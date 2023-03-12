Вкусный завтрак, как в ресторане: 2 простых и невероятных рецепта

Утром не всегда есть много времени готовить завтрак. Чтобы разнообразить свое меню, мы предлагаем простейший рецепт сэндвича на скорую руку, который готовят в ресторане.
Сохраняйте быстрый рецепт завтрака, чтобы поднять настроение себе и близким с самого утра.
Сэндвич можно готовить с беконом, сыром, красной рыбой, балыком или мясом.
Рецепт сэндвича на завтрак
Вам понадобится:
- Бекон
- Тостовый хлеб - 6 шт
- Моцарелла
- Помидоры - 2 шт
- Огурец - 1 шт
- Оливковое масло
- Итальянские травы
- Соль
Помидоры и огурец помыть и порезать тонкими кусочками.
Помидоры посыпать любимыми специями, огурец посолить.
Тостовый хлеб подсушить на сковороде гриль.
Бекон обжарить на оливковом масле.
На горячий хлеб положить моцареллц, помидор, 2 кусочка бекона, огурец и закрыть вторым кусочком хлеба.
Включить духовку в режим "Гриль". Переложить тосты на противень и выпекать 5 минут сэндвичи. Остудить, разрезать пополам и подавать к завтраку.
Сытный и вкуснейший сэндвич - рецепт
Вам понадобится:
- Круглые булочки - 2 шт
- Бекон
- Сливочное масло
- Помидор
- Сыр твердый
- Соль, перец - по вкусу
Булочки разрезать пополам и обжарить на сковороде.
На каждую булочку, еще горячую, положить по кусочку сливочного масла.
Бекон немного обжарить с помидорами на сковороде.
Духовку разогреть до 190 градусом.
На булочки переложить бекон, 2 кусочка сыра, помидоры. Можно использовать в рецепте вяленые помидоры.
Накрыть сверху булочкой и вставить шпажку.
Выпекать сэндвичи на завтрак 3 минуты, пока не расплавится сыр.
В сэндвич можно добавить горчицу в зернах. К такому завтраку подавать свежевыжатый сок из апельсина.
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