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Самая вкусная кабачковая икра: рецепт летней закуски на скорую руку

11 июля 2021, 16:12

Самая вкусная кабачковая икра, как в магазине получится с первого раза у каждого.

Икра кабачковая
Икра кабачковая рецепт / goodfon.ru

Лето - любимая пора года многих из нас. Ведь именно летом изобилие вкусных овощей и фруктов. Предлагаем вам узнать рецепт нежной, однородной, ароматной и вкусной кабачковой икры, которая готовится очень просто.

Блюдо можно приготовить самому, и это не займет много времени.

Самая вкусная кабачковая икра, как в магазине получится с первого раза у каждого.

Вам понадобиться:

  • 3 молодых кабачка
  • 1 морковь
  • 2 луковицы
  • 2 дольки чеснока
  • 2 помидора
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 пучок зелени
  • Соль и перец по вкусу.

Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на подсолнечном масле. Всыпьте натертую на крупной терке морковь, обжаривайте до румяности.

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Кабачки порежьте мелкими кубиками, слегка обжарьте на минимальном количестве масла.

Переложите все овощи в сотейник или в кастрюлю с толстым дном, посолите и поперчите по вкусу. Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите около часа на слабом огне.

За 15 минут до готовности влейте натертые на терке помидоры и томатную пасту, добавьте измельченный чеснок. Перемешайте.

Готовую овощную массу остудите, затем пюрируйте блендером. Подавайте к столу, посыпав рубленой зеленью.

рецепты кабачки
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