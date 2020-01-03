Кайфовый салат гранатовый браслет, рецепт с говядиной и без свеклы

Гранатовый браслет - салат, который может украсить рождественский стол.
Совсем скоро Рождество Христово - Рождество 2020 будет отмечаться во вторник, 7 января, - и самое время решать, что подать на праздничный стол.
Главред решил немного упростить жизнь хозяюшкам и хозяевам и посоветовать украсить рождественский стол кайфовым салатом - салат гранатовый браслет.
Это блюдо готовится с мясом или птицей, с яйцами, орехами и овощами. Салат можно приготовить с говядиной, с курицей или индейкой, можно использовать свеклу, а можно - не использовать.
Рецепт: салат гранатовый браслет - пошаговый рецепт с фото №1
Кайфовый гранатовый браслет - салат с говядиной
Ингредиенты:
- 200 г отварной говядины (можно использовать птицу);
- 1 гранат;
- 2 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 свекла;
- 2 яйца;
- 40 г грецких орехов;
- Майонез;
- Соль, перец - по вкусу.
Как приготовить салат гранатовый браслет, рецепт
Отварите овощи в мундире, а яйца сварите вкрутую. Говядину отварите с солью и перцем и лавровым листом. Остудите овощи и яйца. Овощи натрите на крупной терке. Также натрите на терке яйца - белки отдельно от желтков. Вареную говядину нарежьте кубиком.
Теперь осталось только сформировать салат гранатовый браслет с говядиной, для этого можно использовать пластиковую бутылку. Установите чистую и сухую бутылку в центр большой плоской тарелки и уложите подготовленные ингредиенты слоями.
Рецепт: гранатовый браслет - слои кайфового салата
- Картофель;
- Свекла;
- Желток;
- Говядина;
- Морковь и орехи;
- Белок.
Каждый слой аккуратно уложите, подсолите и смажьте майонезом. Последний слой тоже полностью смажьте майонезом. Можно весь салат гранатовый браслет с говядиной покрыть гранатовыми зернами, а можно зерна ажурно уложить и украсить блюдо зеленью. Готовый салат отправьте в холодное место на несколько часов - он должен пропитаться.
Рецепт: салат гранатовый браслет - пошаговый рецепт с фото №2
Кайфовый салат гранатовый браслет без свеклы
Ингредиенты:
- 3 картофелины;
- 2 морковки;
- Половина отварной куриной грудки;
- 5 яиц;
- 2 граната;
- 150 г грецких орехов;
- Соль - по вкусу.
Рецепт салата гранатовый браслет без свеклы
Салат гранатовый браслет без свеклы готовится почти так же, как и такое же блюдо со свеклой. Отварите овощи и яйца, остудите и натрите на терке. Нарежьте грудку кубиком. Измельчите орехи в блендере и сформируйте салат.
Гранатовый браслет, рецепт без свеклы - слои
- Картофель, смазанный майонезом;
- Морковь, смазанная майонезом;
- Орехи, смазанные майонезом;
- Куриная грудка, смазанная майонезом;
- Яйца, смазанные майонезом.
Готовый салат гранатовый браслет без свеклы украсьте зернами граната, также можно использовать зелень и ажурно нарезанные овощи. Отправьте блюдо на несколько часов в прохладное место - салат должен пропитаться.
Как формировать салат гранатовый браслет с помощью пластиковой бутылки, фото