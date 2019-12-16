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Ученые пояснили, какая пища поможет остановить гипертонию

16 декабря 2019, 00:34

Специалисты рекомендуют употреблять продукты, богатые калием.

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Ученые советуют бороться с гипертонией с помощью продуктов, богатых калием / 1zoom.ru

В США ученые из Университета Южной Каролины пришли к выводу, что избыток соли провоцирует рост артериального давления, поэтому уменьшение потребления натрия поможет противостоять заболеванию.

Как сообщает express.co.uk, для борьбы с гипертонией специалисты советуют добавить в рацион богатые калием продукты. Это картофель, авокадо, шпинат, бобы, бананы.

По словам ученой Алисии МакДоно, более высокое содержание калия было связано с более низким артериальным давлением, независимо от потребления натрия. Также она рекомендует употреблять калий в качестве пищевой добавки. Это поможет нейтрализовать вред, который наносит организму соль.

Читайте такжеУченые пояснили, как голодание предотвращает инсульт"Когда уровень калия в рационе высок, почки выделяют больше соли и воды, что увеличивает выведение натрия. Это имеет решающее значение для нормальной работы сердца, нервов и мышц. Употребление пищи с высоким содержанием калия похоже на прием мочегонных средств, которые часто назначают при гипертонии", – говорит МакДоно.

Исследователь отмечает, что калий позволяет сохранить баланс в организме. Она рекомендует добавить в пищу фрукты, корнеплоды, овощи, бобы и зерна. Множество готовых продуктов в супермаркете, отмечает МакДоно, содержат мало калия, зато избыток соли, что провоцирует развитие гипертонии.

Напомним, в США ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что избыток сахара в питании может провоцировать бессонницу, которой страдают 30% взрослого населения планеты.

Как ранее сообщалось, эксперт рассказала, как зимой "обмануть" организм.

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