Самый вкусный и очень нежный паштет: рецепт закуски, которую сметаю со стола за 2 минуты

Куриный паштет - это идеальный вариант закуски. Такой рецепт паштета понравится любой хозяйке, ведь долго возиться с ним не прийдется.
Нежнейший паштет из куриной печени будет превосходной закуской, как на праздничном столе, так и к завтраку.
Попробуйте приготовить бюджетный паштет, который станет "королевским" на вашем столе.
Как приготовить печеночный паштет с луком - рецепт
Вам понадобится:
- Печень куриная - 400 - 500 гр
- Сливочное масло - 120 гр
- Оливковое масло - 3 чайные ложки
- Лук - 2 шт
- Соль, перец
- Мускатный орех - по вкусу
- Чеснок - по вкусу
- Сливки 20% - 200 мл
Лук почистить, порезать и обжарить до золотистого цвета. Натереть зубчик чеснока и обжарить с луком.
Печень помыть, убрать лишнюю пленку и обжарить с луком до румяности. Примерно 12 минут.
Печень должна стать сочной. Добавить немного соли, перца и мускатного ореха для вкуса.
Растопить сливочное масло и влейте в сковороду.
Накрыть крышкой печень с луком и тушить 5 минут.
Далее вливаем сливки, все хорошо перемешиваем и убираем с огня.
Остудить куриную печень на паштет.
Все переложить в блендер и взбить до образования пюре.
Разложить паштет в баночки и уберите в холодильник на 2 часа.
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