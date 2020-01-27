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Чебуреки с мясом: обалденное тесто на чебуреки и "космические" начинки

27 января 2020, 20:45

Чебуреки дома можно приготовить не только на воде и на кефире, но и на водке и на пиве.

В домашние чебуреки на кефире можно отправить фарш с зеленью - Чебуреки с мясом
Домашние чебуреки на кефире можно начинить фаршем с зеленью / Скриншот с instagram.com/hozyaistvo_gazeta

Чебуреки с мясом - любимое блюдо многих, но мало кто рискует покупать их, поскольку переживают за свое здоровье, и не зря - мясо может быть некачественным и масло, в котором они жарятся, может быть далеко не первой свежести. 

Альтернатива - готовить их дома. Для приготовления таких жареных пирожков не понадобятся особые кулинарные умения - тесто на чебуреки просто и быстро готовится, а фарш приготовить вообще не составит труда.

Главред решил объяснить, как сделать обалденное тесто на жареные пирожки - заварное, на водке, на кефире, на воде и на пиве, и как приготовить "космическую" начинку.

Обалденные жареные пирожки дома: как приготовить чебуреки - рецепт теста №1

Домашние чебуреки - тесто на водке

Ингредиенты: 

  • 4 стакана муки;
  • 320 мл холодной воды;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 1 столовая ложка водки;
  • 1 яйцо;
  • Половина чайной ложки соли.

Как готовятся домашние чебуреки на водке

Отправьте в кастрюлю воду и растительное масло, всыпьте соль, поставьте все на огонь и доведите до кипения. Смешивайте ингредиенты ложкой и введите аккуратно 0,5 стакана муки. Все перемешивайте, пока масса не станет однородной. Приготовленной массе нужно дать остыть.

В остывшую массу отправьте яйцо и водку. Потом досыпайте муку и замесите тесто на чебуреки с водкой. Когда тесто перестанет приставать к рукам - оно готово. Готовое тесто накройте пленкой и оставьте на 30 минут. Через полчаса обомните тесто и оставьте еще на час.

Какую начинку отправить в чебуреки на водке

Ингредиенты для "космической" начинки: 

  • Фарш из говядины или из говядины со свининой;
  • Лук (лука и фарша в начинке должно быть 1 к 1);
  • Ледяная вода;
  • Соль, перец - по вкусу.

Как готовится начинка на чебуреки

Измельчите лук в блендере и отправьте в фарш. Добавьте в фарш соль, перец и ледяную воду, чтобы начинка стала жидковатой. Потом поставьте начинку в холодильник на 1 час. 

Как приготовить чебуреки дома - как лепить

Тесто на чебуреки с водкой разделите на небольшие шарики, раскатайте в тонкий пласт, положите в середину начинку, смочите уголки теста водой, сформируйте чебуреки и придавите их края вилкой.

Домашнее тесто на чебуреки с водкой после приготовления нужно оставлять в покое - Чебуреки с мясом
Домашние чебуреки на водке можно приготовить с фаршем из говядины со свининой / Скриншот с instagram.com/proshu_k_stolu

Обалденные жареные пирожки дома: как приготовить чебуреки - рецепт теста №2

Домашние чебуреки на заварном тесте (как на рынке)

Ингредиенты:

  • Мука - 3,5 стакана;
  • Соль - половина чайной ложки;
  • Кипяток - 1 стакан;
  • Сливочное масло - 100 г;
  • 1 яйцо.

Как делать обалденное заварное тесто на чебуреки - как на рынке

Просейте муку и в миске смешайте ее с солью. Отправьте в муку с солью стакан кипятка и все быстро смешайте вилкой. Смешайте растопленное масло с яйцом и отправьте в приготовленную смесь. Замесите тесто - оно должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Готовое тесто на чебуреки должно быть мягким и эластичным и не липнуть к рукам. 

Как готовится "космическая" начинка для чебуреков:

  • Свинина - 500 г;
  • Лук - 4-6 штук;
  • Соль, перец - по вкусу.

Какую начинку отправить в чебуреки на заварном тесте - как готовится

Сделайте из свинины и лука фарш, добавьте соль и перец. Отправьте начинку в холодильник, а потом сформируйте из теста и начинки чебуреки. 

Домашние чебуреки на заварном тесте можно заполнить космической начинкой - Чебуреки с мясом
Домашнее заварное тесто на чебуреки можно сделать на стакане кипятка / Скриншот с instagram.com/_best_cooking_

Обалденные жареные пирожки дома: как приготовить чебуреки - рецепт теста №3

Тесто на чебуреки на кефире - обалденный рецепт

Ингредиенты: 

  • 1 кг муки;
  • 700 мл кефира;
  • 0,5 столовой ложки соли;
  • 0,5 чайной ложки соды.

