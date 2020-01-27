Чебуреки с мясом: обалденное тесто на чебуреки и "космические" начинки

Чебуреки дома можно приготовить не только на воде и на кефире, но и на водке и на пиве.
Чебуреки с мясом - любимое блюдо многих, но мало кто рискует покупать их, поскольку переживают за свое здоровье, и не зря - мясо может быть некачественным и масло, в котором они жарятся, может быть далеко не первой свежести.
Альтернатива - готовить их дома. Для приготовления таких жареных пирожков не понадобятся особые кулинарные умения - тесто на чебуреки просто и быстро готовится, а фарш приготовить вообще не составит труда.
Главред решил объяснить, как сделать обалденное тесто на жареные пирожки - заварное, на водке, на кефире, на воде и на пиве, и как приготовить "космическую" начинку.
Обалденные жареные пирожки дома: как приготовить чебуреки - рецепт теста №1
Домашние чебуреки - тесто на водке
Ингредиенты:
- 4 стакана муки;
- 320 мл холодной воды;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 столовая ложка водки;
- 1 яйцо;
- Половина чайной ложки соли.
Как готовятся домашние чебуреки на водке
Отправьте в кастрюлю воду и растительное масло, всыпьте соль, поставьте все на огонь и доведите до кипения. Смешивайте ингредиенты ложкой и введите аккуратно 0,5 стакана муки. Все перемешивайте, пока масса не станет однородной. Приготовленной массе нужно дать остыть.
В остывшую массу отправьте яйцо и водку. Потом досыпайте муку и замесите тесто на чебуреки с водкой. Когда тесто перестанет приставать к рукам - оно готово. Готовое тесто накройте пленкой и оставьте на 30 минут. Через полчаса обомните тесто и оставьте еще на час.
Какую начинку отправить в чебуреки на водке
Ингредиенты для "космической" начинки:
- Фарш из говядины или из говядины со свининой;
- Лук (лука и фарша в начинке должно быть 1 к 1);
- Ледяная вода;
- Соль, перец - по вкусу.
Как готовится начинка на чебуреки
Измельчите лук в блендере и отправьте в фарш. Добавьте в фарш соль, перец и ледяную воду, чтобы начинка стала жидковатой. Потом поставьте начинку в холодильник на 1 час.
Как приготовить чебуреки дома - как лепить
Тесто на чебуреки с водкой разделите на небольшие шарики, раскатайте в тонкий пласт, положите в середину начинку, смочите уголки теста водой, сформируйте чебуреки и придавите их края вилкой.
Обалденные жареные пирожки дома: как приготовить чебуреки - рецепт теста №2
Домашние чебуреки на заварном тесте (как на рынке)
Ингредиенты:
- Мука - 3,5 стакана;
- Соль - половина чайной ложки;
- Кипяток - 1 стакан;
- Сливочное масло - 100 г;
- 1 яйцо.
Как делать обалденное заварное тесто на чебуреки - как на рынке
Просейте муку и в миске смешайте ее с солью. Отправьте в муку с солью стакан кипятка и все быстро смешайте вилкой. Смешайте растопленное масло с яйцом и отправьте в приготовленную смесь. Замесите тесто - оно должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Готовое тесто на чебуреки должно быть мягким и эластичным и не липнуть к рукам.
Как готовится "космическая" начинка для чебуреков:
- Свинина - 500 г;
- Лук - 4-6 штук;
- Соль, перец - по вкусу.
Какую начинку отправить в чебуреки на заварном тесте - как готовится
Сделайте из свинины и лука фарш, добавьте соль и перец. Отправьте начинку в холодильник, а потом сформируйте из теста и начинки чебуреки.
Обалденные жареные пирожки дома: как приготовить чебуреки - рецепт теста №3
Тесто на чебуреки на кефире - обалденный рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг муки;
- 700 мл кефира;
- 0,5 столовой ложки соли;
- 0,5 чайной ложки соды.
