Устоять просто невозможно: ленивая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут - рецепт

Рецепт вкуснейшей пиццы на сковороде для тех, кто любит быстро и вкусно перекусить. Превосходный рецепт для закуски.

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Итальянская

Быстрая пицца на сковороде рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим с нами вкусную пиццу на сковороде из лаваша. Такую пиццу называют ленивой, ведь вам нужно только купить вкусную начинку.

Вкуснейшая пицца на сковороде получается из круглого и пышного лаваша. Для начинки подойдет ветчина, балык, сыр, оливки или маслины.

Главное, пицца на сковороде будет готова через 10 минут, и можно удивлять закуской.

видео дня

Пицца на сковороде - быстрый рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 шт

Салями

Бекон

Яйца - 1 шт

Майонез или сметана

Сыр - 250 гр

Помидоры

Огурец соленый

Оливки

Майонез можно соединить со сметаной или использовать только один ингредиент.

Майонез 2 столовые ложки, 1 столовую ложку сметаны и 1 яйцо взбить блендером 2 минуты.

Смазать верх лаваш и переложить на большую сковороду.

Салями и бекон предварительно тонко порезать, разложить красиво на лаваш.

Порезать огурец и помидор, также разложить на ленивую пиццу.

Добавить немного соуса, которым смазывали лаваш.

Порезать красиво оливки и натереть сыр на крупной терке.

Все посыпать сыром с оливками и накрыть крышкой ленивую пиццу.

Как только сыр полностью расплавится, огонь выключаем и даем постоять пицце в сковороде еще 5 минут.

Нарезаем порциями и подаем к столу.

Смотрите видеорецепт вкусной пиццы от Руслана Сеничкина и Тимура Мирошниченко

Читайте также: