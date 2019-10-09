Диетолог обьяснила, как правильно есть фрукты при похудении

Фрукты можно кушать при похудении, но в ограниченных количествах / Фото: УНИАН

Диетолог Ольга Усенко рассказала, можно ли кушать фрукты на похудении.

На своей странице в Instagram эксперт развеяла миф, что тем, кто худеет, нельзя есть фрукты.

"Если на ваш результат похудения не влияет ваши фрукты в рационе, тогда ешьте на здоровье. Вопрос будет только в количестве. Если это банан, то не более 100 грамм мякоти в день и не каждый день, должно быть разнообразие. Если это хурма, виноград, манго - то мы кушаем их до 300 грамм в день и полноценно живые, хотя бы с фруктами", - отметила Ученко.

Как правильно есть фрукты?

Есть несколько правил, которых диетолог советует придерживаться:

съедаем до 17:00

совмещаем фрукты с орехами/семянками или с йогуртом или с шоколадом - это нужно для того, чтобы сделать более длительное усвоение фруктов за счет жиров.

А вот если вы едите правильно, занимаетесь спортом и ваш вес встал, и вы не знаете, как его сдвинуть, тогда на помощь придет инструмент – убираем сладкие фрукты и переходим на яблоки и цитрусовые.

"И смотрим на эффект, если он есть, то мы получили то, что нам было нужно. Если же его не было, тогда мы пробуем изменять свой набор продуктов и дальше", - резюмирует диетолог.

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