез и сыр.

Теперь салат Грибная поляна нужно перевернуть на блюдо. Для того чтобы это можно было сделать легко, поставьте салат на час-два в холодильник.

Совет к рецепту: если вам нравится более нежный вкус, вместо моркови по-корейски, вы можете использовать обычную вареную морковку.

Салат Грибная поляна
Салат Грибная поляна / Фото instagram

Рецепт салата Грибная поляна  с опятами

Маринованные шампиньоны – не единственный вид грибов, который можно использовать для приготовления этого салата. Филе курицы или индейки также можно заменить, например, на куриное бедро.

Итак, для приготовления этого варианта салата вам понадобятся:

  • куриные бедра – 3 штуки;
  • яйца – 3 штуки;
  • картофель – 3 штуки;
  • лук зеленый – 1 пучок;
  • опята маринованные – 150 грамм;
  • майонез;
  • черный перец;
  • соль;
  • лавровый лист.

Салат Грибная поляна – рецепт с опятами пошагово

Для начала приготовим все ингредиенты. Картофель отварить в мундире, остудить, почистить и натереть на крупной терке.

Яйца сварить "вкрутую", также почистить и измельчить на терке.

Куриные бёдра натереть солью, перцем, положить сверху лавровый лист и выпекать в духовке 30-40 минут при температуре в 180 градусов. После того как мясо остынет, снять шкурку и нарезать мясо небольшими кусочками. С грибов слить жидкость.

Салат выкладываем слоями. Для этого понадобится салатница круглой формы – ее выстилаем пищевой пленой и немного смазываем растительным маслом.

Первый слой салата – грибной. Грибы можно выложить аккуратно каждый в отдельности или просто распределить ровным слоем от центра салатницы к краям. Следующий слой – картофельный, его смазываем майонезом. Сверху присыпаем мелко нашинкованным зеленым луком и слегка присаливаем. 

Два последних слоя – яйца и курица. Каждый из этих слоев также смазываем майонезом.

Почти готовый салат нужно накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на два часа. После снимаем верхний слой пищевой плёнки, салатницу накрываем тарелкой и аккуратно переворачиваем на неё салат. Салат Грибная поляна готов. Для красоты сверху можно выложить горкой еще немного маринованных опят.

Салат Грибная поляна с опятами
Салат Грибная поляна с опятами / Фото edimdoma.ru

Салат грибная поляна - рецепт с ветчиной 

Чтобы приготовить салат Грибная поляна с ветчиной, вам понадобятся:

  • шампиньоны маринованные – 0,5 банки;
  • картофель - 1 шт.;
  • сыр твёрдый - 50 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • лук зелёный - 1 пучок;
  • ветчина - 100 г;
  • морковь - 1 шт.;
  • майонез - по вкусу.

Этот вариант салата готовится опять же в виде "перевертыша". Все ингредиенты выкладываются слоями в кастрюльку или салатник, а потом салат переворачивается на блюдо. Посуду нужно застелить пищевой пленкой и смазать растительным маслом.

Картофель, морковь, яйца нужно отварить, остудить и почистить. Их можно как мелко порезать, так и натереть на терке. Ветчину нарезать кубиками, сыр натереть на терке.

На дно салатника выкладываем шампиньоны шляпками вниз – хорошо было бы, чтобы все грибочки были одинаковыми по размеру. Далее засыпаем и равномерно распределяем нашинкованный лук. Все обязательно хорошо утрамбовать и промазать майонезом – так салат не развалится при переворачивании.

Следующий слой после лука – сырный. Далее – яйца, ветчина и морковь. Завершает салат натёртый картофель  – его уже не нужно смазывать майонезом. Накрываем салат пищевой пленкой и отправляем салат на пару часов в холодильник. Затем салат Грибная поляна нужно достать, накрыть ёмкость плоской тарелкой и аккуратно перевернуть.

Салат Грибная поляна с ветчиной
Салат Грибная поляна с ветчиной / Фото iamcook.ru

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Напомним, ранее Главред разобрался, как приготовить дома маринованные шампиньоны и собрал крутейшие рецепты, как приготовить утку на новогодний стол-2020. 

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