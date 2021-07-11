Самая вкусная кабачковая икра: рецепт летней закуски на скорую руку

Икра кабачковая рецепт / goodfon.ru

Лето - любимая пора года многих из нас. Ведь именно летом изобилие вкусных овощей и фруктов. Предлагаем вам узнать рецепт нежной, однородной, ароматной и вкусной кабачковой икры, которая готовится очень просто.

Блюдо можно приготовить самому, и это не займет много времени.

Самая вкусная кабачковая икра, как в магазине получится с первого раза у каждого.

Вам понадобиться:

3 молодых кабачка

1 морковь

2 луковицы

2 дольки чеснока

2 помидора

1 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. подсолнечного масла

1 пучок зелени

Соль и перец по вкусу.

Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на подсолнечном масле. Всыпьте натертую на крупной терке морковь, обжаривайте до румяности.

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Кабачки порежьте мелкими кубиками, слегка обжарьте на минимальном количестве масла.

Переложите все овощи в сотейник или в кастрюлю с толстым дном, посолите и поперчите по вкусу. Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите около часа на слабом огне.

За 15 минут до готовности влейте натертые на терке помидоры и томатную пасту, добавьте измельченный чеснок. Перемешайте.

Готовую овощную массу остудите, затем пюрируйте блендером. Подавайте к столу, посыпав рубленой зеленью.