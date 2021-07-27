Хрустящие и вкусные драники: самый простой рецепт приготовления

Эти рецепты невероятно вкусных драников точно украсят ваш стол, и будут неповторимы.
Деруны или драники - это известное блюдо во всем мире. Рецепт классических дерунов очень прост, и по нему готовят многие хозяйки практически на всей территории Украины.
Традиционно деруны являются вторым блюдом, и подаются сольно без гарнира, чаще всего к обеду со сметаной.
Главред собрал три невероятных рецепта дерунов, которые точно смогут удивить и порадовать ваших близких.
Рецепт драников
Вам понадобиться:
- Картошка - 800-900 г
- Лук репчатый - 1 шт
- Яйцо куриное - 2 шт
- Мука пшеничная - 2 ст. л.
- Соль, перец - по вкусу,
- Масло растительное (для обжарки)
- Сметана для подачи на стол.
Подготовить все нужные нам овощи. Картошку и лук хорошо помыть и очистить.
Картошку трем на мелкой терке, или еслы есть комбайн, натираем в кухонном комбайне.
К натертой картошке добавляем, яйца, муку, сметану, соль, перец. Нужно хорошо перемешать картофельное тесто на деруны.
Разогреть масло на сковороде и сформировать оладьи. Обычно на сковороду выкладывают по 1 столовой ложке, тогда получаеться красивый и оформленный вкусный драник.
Жарить до образования темно-золотистого цвета с двух сторон.
Хрустящие деруны с овощами на сковородке - вкусный рецепт
- Картошка - 4 штуки.
- Лук репчатый - 1 шт
- Лук зеленый - 1 пч.
- Морковь, болгарский перец - 1 шт.
- Яйцо куриное - 2 шт
- Мука пшеничная - 2 ст. л.
- Масло растительное (для жарки)
- Сметана для подачи.
Все овощи хорошо промыть и просушить бумажными полотенцами. Морковку и болгарский перец, желательно красный, но подойдет и желтый, натереть на крупной терке, зеленый лук хорошо измельчить.
Перец может дать сок, его желательно отжать, чтобы не пришлось добавлять муку.
Картошку для дерунов и репчатый лук натереть на мелкой терке, отжать сок, или как уже писали в предыдущем классическом рецепте дерунов, можно натереть при наличии кухонного комбайна. Добавить к нашему тесту на деруны с овощами муку взбитые с солью яйцо, и все тщательно перемешать.
В сковороду налить растительное масло и выкладывать тесто ложкой.
Жарить деруны по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотисто-оранжевого цвета.
Настоящие украинские деруны с салом - пошаговый рецепт
Вам понадобиться:
- Картофель - 6 шт.
- Морковка и репчатый лук - по 1 шт.
- Свежее сало - 150-200 г
- Яйцо куриное - 2 шт
- Мука пшеничная - 0.5 стак.
- Соль, перец - по вкусу,
- Масло растительное (для жарки)
Подготовить овощи, хорошо промыть и просушить. Пока овощи сохнут, нарезаем тоненько, соломкой сало.
Морковку чистим и трем на крупной терке. Позже натираем и обязательно отжимаем картошку на деруны.
Все подготовленные овощи смешиваем, солим и перчим по вкусу. Добавляем яйцо, и вновь хорошо перемешиваем. К этой массе добавляем 2 яйца и пол стакана муки.
Разогреваем сковородку. На подсолнечном масле жарим деруны с салом на небольшом огне, с двух сторон до золотистой корочки.
Интересно, что многие считают, что Говорят, что деруны родом из Беларуси. Но существенное отличие украинских и белорусских дерунов заключается в том, что в белорусские добавляют мясо. Традиционные, украинские деруны содержат в себе только картофель.
Приятного аппетита!