Как приготовить тесто на чебуреки на кефире
Влейте муку теплый кефир, всыпьте соль и соду и замесите тесто. Готовое тесто должно быть мягким, оставьте его в покое на 1 час.
Как готовится "космическая" начинка для чебуреков
Ингредиенты:
- 1 кг фарша;
- 100 г кинзы;
- 100 г укропа;
- 2 луковицы;
- Вода - 0,5 стакана ледяной воды;
- Соль, перец - по вкусу.
Обалденные чебуреки на кефире - как приготовить начинку
Мелко нарежьте зелень и лук и отправьте в фарш. Также всыпьте в фарш соль и перец и влейте воду. Тщательно перемешайте начинку и отправьте в холодильник. После этого сформируйте чебуреки.
Обалденные жареные пирожки дома: как приготовить чебуреки - рецепт теста №4
Домашние чебуреки - тесто на воде
Ингредиенты:
- Около 450 г муки;
- Около 240 мл ледяной воды;
- 1 яйцо;
- Около 50 мл растительного масла;
- Щепотка соли.
Как готовится обалденное тесто на чебуреки на воде
Яйцо и соль взбейте, потом влейте в смесь ледяную воду и все взбивайте, чтобы появилась пышная белая пена. Когда появится пышная пена - добавьте растительное масло и почти сразу перестаньте все взбивать.
В просеянной муке сделайте ямку и отправьте в нее массу, и замесите тесто на чебуреки. Замешенное тесто поставьте в холодильник, минимальное время - час.
Домашние чебуреки на воде - как приготовить "космическую" начинку:
Ингредиенты:
- 300 г фарша;
- 1 луковица;
- Четверть стакана воды;
- Соль, перец - по вкусу.
Обалденные чебуреки на воде - как готовится начинка
Смешайте фарш с порезанным мелко луком, всыпьте специи, влейте воду и все перемешайте. Готовую начинку отправьте в холодильник, а потом сформируйте чебуреки.
Обалденные жареные пирожки дома: как приготовить чебуреки - рецепт теста №5
Домашние чебуреки на пиве
Ингредиенты:
- Мука - 3 стакана;
- Любое пиво - 250 мл;
- 1 яйцо;
- Растительное масло - 3 столовые ложки;
- Щепотка соли.
Как готовятся обалденные чебуреки на пиве
В муку, которая уже просеяна, добавьте щепотку соли, вбейте яйцо и влейте пиво. Все смешайте, чтобы масса стала однородной, а потом влейте растительное масло. Замешанное тесто на чебуреки на пиве должно быть эластичным. Накройте его пищевой пленкой и отправьте в холодильник приблизительно на полчаса.
Как приготовить "космическую" начинку на чебуреки на пиве
Ингредиенты:
- Говяжий фарш - 300 г;
- 1 луковица;
- 100 мл ледяной воды;
- Соль и перец - по вкусу.
Как готовится "космическая" начинка на чебуреки на пиве
Нарежьте лук мелким кубиком, отправьте в фарш, все посолите, поперчите и влейте ледяную воду. Приготовленную начинку на чебуреки поставьте в холодильник. Потом раскатайте тесто на чебуреки на пиве и сформируйте пирожки.
Чебуреки с мясом - как правильно жарить пирожки дома:
Влейте в емкость, в которой будете жарить чебуреки, приблизительно 0,5 л растительного масла (должно быть рафинированным);
Чебуреки с мясом жарятся в хорошо разогретом масле. Чтобы понять, что пирожки пора жарить, - отправьте в емкость с маслом небольшой кусок теста - если оно не будет просто плавать, а начнет жариться, значит - самое время приступать к жарке чебуреков;
Чебуреки нужно жарить до появления золотистой корочки - сначала с одной стороны, а потом - с другой;
Чебуреки с мясом во время жарки не будут надуваться, если перед приготовлением их проткнуть в нескольких местах проткнуть вилкой.