Как приготовить тесто на чебуреки на кефире

Влейте муку теплый кефир, всыпьте соль и соду и замесите тесто. Готовое тесто должно быть мягким, оставьте его в покое на 1 час.

Как готовится "космическая" начинка для чебуреков

Ингредиенты:

  • 1 кг фарша;
  • 100 г кинзы;
  • 100 г укропа;
  • 2 луковицы;
  • Вода - 0,5 стакана ледяной воды;
  • Соль, перец - по вкусу.

Обалденные чебуреки на кефире - как приготовить начинку

Мелко нарежьте зелень и лук и отправьте в фарш. Также всыпьте в фарш соль и перец и влейте воду. Тщательно перемешайте начинку и отправьте в холодильник. После этого сформируйте чебуреки.

В домашние чебуреки на кефире можно отправить фарш с зеленью - Чебуреки с мясом
Домашние чебуреки на кефире можно начинить фаршем с зеленью / УНИАН

Обалденные жареные пирожки дома: как приготовить чебуреки - рецепт теста №4

Домашние чебуреки - тесто на воде

Ингредиенты:

  • Около 450 г муки;
  • Около 240 мл ледяной воды;
  • 1 яйцо;
  • Около 50 мл растительного масла;
  • Щепотка соли.

Как готовится обалденное тесто на чебуреки на воде

Яйцо и соль взбейте, потом влейте в смесь ледяную воду и все взбивайте, чтобы появилась пышная белая пена. Когда появится пышная пена - добавьте растительное масло и почти сразу перестаньте все взбивать.

В просеянной муке сделайте ямку и отправьте в нее массу, и замесите тесто на чебуреки. Замешенное тесто поставьте в холодильник, минимальное время - час.

Домашние чебуреки на воде - как приготовить "космическую" начинку:

Ингредиенты:

  • 300 г фарша;
  • 1 луковица;
  • Четверть стакана воды;
  • Соль, перец - по вкусу.

Обалденные чебуреки на воде - как готовится начинка

Смешайте фарш с порезанным мелко луком, всыпьте специи, влейте воду и все перемешайте. Готовую начинку отправьте в холодильник, а потом сформируйте чебуреки.

Чебуреки на воде получаются обалденными, если жидкость будет ледяной - Чебуреки с мясом
Тесто на чебуреки на воде получается обалденным, если жидкость будет ледяной / Скриншот с instagram.com/polufabrikaty_butovo

Обалденные жареные пирожки дома: как приготовить чебуреки - рецепт теста №5

Домашние чебуреки на пиве

Ингредиенты:

  • Мука - 3 стакана;
  • Любое пиво - 250 мл;
  • 1 яйцо;
  • Растительное масло - 3 столовые ложки;
  • Щепотка соли.

Как готовятся обалденные чебуреки на пиве

В муку, которая уже просеяна, добавьте щепотку соли, вбейте яйцо и влейте пиво. Все смешайте, чтобы масса стала однородной, а потом влейте растительное масло. Замешанное тесто на чебуреки на пиве должно быть эластичным. Накройте его пищевой пленкой и отправьте в холодильник приблизительно на полчаса.

Как приготовить "космическую" начинку на чебуреки на пиве

Ингредиенты:

  • Говяжий фарш - 300 г;
  • 1 луковица;
  • 100 мл ледяной воды;
  • Соль и перец - по вкусу.

Как готовится "космическая" начинка на чебуреки на пиве

Нарежьте лук мелким кубиком, отправьте в фарш, все посолите, поперчите и влейте ледяную воду. Приготовленную начинку на чебуреки поставьте в холодильник. Потом раскатайте тесто на чебуреки на пиве и сформируйте пирожки.

Чебуреки на пиве сделать на основе любого вида напитка - Чебуреки с мясом
Тесто на чебуреки на пиве можно замесить на любом виде напитка / instagram.com/andrmila

Чебуреки с мясом - как правильно жарить пирожки дома:

Влейте в емкость, в которой будете жарить чебуреки, приблизительно 0,5 л растительного масла (должно быть рафинированным);

Чебуреки с мясом жарятся в хорошо разогретом масле. Чтобы понять, что пирожки пора жарить, - отправьте в емкость с маслом небольшой кусок теста - если оно не будет просто плавать, а начнет жариться, значит - самое время приступать к жарке чебуреков;

Чебуреки нужно жарить до появления золотистой корочки - сначала с одной стороны, а потом - с другой;

Чебуреки с мясом во время жарки не будут надуваться, если перед приготовлением их проткнуть в нескольких местах проткнуть вилкой.

рецепт чебуреки
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