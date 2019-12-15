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Ученые перечислили вызывающие бессонницу продукты

15 декабря 2019, 02:46

Специалисты выяснили, что рацион влияет на качество сна.

бессонница
Бессонницу провоцирует избыток сахара в рационе / 24tv.ua

В США ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что избыток сахара в питании может провоцировать бессонницу, которой страдают 30% взрослого населения планеты.

Как сообщает MedicalXpress, изменение привычек в еде может улучшить сон.

По мнению экспертов, бессонница может лечиться медикаментами, однако такая терапия провоцирует побочные эффекты. Поэтому исследователи проанализировали рацион 50 тысяч добровольцев и выяснили, что нарушение сна фиксируется у пациентов, которые отдают предпочтение рафинированным углеводам.

Читайте такжеУченые пояснили, как голодание предотвращает инсультВредными для сна назвали сахар, белый хлеб, белый рис. Эти продукты повышают уровень сахара в крови, на что организм реагирует выбросом инсулина и нарушением сна. Причина заключается в гормонах – это адреналин и кортизол.

Улучшить сон можно с помощью употребления в пищу овощей и фруктов с высоким содержанием клетчатки.

Как ранее сообщалось, диетолог Ольга Усенко рассказала, можно ли кушать фрукты на похудении.

Напомним, эксперт рассказала, как зимой "обмануть" организм.

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