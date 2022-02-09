3 рецепта идеального романтического ужина на 14 февраля: готовим блюда за 5 минут

Романтический ужин на 14 февраля / pixabay

Решили удивить свою вторую половинку идеальным романтическим ужином, но не знаете что приготовить? Эти рецепты сделают ваш вечер неповторимым.

Вкусный и легкий ужин точно будет обеспечен. Чтобы вашей второй половинке понравился праздничный стол, мы собрали идеальные рецепты.

Что приготовить на 14 февраля - меню

Красная рыба со сливочной шубой

Вам понадобится:

Семга - 400 грамм

Лимон - 1 штука

Сливки - 1 коробка

Масло сливочное

Мука

Укроп, петрушка

Красную рыбу помыть, обсушить и порезать на два кусочка.

Посолить и по вкусу посыпать специями. Обжарить красную рыбу на сковороде гриль и переложить в форму для запекания.

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Семгу нарезать небольшими кусками, присыпать специями, слегка обжарить на сковороде и выложить в форму.

В это время приготовим сливочный соус. В большой миске смешать сливки, стакан воды, три ложки муки и сливочное масло.

Порезать зелень и добавить к соусу.

Полить красную рыбу соусом и отправить в духовку на 22 минуты.

Семге дать немного остыть и подавать к столу, полив соком лимона.

Салат на 14 февраля Любовная цепь - рецепт

Вам понадобится:

Большие креветки - 200 грамм

Помидоры черри - 7 штук

Авокадо - 1 большое

Лимон

Руколла

Соль, специи по вкусу

Креветки можно брать уже отварные, или обжарить на сковороде.

Помыть руколлу, высушить и разложить на две тарелки.

Помидоры черри помыть, порезать и отправить к салату.

Авокадо почистить, и порезать на крупные кубики.

Полить все лимонным соком, по вкусу посолить и перемешать.

Сверху салата выложить креветки.

Вкуснейший жульен из курицы на 14 февраля

Вам понадобится:

Филе куриное - 300 грамм

Грибы - 200 грамм

Лук репчатый - 1 штука

Сметана - 250 грамм

Сыр твердый

Филе помыть и отварить в подсоленной воде.

Лук и грибы почистить, и обжарить до золотистого цвета.

Предлагаем использовать одноразовые формы для запекания.

Отправляем куриное филе, предварительно его порезав. Далее грибы, лук и зелень.

Залить все сметаной.

На крупной терке натереть сыр и обильно посыпать будущий жульен на день святого валентина.

Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем 9 минут.

Какие продукты влияют на организм и потенцию

Wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач функциональной медицины Татьяна Кихтева рассказала Главреду, что продуктов, которые могут снизить потенцию тут же "на месте" не существует, а вот длительное неправильное питание с избытком трансжиров, дефицитом ненасыщенных жиров, белка, микро нутриентов в перспективе приведёт к эректильной дисфункции.

По ее Татьяны Кихтевой, для потенции самыми важными продуктами считаются те, что содержат

цинк: морепродукты, красное мясо, печень, яйца, орехи белок: птица, рыба, морепродукты, яйца.

витамин Е: оливковое масло, креветки, кальмары, судак, скумбрияселен: брокколи, бразильские орехи

Самым опасным продуктом влияющим на снижение потенции является алкоголь.

Он действует отрицательно как сразу после употребления , так и в долгосрочной перспективе.

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