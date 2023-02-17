Устоять просто невозможно: ленивая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут - рецепт

Готовим с нами вкусную пиццу на сковороде из лаваша. Такую пиццу называют ленивой, ведь вам нужно только купить вкусную начинку.
Вкуснейшая пицца на сковороде получается из круглого и пышного лаваша. Для начинки подойдет ветчина, балык, сыр, оливки или маслины.
Главное, пицца на сковороде будет готова через 10 минут, и можно удивлять закуской.
Пицца на сковороде - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 шт
- Салями
- Бекон
- Яйца - 1 шт
- Майонез или сметана
- Сыр - 250 гр
- Помидоры
- Огурец соленый
- Оливки
Майонез можно соединить со сметаной или использовать только один ингредиент.
Майонез 2 столовые ложки, 1 столовую ложку сметаны и 1 яйцо взбить блендером 2 минуты.
Смазать верх лаваш и переложить на большую сковороду.
Салями и бекон предварительно тонко порезать, разложить красиво на лаваш.
Порезать огурец и помидор, также разложить на ленивую пиццу.
Добавить немного соуса, которым смазывали лаваш.
Порезать красиво оливки и натереть сыр на крупной терке.
Все посыпать сыром с оливками и накрыть крышкой ленивую пиццу.
Как только сыр полностью расплавится, огонь выключаем и даем постоять пицце в сковороде еще 5 минут.
Нарезаем порциями и подаем к столу.
Смотрите видеорецепт вкусной пиццы от Руслана Сеничкина и Тимура Мирошниченко
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