Невероятно вкусная кабачковая икра с помидорами на зиму: восхитительный рецепт

Кабачковая игра на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Лето уже закончилось, а вот у настоящих хозяек на кухне все больше и больше работы. Ведь скоро зима, и вкуснейшие заготовки на зиму как раз самое время делать. Одним из самых почитаемых и вкусных блюд зимой являются кабачки.

Ранее Главред писал, как приготовить летнюю закуску из кабачков, сегодня расскажем вам восхитительный рецепт вкуснейшей кабачковой икры с помидорами на зиму.

Такой рецепт кабачковой икры точно понравиться вашим близким, а готовить его очень просто и быстро.

Кабачковая икра с помидорами и чесноком на зиму - рецепт

Кабачки 3 кг

Помидоры 2 кг

Лук репчатый 1 кг

Морковь 1 кг

Соль 2 стол.л

Сахар 1 стол.л

Уксус 2 стол.л

Чеснок 5-7 зубчиков

Перец 1 чайн. л

Зелень укропа и петрушки

Кабачки хорошо моем и очищаем. Убираем серединку и нарезаем кубиками по 2-3 см. Желательно брать кабачки не сильно старые и среднего размера.

Далее моем и чистим лук, затем морковь. Лук шинкуем мелко, а морковь натираем на меткой терке, можно на средней.

Реклама

Берем, желательно по больше, сковороду отправляем туда кабачки и обжариваем до готовности. Убираем кабачки с плиты.

В отдельной сковороде обжариваем лук до золотистого цвета и добавляем морковь. Соединяем все овощи и даем немного остыть.

В это время подготовим наши помидоры. Моем их хорошо, и нарезаем маленькими кубиками, в сковороде немного томим наши помидоры и добавляем все к кабачку.

Как только все овощи остыли измельчаем кабачки, лук, морковь и помидоры блендером, или в мясорубке. Переложить в сотейник уже перемолотые овощи на будущую кабачковую икру с помидорами на зиму, поставить на небольшой огонь и тушить 50 минут под крышкой.

В течении этого времени добавить, соль, сахар, специи и зелень с чесноком.

Готовую икру стоит помешивать в сотейнике около 10 минут.

Уже в готовые стерилизованные банки отправляем нашу готовую кабачковую икру и закатываем банки.

Хранить кабачковую икру в прохладном месте, можно погребе.