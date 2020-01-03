Кайфовый салат гранатовый браслет, рецепт с говядиной и без свеклы

Кайфовый салат гранатовый браслет можно сформировать с помощью бутылки / Скриншот с instagram.com/olgaokhotina

Совсем скоро Рождество Христово - Рождество 2020 будет отмечаться во вторник, 7 января, - и самое время решать, что подать на праздничный стол.

Главред решил немного упростить жизнь хозяюшкам и хозяевам и посоветовать украсить рождественский стол кайфовым салатом - салат гранатовый браслет.

Это блюдо готовится с мясом или птицей, с яйцами, орехами и овощами. Салат можно приготовить с говядиной, с курицей или индейкой, можно использовать свеклу, а можно - не использовать.

Рецепт: салат гранатовый браслет - пошаговый рецепт с фото №1

Кайфовый гранатовый браслет - салат с говядиной

Ингредиенты:

200 г отварной говядины (можно использовать птицу);

1 гранат;

2 картофелины;

1 морковь;

1 свекла;

2 яйца;

40 г грецких орехов;

Майонез;

Соль, перец - по вкусу.

Как приготовить салат гранатовый браслет, рецепт

Отварите овощи в мундире, а яйца сварите вкрутую. Говядину отварите с солью и перцем и лавровым листом. Остудите овощи и яйца. Овощи натрите на крупной терке. Также натрите на терке яйца - белки отдельно от желтков. Вареную говядину нарежьте кубиком.

Теперь осталось только сформировать салат гранатовый браслет с говядиной, для этого можно использовать пластиковую бутылку. Установите чистую и сухую бутылку в центр большой плоской тарелки и уложите подготовленные ингредиенты слоями.

Рецепт: гранатовый браслет - слои кайфового салата

Картофель;

Свекла;

Желток;

Говядина;

Морковь и орехи;

Белок.

Каждый слой аккуратно уложите, подсолите и смажьте майонезом. Последний слой тоже полностью смажьте майонезом. Можно весь салат гранатовый браслет с говядиной покрыть гранатовыми зернами, а можно зерна ажурно уложить и украсить блюдо зеленью. Готовый салат отправьте в холодное место на несколько часов - он должен пропитаться.

Кайфовый салат гранатовый браслет с говядиной не обязательно полностью покрывать зернами граната / instagram.com/julia.kozhemyakina

Кайфовый салат гранатовый браслет с говядиной не обязательно полностью покрывать зернами граната / instagram.com/tetyavika2020

Рецепт: салат гранатовый браслет - пошаговый рецепт с фото №2

Кайфовый салат гранатовый браслет без свеклы

Ингредиенты:

3 картофелины;

2 морковки;

Половина отварной куриной грудки;

5 яиц;

2 граната;

150 г грецких орехов;

Соль - по вкусу.

Рецепт салата гранатовый браслет без свеклы

Салат гранатовый браслет без свеклы готовится почти так же, как и такое же блюдо со свеклой. Отварите овощи и яйца, остудите и натрите на терке. Нарежьте грудку кубиком. Измельчите орехи в блендере и сформируйте салат.

Гранатовый браслет, рецепт без свеклы - слои

Картофель, смазанный майонезом;

Морковь, смазанная майонезом;

Орехи, смазанные майонезом;

Куриная грудка, смазанная майонезом;

Яйца, смазанные майонезом.

Готовый салат гранатовый браслет без свеклы украсьте зернами граната, также можно использовать зелень и ажурно нарезанные овощи. Отправьте блюдо на несколько часов в прохладное место - салат должен пропитаться.

Как формировать салат гранатовый браслет с помощью пластиковой бутылки, фото