Невероятно вкусная кабачковая икра с помидорами на зиму: восхитительный рецепт

Кабачковая икра с помидорами и чесноком сделает ваш стол неповторимо вкусным.
Лето уже закончилось, а вот у настоящих хозяек на кухне все больше и больше работы. Ведь скоро зима, и вкуснейшие заготовки на зиму как раз самое время делать. Одним из самых почитаемых и вкусных блюд зимой являются кабачки.
Ранее Главред писал, как приготовить летнюю закуску из кабачков, сегодня расскажем вам восхитительный рецепт вкуснейшей кабачковой икры с помидорами на зиму.
Такой рецепт кабачковой икры точно понравиться вашим близким, а готовить его очень просто и быстро.
Кабачковая икра с помидорами и чесноком на зиму - рецепт
- Кабачки 3 кг
- Помидоры 2 кг
- Лук репчатый 1 кг
- Морковь 1 кг
- Соль 2 стол.л
- Сахар 1 стол.л
- Уксус 2 стол.л
- Чеснок 5-7 зубчиков
- Перец 1 чайн. л
- Зелень укропа и петрушки
Кабачки хорошо моем и очищаем. Убираем серединку и нарезаем кубиками по 2-3 см. Желательно брать кабачки не сильно старые и среднего размера.
Далее моем и чистим лук, затем морковь. Лук шинкуем мелко, а морковь натираем на меткой терке, можно на средней.
Берем, желательно по больше, сковороду отправляем туда кабачки и обжариваем до готовности. Убираем кабачки с плиты.
В отдельной сковороде обжариваем лук до золотистого цвета и добавляем морковь. Соединяем все овощи и даем немного остыть.
В это время подготовим наши помидоры. Моем их хорошо, и нарезаем маленькими кубиками, в сковороде немного томим наши помидоры и добавляем все к кабачку.
Как только все овощи остыли измельчаем кабачки, лук, морковь и помидоры блендером, или в мясорубке. Переложить в сотейник уже перемолотые овощи на будущую кабачковую икру с помидорами на зиму, поставить на небольшой огонь и тушить 50 минут под крышкой.
В течении этого времени добавить, соль, сахар, специи и зелень с чесноком.
Готовую икру стоит помешивать в сотейнике около 10 минут.
Уже в готовые стерилизованные банки отправляем нашу готовую кабачковую икру и закатываем банки.
Хранить кабачковую икру в прохладном месте, можно погребе.