Кутя голодна, багата і щедра: коли готувати і найкращі рецепти

Святкова кутя буває голодна, багата і щедра / Скріншот з instagram.com/yummybook_ru

Кутя - це символічна традиційна ритуальна страва, яку готують на ряд свят. Також є поминальна кутя, її називають коливо.

Головні інгредієнти куті символічні - зерно символізує вічне життя і достаток, мак і горіхи - багатство і родючість, а мед - райське блаженство і благополуччя.

Є різні види куті - голодна кутя, багата і щедра. Голодну готують на другий Святвечір - 18 січня - перед Водохрещем, багату - перед Різдвом Христовим, а щедру - 13 січня - перед Старим Новим роком.

Багата кутя на Різдво має бути пісною, тобто в кашу не можна додавати масло. Голодну кутю зазвичай готують лише з зерна та меду, а в щедру потрібно додавати всього побільше і можна класти масло.

Главред вирішив зібрати найкращі рецепти голодної, багатої та щедрої куті.

Голодна кутя, рецепт

Голодна кутя з пшениці на Водохреще, інгредієнти:

Склянка пшениці;

3 склянки води;

1 столова ложка соняшникової олії;

Сіль;

2 ложки меду.

Голодна кутя - необов’язкові інгредієнти:

100 г маку;

Цукор - за смаком;

100 г родзинок;

100 г волоських горіхів.

Як готується голодна кутя з пшениці на Водохреще

Переберіть, промийте пшеницю і замочіть крупу на кілька годин, а краще - на ніч. Залийте зерно свіжою воду, додайте сіль, олію і варіть до готовності.

Залийте мак окропом і залиште, поки зерна повністю не вберуть рідину (на 100 грамів маку - склянка окропу). Після того, як мак вбере рідину, зерна потрібно проварити кілька хвилин.

Коли мак провариться, злийте воду, покладіть до зерен цукор, а потім розітріть мак - має виділитися біла рідина. Родзинки залийте теплою водою і залиште на 20 хвилин. Горіхи підсмажте і подрібніть. Потім змішайте варену і трохи вистиглу кашу з пшеницю з медом, маком, родзинками та горіхами.

Святкова кутя буває голодна, багата і щедра / Скріншот з instagram.com/magictree.ru

Багата кутя, рецепт

Кутя на Різдво 2020, інгредієнти:

Склянка шліфованої пшениці;

2 склянки води;

0,5 склянки маку;

100 г родзинок;

0,5 склянки волоських горіхів;

6 столових ложок узвару;

Сіль, цукор і мед - за смаком.

Як готується багата кутя на Різдво 2020

Поставте каструлю з крупою на вогонь і додайте у воду сіль. Коли вода закипить - зробіть вогонь меншим і варіть крупу ще близько 20 хвилин. Коли зерна пшениці стануть м'якими - каша буде готова.

Промийте родзинки і замочіть в теплій воді на 20 хвилин. Подрібніть горіхи. Злийте з родзинок зайву рідину. Узвар вилийте в маленьку миску, додайте в нього мед і ретельно все перемішайте, щоб вийшла однорідна заправка.

Мак запарте, проваріть і перетріть з цукром. Відправте у готову кашу (не має бути дуже гарячою) мак, родзинки, горіхи, влийте заправку і все перемішайте. Груші з узвару можна поставте в миску з кашею, яку будете подавати на святковий стіл.

Святкова кутя буває голодна, багата і щедра / instagram.com/psychoanalyst.kiev

Щедра кутя, рецепт з пшеницею

Щедра кутя з пшениці, інгредієнти:

400 г пшениці;

200 г маку;

100 г горіхів;

100 г сухофруктів;

100 г меду;

2-3 столові ложки вершкового масла;

Цукор - за смаком;

Можна додати 1 столову ложку коньяку.

Щедрий рецепт куті з пшеницею

Замочіть пшеницю на 1-2 години, а потім відваріть до готовності. Пропорція зерна і води - 1: 2,5. Запарте, відваріть, а потім розітріть мак з цукром. Замочіть сухофрукти в теплій воді, а потім поріжте дрібним кубиком. Змішайте мак з сухофруктами.

Додайте в кашу мак, змішаний з сухофруктами. Розчиніть мед в склянці теплої води або в узварі і вилийте в кашу. Слідкуйте за тим, щоб каша не була надто рідкою.

Щоб щедра кутя вийшла дійсно щедрою, в кінці приготування додайте вершкове масло, також можна влити ложку коньяку. Перед подачею страву ретельно перемішайте.

Святкова кутя буває голодна, багата і щедра / Cкріншот з instagram.com/tastyfood_yarik

Різдвяна кутя в мультиварці

Кутя в мультиварці з пшениці, інгредієнти:

2 мультисклянки шліфованої пшениці;

3 мультисклянки води;

100 г маку;

100 г волоських горіхів;

100 г сухофруктів;

2-3 столові ложки меду;

200 мл узвару;

Цукор - за смаком;

Рецепт куті в мультиварці

Двічі промийте пшеницю під проточною водою і викладіть у чашу мультиварки. Залийте пшеницю 3-4 мультисклянками води, виставте режим Тушкування. Кутя в мультиварці готується протягом 2 годин.

Залийте сухофрукти теплою водою, а мак запарте, проваріть і перетріть з цукром. Сухофрукти подрібніть. Якщо ви взяли родзинки - залиште їх цілими. Коли зерна пшениці стануть м’якими - каша готова.

Відкрийте чашу мультиварки і дайте каші вистигти. Всипте в кашу сухофрукти, мак і горіхи. Розчиніть в узварі мед і влийте в страву. Кутя в мультиварці не повинна бути надто рідкою.