Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая восхитила мир

Хрустящий хлеб, нежная куриная печень и коньяк. Из таких продуктов можно приготовить восхитительную закуску.
Превосходно вкусный куриный паштет с добавлением коньяка. Идеальное сочетание для настоящих гурманов.
Для чего коньяк добавляют в паштет?
Коньяк не имеет сильного запаха самогона, но придает аромат и изысканный вкус. Многие шеф-повара давно пользуются этим секретом. Только выбирать нужно коньяк с хорошей выдержкой.
Бесподобный куриный паштет - рецепт
Вам понадобится:
- Печень куриная - до 500 гр к
- Лук - 2 шт
- Коньяк - 20-40 мл
- Масло сливочное
- Морковка
- Масло растительное
- Соль - по вкусу
Печень куриную хорошо помыть, обсушить и порезать небольшими кубиками.
В холодную воду опустить куриную печень, кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения.
Проварить куриную печень на паштет в подсоленной воде 10 минут.
Лук и морковь помыть, почистить и мелко порезать.
На сковороде разогреть масло, добавить лук, морковь и куриную печень.
Перемешать все ингредиенты, посолить и дать прожарится до золотистой корочки лука.
Можно добавить любимые приправы.
Влить в сковороду 30-40 мл коньяка и накрыть крышкой.
Убавить огонь и тушить, пока не испарится весь коньяк.
Остудить печень с луком и морковкой, далее взбить все блендером.
Чтобы получился самый вкусный паштет, нужно перетереть его дважды через сито или пропустить через мясорубку.
Переложить паштет в красивую баночку и отправить в холодильник на 60 минут.
Подавать куриный паштет с коньяком на вкусный гренках.
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