3 рецепта идеального романтического ужина на 14 февраля: готовим блюда за 5 минут

Что приготовить на 14 февраля, чтобы удивить своего любимого человека.
Решили удивить свою вторую половинку идеальным романтическим ужином, но не знаете что приготовить? Эти рецепты сделают ваш вечер неповторимым.
Вкусный и легкий ужин точно будет обеспечен. Чтобы вашей второй половинке понравился праздничный стол, мы собрали идеальные рецепты.
Что приготовить на 14 февраля - меню
Красная рыба со сливочной шубой
Вам понадобится:
- Семга - 400 грамм
- Лимон - 1 штука
- Сливки - 1 коробка
- Масло сливочное
- Мука
- Укроп, петрушка
Красную рыбу помыть, обсушить и порезать на два кусочка.
Посолить и по вкусу посыпать специями. Обжарить красную рыбу на сковороде гриль и переложить в форму для запекания.
Семгу нарезать небольшими кусками, присыпать специями, слегка обжарить на сковороде и выложить в форму.
В это время приготовим сливочный соус. В большой миске смешать сливки, стакан воды, три ложки муки и сливочное масло.
Порезать зелень и добавить к соусу.
Полить красную рыбу соусом и отправить в духовку на 22 минуты.
Семге дать немного остыть и подавать к столу, полив соком лимона.
Салат на 14 февраля Любовная цепь - рецепт
Вам понадобится:
- Большие креветки - 200 грамм
- Помидоры черри - 7 штук
- Авокадо - 1 большое
- Лимон
- Руколла
- Соль, специи по вкусу
Креветки можно брать уже отварные, или обжарить на сковороде.
Помыть руколлу, высушить и разложить на две тарелки.
Помидоры черри помыть, порезать и отправить к салату.
Авокадо почистить, и порезать на крупные кубики.
Полить все лимонным соком, по вкусу посолить и перемешать.
Сверху салата выложить креветки.
Вкуснейший жульен из курицы на 14 февраля
Вам понадобится:
- Филе куриное - 300 грамм
- Грибы - 200 грамм
- Лук репчатый - 1 штука
- Сметана - 250 грамм
- Сыр твердый
Филе помыть и отварить в подсоленной воде.
Лук и грибы почистить, и обжарить до золотистого цвета.
Предлагаем использовать одноразовые формы для запекания.
Отправляем куриное филе, предварительно его порезав. Далее грибы, лук и зелень.
Залить все сметаной.
На крупной терке натереть сыр и обильно посыпать будущий жульен на день святого валентина.
Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем 9 минут.
Какие продукты влияют на организм и потенцию
Wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач функциональной медицины Татьяна Кихтева рассказала Главреду, что продуктов, которые могут снизить потенцию тут же "на месте" не существует, а вот длительное неправильное питание с избытком трансжиров, дефицитом ненасыщенных жиров, белка, микро нутриентов в перспективе приведёт к эректильной дисфункции.
По ее Татьяны Кихтевой, для потенции самыми важными продуктами считаются те, что содержат
- цинк: морепродукты, красное мясо, печень, яйца, орехи белок: птица, рыба, морепродукты, яйца.
- витамин Е: оливковое масло, креветки, кальмары, судак, скумбрияселен: брокколи, бразильские орехи
Самым опасным продуктом влияющим на снижение потенции является алкоголь.
Он действует отрицательно как сразу после употребления , так и в долгосрочной перспективе.
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