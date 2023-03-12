Вкусный завтрак, как в ресторане: 2 простых и невероятных рецепта

Рецепт вкуснейшего сэндвича на завтрак для всей семьи. Идеальный, вкусный и сытный перекус готовить очень просто.

Время приготовления: Время приготовления: 7 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут Кухня Кухня Интернациональная

Рецепт завтрака сэндвич / goodfon.ru

Утром не всегда есть много времени готовить завтрак. Чтобы разнообразить свое меню, мы предлагаем простейший рецепт сэндвича на скорую руку, который готовят в ресторане.

Сохраняйте быстрый рецепт завтрака, чтобы поднять настроение себе и близким с самого утра.

Сэндвич можно готовить с беконом, сыром, красной рыбой, балыком или мясом.

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Рецепт сэндвича на завтрак

Вам понадобится:

Бекон

Тостовый хлеб - 6 шт

Моцарелла

Помидоры - 2 шт

Огурец - 1 шт

Оливковое масло

Итальянские травы

Соль

Помидоры и огурец помыть и порезать тонкими кусочками.

Помидоры посыпать любимыми специями, огурец посолить.

Тостовый хлеб подсушить на сковороде гриль.

Бекон обжарить на оливковом масле.

На горячий хлеб положить моцареллц, помидор, 2 кусочка бекона, огурец и закрыть вторым кусочком хлеба.

Включить духовку в режим "Гриль". Переложить тосты на противень и выпекать 5 минут сэндвичи. Остудить, разрезать пополам и подавать к завтраку.

Сытный и вкуснейший сэндвич - рецепт

Как приготовить сэндвич рецепт / goodfon.ru

Вам понадобится:

Круглые булочки - 2 шт

Бекон

Сливочное масло

Помидор

Сыр твердый

Соль, перец - по вкусу

Булочки разрезать пополам и обжарить на сковороде.

На каждую булочку, еще горячую, положить по кусочку сливочного масла.

Бекон немного обжарить с помидорами на сковороде.

Духовку разогреть до 190 градусом.

На булочки переложить бекон, 2 кусочка сыра, помидоры. Можно использовать в рецепте вяленые помидоры.

Накрыть сверху булочкой и вставить шпажку.

Выпекать сэндвичи на завтрак 3 минуты, пока не расплавится сыр.

В сэндвич можно добавить горчицу в зернах. К такому завтраку подавать свежевыжатый сок из апельсина.

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