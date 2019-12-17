Польза авокадо: диетолог назвала причины есть этот продукт каждый день

Авокадо / Фото pixabay.com

Авокадо – уникальный представитель растительной пищи. Этот плод официально занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый питательный. Об этом сообщила диетолог Светлана Фус и назвала ряд причин, по которым авокадо нужно кушать каждый день.

Авокадо – овощ, фрукт или орех?

Авокадо родом из Мексики и Центральной Америки. С языка ацтеков название переводится как "яичко". Еще одно название авокадо — "аллигаторова груша". По вкусу авокадо скорее напоминает овощ, химический состав плода такой же, как и у овоща. Долгое время авокадо считали орехом, но тем не менее оно является фруктом.

Чем полезен авокадо

Плоды авокадо богаты кремнием (в 100 граммах содержится 213% от суточной нормы), бором (143% суточной нормы), никелем (140% суточной нормы). Эти элементы влияют на состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, принимают участие в обмене жиров, углеводов и гормонов, отметила Фус. По ее словам, авокадо будет полезен для женщин в климаксе.

Кроме того, авокадо содержит большое колличество калия и магния, а также богат витамином Е (13% суточной нормы в 100 г). К слову, витамин Е - естественный антиоксидант, который защищает организм от преждевременного старения.

"Несмотря на то, что в половине мякоти одного плода содержится 9 г углеводов, примерно 7 из них – это клетчатка, которая составляет примерно 20% от суточной нормы. Всего 0,5 г от общего количества углеводов делятся на крахмал и 0,5-0,7 г на простые сахара. Из-за такого состава его гликемический индекс очень низкий – 10", – добавила диетолог в Instagram.

Авокадо полезен еще и тем, что в 100 г фрукта содержится полторы суточные дозы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи.

"Существенное количество жиров и пищевых волокон в авокадо хорошо насыщает, если сочетать его с овощами. Этот фрукт полезно включать в питание во время поста. Благодаря богатому минеральному, жирокислотному и витаминному составу, холестеринонормализующему действию авокадо является очень полезным для здоровья фруктом", - резюмировала эксперт.

Напомним, ученые из Университета Южной Каролины в США назвали продукты, которые помогут в борьбе с гипертонией - это картофель, авокадо, шпинат, бобы, бананы.