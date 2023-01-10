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Самый вкусный и очень нежный паштет: рецепт закуски, которую сметаю со стола за 2 минуты

10 января 2023, 14:47
Вкуснейший рецепт куриного паштета, который получится у всех. Порадуйте близких.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
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Необыкновенно вкусный домашний паштет рецепт / freepik.com

Куриный паштет - это идеальный вариант закуски. Такой рецепт паштета понравится любой хозяйке, ведь долго возиться с ним не прийдется.

Нежнейший паштет из куриной печени будет превосходной закуской, как на праздничном столе, так и к завтраку.

Попробуйте приготовить бюджетный паштет, который станет "королевским" на вашем столе.

Как приготовить печеночный паштет с луком - рецепт

Вам понадобится:

  • Печень куриная - 400 - 500 гр
  • Сливочное масло - 120 гр
  • Оливковое масло - 3 чайные ложки
  • Лук - 2 шт
  • Соль, перец
  • Мускатный орех - по вкусу
  • Чеснок - по вкусу
  • Сливки 20% - 200 мл

Лук почистить, порезать и обжарить до золотистого цвета. Натереть зубчик чеснока и обжарить с луком.

Печень помыть, убрать лишнюю пленку и обжарить с луком до румяности. Примерно 12 минут.

Печень должна стать сочной. Добавить немного соли, перца и мускатного ореха для вкуса.

Растопить сливочное масло и влейте в сковороду.

Накрыть крышкой печень с луком и тушить 5 минут.

Далее вливаем сливки, все хорошо перемешиваем и убираем с огня.

Остудить куриную печень на паштет.

Все переложить в блендер и взбить до образования пюре.

Разложить паштет в баночки и уберите в холодильник на 2 часа.

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