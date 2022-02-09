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3 рецепта идеального романтического ужина на 14 февраля: готовим блюда за 5 минут

9 февраля 2022, 16:41

Что приготовить на 14 февраля, чтобы удивить своего любимого человека.

ужин
Романтический ужин на 14 февраля / pixabay

Решили удивить свою вторую половинку идеальным романтическим ужином, но не знаете что приготовить? Эти рецепты сделают ваш вечер неповторимым.

Вкусный и легкий ужин точно будет обеспечен. Чтобы вашей второй половинке понравился праздничный стол, мы собрали идеальные рецепты.

Что приготовить на 14 февраля - меню

Красная рыба со сливочной шубой

Вам понадобится:

  • Семга - 400 грамм
  • Лимон - 1 штука
  • Сливки - 1 коробка
  • Масло сливочное
  • Мука
  • Укроп, петрушка

Красную рыбу помыть, обсушить и порезать на два кусочка.

Посолить и по вкусу посыпать специями. Обжарить красную рыбу на сковороде гриль и переложить в форму для запекания.

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Семгу нарезать небольшими кусками, присыпать специями, слегка обжарить на сковороде и выложить в форму.

В это время приготовим сливочный соус. В большой миске смешать сливки, стакан воды, три ложки муки и сливочное масло.

Порезать зелень и добавить к соусу.

Полить красную рыбу соусом и отправить в духовку на 22 минуты.

Семге дать немного остыть и подавать к столу, полив соком лимона.

Салат на 14 февраля Любовная цепь - рецепт

Вам понадобится:

  • Большие креветки - 200 грамм
  • Помидоры черри - 7 штук
  • Авокадо - 1 большое
  • Лимон
  • Руколла
  • Соль, специи по вкусу

Креветки можно брать уже отварные, или обжарить на сковороде.

Помыть руколлу, высушить и разложить на две тарелки.

Помидоры черри помыть, порезать и отправить к салату.

Авокадо почистить, и порезать на крупные кубики.

Полить все лимонным соком, по вкусу посолить и перемешать.

Сверху салата выложить креветки.

Вкуснейший жульен из курицы на 14 февраля

Вам понадобится:

  • Филе куриное - 300 грамм
  • Грибы - 200 грамм
  • Лук репчатый - 1 штука
  • Сметана - 250 грамм
  • Сыр твердый

Филе помыть и отварить в подсоленной воде.

Лук и грибы почистить, и обжарить до золотистого цвета.

Предлагаем использовать одноразовые формы для запекания.

Отправляем куриное филе, предварительно его порезав. Далее грибы, лук и зелень.

Залить все сметаной.

На крупной терке натереть сыр и обильно посыпать будущий жульен на день святого валентина.

Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем 9 минут.

Какие продукты влияют на организм и потенцию

Wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач функциональной медицины Татьяна Кихтева рассказала Главреду, что продуктов, которые могут снизить потенцию тут же "на месте" не существует, а вот длительное неправильное питание с избытком трансжиров, дефицитом ненасыщенных жиров, белка, микро нутриентов в перспективе приведёт к эректильной дисфункции.

По ее Татьяны Кихтевой, для потенции самыми важными продуктами считаются те, что содержат

  • цинк: морепродукты, красное мясо, печень, яйца, орехи белок: птица, рыба, морепродукты, яйца.
  • витамин Е: оливковое масло, креветки, кальмары, судак, скумбрияселен: брокколи, бразильские орехи

Самым опасным продуктом влияющим на снижение потенции является алкоголь.

Он действует отрицательно как сразу после употребления , так и в долгосрочной перспективе.

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