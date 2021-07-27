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Хрустящие и вкусные драники: самый простой рецепт приготовления

27 июля 2021, 16:07

Эти рецепты невероятно вкусных драников точно украсят ваш стол, и будут неповторимы.

Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Кухня Кухня Украинская
Драники
Хрустящие драники / goodfon.ru

Деруны или драники - это известное блюдо во всем мире. Рецепт классических дерунов очень прост, и по нему готовят многие хозяйки практически на всей территории Украины.

Традиционно деруны являются вторым блюдом, и подаются сольно без гарнира, чаще всего к обеду со сметаной.

Главред собрал три невероятных рецепта дерунов, которые точно смогут удивить и порадовать ваших близких.

Рецепт драников

Вам понадобиться:

  • Картошка - 800-900 г
  • Лук репчатый - 1 шт
  • Яйцо куриное - 2 шт
  • Мука пшеничная - 2 ст. л.
  • Соль, перец - по вкусу,
  • Масло растительное (для обжарки)
  • Сметана для подачи на стол.

Подготовить все нужные нам овощи. Картошку и лук хорошо помыть и очистить.

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Картошку трем на мелкой терке, или еслы есть комбайн, натираем в кухонном комбайне.

К натертой картошке добавляем, яйца, муку, сметану, соль, перец. Нужно хорошо перемешать картофельное тесто на деруны.

Разогреть масло на сковороде и сформировать оладьи. Обычно на сковороду выкладывают по 1 столовой ложке, тогда получаеться красивый и оформленный вкусный драник.

Жарить до образования темно-золотистого цвета с двух сторон.

Хрустящие деруны с овощами на сковородке - вкусный рецепт

  • Картошка - 4 штуки.
  • Лук репчатый - 1 шт
  • Лук зеленый - 1 пч.
  • Морковь, болгарский перец - 1 шт.
  • Яйцо куриное - 2 шт
  • Мука пшеничная - 2 ст. л.
  • Масло растительное (для жарки)
  • Сметана для подачи.

Все овощи хорошо промыть и просушить бумажными полотенцами. Морковку и болгарский перец, желательно красный, но подойдет и желтый, натереть на крупной терке, зеленый лук хорошо измельчить.

Перец может дать сок, его желательно отжать, чтобы не пришлось добавлять муку.

Картошку для дерунов и репчатый лук натереть на мелкой терке, отжать сок, или как уже писали в предыдущем классическом рецепте дерунов, можно натереть при наличии кухонного комбайна. Добавить к нашему тесту на деруны с овощами муку взбитые с солью яйцо, и все тщательно перемешать.

В сковороду налить растительное масло и выкладывать тесто ложкой.

Жарить деруны по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотисто-оранжевого цвета.

Настоящие украинские деруны с салом - пошаговый рецепт

Вам понадобиться:

  • Картофель - 6 шт.
  • Морковка и репчатый лук - по 1 шт.
  • Свежее сало - 150-200 г
  • Яйцо куриное - 2 шт
  • Мука пшеничная - 0.5 стак.
  • Соль, перец - по вкусу,
  • Масло растительное (для жарки)

Подготовить овощи, хорошо промыть и просушить. Пока овощи сохнут, нарезаем тоненько, соломкой сало.

Морковку чистим и трем на крупной терке. Позже натираем и обязательно отжимаем картошку на деруны.

Все подготовленные овощи смешиваем, солим и перчим по вкусу. Добавляем яйцо, и вновь хорошо перемешиваем. К этой массе добавляем 2 яйца и пол стакана муки.

Разогреваем сковородку. На подсолнечном масле жарим деруны с салом на небольшом огне, с двух сторон до золотистой корочки.

Интересно, что многие считают, что Говорят, что деруны родом из Беларуси. Но существенное отличие украинских и белорусских дерунов заключается в том, что в белорусские добавляют мясо. Традиционные, украинские деруны содержат в себе только картофель.

Приятного аппетита!

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