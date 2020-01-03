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Кайфовый салат гранатовый браслет, рецепт с говядиной и без свеклы

3 января 2020, 10:45

Гранатовый браслет - салат, который может украсить рождественский стол.

Гранатовый браслет можно сформировать с помощью бутылки - Гранатовый браслет - салат
Кайфовый салат гранатовый браслет можно сформировать с помощью бутылки / Скриншот с instagram.com/olgaokhotina

Совсем скоро Рождество Христово - Рождество 2020 будет отмечаться во вторник, 7 января, - и самое время решать, что подать на праздничный стол.

Главред решил немного упростить жизнь хозяюшкам и хозяевам и посоветовать украсить рождественский стол кайфовым салатом - салат гранатовый браслет. 

Это блюдо готовится с мясом или птицей, с яйцами, орехами и овощами. Салат можно приготовить с говядиной, с курицей или индейкой, можно использовать свеклу, а можно - не использовать.

Рецепт: салат гранатовый браслет - пошаговый рецепт с фото №1

Кайфовый гранатовый браслет - салат с говядиной

Ингредиенты:

  • 200 г отварной говядины (можно использовать птицу);
  • 1 гранат;
  • 2 картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 свекла;
  • 2 яйца;
  • 40 г грецких орехов;
  • Майонез;
  • Соль, перец - по вкусу.

Как приготовить салат гранатовый браслет, рецепт

Отварите овощи в мундире, а яйца сварите вкрутую. Говядину отварите с солью и перцем и лавровым листом. Остудите овощи и яйца. Овощи натрите на крупной терке. Также натрите на терке яйца - белки отдельно от желтков. Вареную говядину нарежьте кубиком.

Теперь осталось только сформировать салат гранатовый браслет с говядиной, для этого можно использовать пластиковую бутылку. Установите чистую и сухую бутылку в центр большой плоской тарелки и уложите подготовленные ингредиенты слоями.

Рецепт: гранатовый браслет - слои кайфового салата

  • Картофель;
  • Свекла;
  • Желток;
  • Говядина;
  • Морковь и орехи;
  • Белок.

Каждый слой аккуратно уложите, подсолите и смажьте майонезом. Последний слой тоже полностью смажьте майонезом. Можно весь салат гранатовый браслет с говядиной покрыть гранатовыми зернами, а можно зерна ажурно уложить и украсить блюдо зеленью. Готовый салат отправьте в холодное место на несколько часов - он должен пропитаться.

Салат гранатовый браслет не обязательно полностью покрывать зернами граната - Гранатовый браслет - салат
Кайфовый салат гранатовый браслет с говядиной не обязательно полностью покрывать зернами граната / instagram.com/julia.kozhemyakina
Салат гранатовый браслет не обязательно полностью покрывать зернами граната - Гранатовый браслет - салат
Кайфовый салат гранатовый браслет с говядиной не обязательно полностью покрывать зернами граната / instagram.com/tetyavika2020

Рецепт: салат гранатовый браслет - пошаговый рецепт с фото №2

Кайфовый салат гранатовый браслет без свеклы

Ингредиенты:

  • 3 картофелины;
  • 2 морковки;
  • Половина отварной куриной грудки;
  • 5 яиц;
  • 2 граната;
  • 150 г грецких орехов;
  • Соль - по вкусу.

Рецепт салата гранатовый браслет без свеклы

Салат гранатовый браслет без свеклы готовится почти так же, как и такое же блюдо со свеклой. Отварите овощи и яйца, остудите и натрите на терке. Нарежьте грудку кубиком. Измельчите орехи в блендере и сформируйте салат.

Гранатовый браслет, рецепт без свеклы - слои

  • Картофель, смазанный майонезом;
  • Морковь, смазанная майонезом;
  • Орехи, смазанные майонезом;
  • Куриная грудка, смазанная майонезом;
  • Яйца, смазанные майонезом.

Готовый салат гранатовый браслет без свеклы украсьте зернами граната, также можно использовать зелень и ажурно нарезанные овощи. Отправьте блюдо на несколько часов в прохладное место - салат должен пропитаться.

Как формировать салат гранатовый браслет с помощью пластиковой бутылки, фото

  • Салат гранатовый браслет можно сформировать с помощью бутылки instagram.com/anyaivanova_mama4
  • Салат гранатовый браслет можно сформировать с помощью бутылки instagram.com/anyaivanova_mama4
  • Салат гранатовый браслет можно сформировать с помощью бутылки instagram.com/anyaivanova_mama4
  • Салат гранатовый браслет можно сформировать с помощью бутылки instagram.com/anyaivanova_mama4
  • Салат гранатовый браслет можно сформировать с помощью бутылки Скриншот с instagram.com/olgaokhotina

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