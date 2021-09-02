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Невероятно вкусная кабачковая икра с помидорами на зиму: восхитительный рецепт

2 сентября 2021, 14:45

Кабачковая икра с помидорами и чесноком сделает ваш стол неповторимо вкусным.

кабачки
Кабачковая игра на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Лето уже закончилось, а вот у настоящих хозяек на кухне все больше и больше работы. Ведь скоро зима, и вкуснейшие заготовки на зиму как раз самое время делать. Одним из самых почитаемых и вкусных блюд зимой являются кабачки.

Ранее Главред писал, как приготовить летнюю закуску из кабачков, сегодня расскажем вам восхитительный рецепт вкуснейшей кабачковой икры с помидорами на зиму.

Такой рецепт кабачковой икры точно понравиться вашим близким, а готовить его очень просто и быстро.

Кабачковая икра с помидорами и чесноком на зиму - рецепт

  • Кабачки 3 кг
  • Помидоры 2 кг
  • Лук репчатый 1 кг
  • Морковь 1 кг
  • Соль 2 стол.л
  • Сахар 1 стол.л
  • Уксус 2 стол.л
  • Чеснок 5-7 зубчиков
  • Перец 1 чайн. л
  • Зелень укропа и петрушки

Кабачки хорошо моем и очищаем. Убираем серединку и нарезаем кубиками по 2-3 см. Желательно брать кабачки не сильно старые и среднего размера.

Далее моем и чистим лук, затем морковь. Лук шинкуем мелко, а морковь натираем на меткой терке, можно на средней.

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Берем, желательно по больше, сковороду отправляем туда кабачки и обжариваем до готовности. Убираем кабачки с плиты.

В отдельной сковороде обжариваем лук до золотистого цвета и добавляем морковь. Соединяем все овощи и даем немного остыть.

В это время подготовим наши помидоры. Моем их хорошо, и нарезаем маленькими кубиками, в сковороде немного томим наши помидоры и добавляем все к кабачку.

Как только все овощи остыли измельчаем кабачки, лук, морковь и помидоры блендером, или в мясорубке. Переложить в сотейник уже перемолотые овощи на будущую кабачковую икру с помидорами на зиму, поставить на небольшой огонь и тушить 50 минут под крышкой.

В течении этого времени добавить, соль, сахар, специи и зелень с чесноком.

Готовую икру стоит помешивать в сотейнике около 10 минут.

Уже в готовые стерилизованные банки отправляем нашу готовую кабачковую икру и закатываем банки.

Хранить кабачковую икру в прохладном месте, можно погребе.

viber
рецепт кабачки
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