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Маринованные шампиньоны: обалденные рецепты за 5 минут

21 декабря 2019, 09:10

Маринованные шампиньоны дома сможет приготовить даже новичок в кулинарном деле.

Маринованные шампиньоны
Маринованные шампиньоны приготовить очень просто и легко / Фото Pixaby

Маринованные шампиньоны, приготовленные в домашних  условиях, это не просто очень вкусный, но и многофункциональный продукт – его можно использовать как закуску, как гарнир, для приготовления различных салатов, да и на новогоднем столе маринованные грибы шампиньоны будут смотреться очень красиво – хоть в виде отдельного блюда, хоть как один из ингредиентов канапе.

Главред собрал рецепты, которые помогут вам быстро приготовить маринованные шампиньоны дома. Причем они очень просты  - справится с ними даже новичок.

Шампиньоны маринованные – рецепт за 5 минут

Для этого рецепта вам понадобится:

  • 1 кг шампиньонов;
  • 4 ст. л. уксуса 9%;
  • 100 мл воды;
  • 100 мл растительного масла;
  • 5 горошин душистого перца;
  • 10 горошин чёрного переца;
  • 4-5 веточек гвоздики;
  • 3 лавровых листа;
  • 2 ч.л. сахара;
  • 2 ч.л  соли.

Для начала свежие шампиньоны нужно  хорошо вымыть и в случае необходимости подрезать ножки. Выбирайте лучше маленькие грибы, но если купили большие по размеру – не беда, их можно разрезать на части. В этом случае будет не так красиво, но все равно очень вкусно.

Шампиньоны маринованные – маринад

В емкость нарезаем чеснок, добавляем лавровый лист, гвоздику, черный и душистый перец.  Добавляем воду, растительное масло и 4 столовые ложки уксуса.

Совет: если любите более острые по вкусу грибы, то можно добавить 5-6 столовых ложек уксуса.

Также в посуду для маринада добавляем соль и сахар – по 2 чайные ложки с "горкой". Все перемешиваем, добавляем шампиньоны и ставим на огонь.

Не пугайтесь, что маринада получается мало – сами грибы дадут жидкость, которой будет достаточно для маринада.

Поле того как маринад закипит, грибы нужно варить 5-6 минут. Если во время кипения появилась пенка – ее нужно снять.

После того как грибы полностью остыли, маринованные шампиньоны можно смело подавать на стол – они уже готовы. Для красоты грибы можно притрусить порезанной зеленью или нашинкованным луком.

Шампиньоны маринованные - рецепт
Шампиньоны маринованные - рецепт под силу даже новичку / Фото Pixaby

Шампиньоны маринованные – рецепт за 10 минут

Есть еще один вариант рецепта этой шикарной закуски, время приготовления также минимальное – максимум вы потратите на приготовление минут 10, так что гости, которые внезапно нагрянули на порог, не останутся голодными.

Для этого рецепта вам понадобится:

  • 400 г мелких шампиньонов;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 2 ст. л. белого бальзамического уксуса;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 красная луковица;
  • 2 ст. л. свежей нарезанной петрушки;
  • 2 ст. л. свежей нарезанной кинзы;
  • 0,5 ч. л. молотого кориандра;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца.

Маринованные шампиньоны быстро - способ приготовления

Грибы хорошенько промыть, положить в кастрюлю, залить полностью горячей водой, посолить. Вода должна закипеть, после грибы нужно проварить в течение 10 минут.

Пока шампиньоны варятся, можно заняться маринадом. В миске смешиваем масло, уксус, натёртый чеснок, мелко нарезанный красный лук, нарубленную зелень, специи.

Отваренные грибы процедить через сито, переложить в отдельную посуду, сразу же залить маринадом и все хорошенько перемешать. Уже через 10 минут шампиньоны замаринуются - их можно подавать к столу.

К слову, такие шампиньоны маринованные быстрого приготовления можно хранить в холодильнике до 4 дней. Чем дольше они стоят в холодильнике, тем насыщенней у них становится вкус.

Шампиньоны маринованные
шампиньоны маринованные быстрого приготовления можно использовать для канапе / Фото Instagram

Совет к рецепту: белый бальзамический уксус можно заменить винным или яблочным. При этом стоит помнить, что у бальзамического уксуса вкус мягче, поэтому вкус шампиньоны маринованные будет нежнее.

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Напомним, ранее Главред  собрал крутейшие рецепты, как приготовить утку на новогодний стол-2020. 

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