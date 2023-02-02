Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая восхитила мир

Самый вкусный и необычный куриный паштет с коньяком. Легкий рецепт, который понравится всем.

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут

Паштет с коньяком рецепт / ua.depositphotos.com

Хрустящий хлеб, нежная куриная печень и коньяк. Из таких продуктов можно приготовить восхитительную закуску.

Превосходно вкусный куриный паштет с добавлением коньяка. Идеальное сочетание для настоящих гурманов.

Для чего коньяк добавляют в паштет?

Коньяк не имеет сильного запаха самогона, но придает аромат и изысканный вкус. Многие шеф-повара давно пользуются этим секретом. Только выбирать нужно коньяк с хорошей выдержкой.

Бесподобный куриный паштет - рецепт

Вам понадобится:

Печень куриная - до 500 гр к

Лук - 2 шт

Коньяк - 20-40 мл

Масло сливочное

Морковка

Масло растительное

Соль - по вкусу

Печень куриную хорошо помыть, обсушить и порезать небольшими кубиками.

В холодную воду опустить куриную печень, кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения.

Проварить куриную печень на паштет в подсоленной воде 10 минут.

Лук и морковь помыть, почистить и мелко порезать.

На сковороде разогреть масло, добавить лук, морковь и куриную печень.

Перемешать все ингредиенты, посолить и дать прожарится до золотистой корочки лука.

Можно добавить любимые приправы.

Влить в сковороду 30-40 мл коньяка и накрыть крышкой.

Убавить огонь и тушить, пока не испарится весь коньяк.

Остудить печень с луком и морковкой, далее взбить все блендером.

Чтобы получился самый вкусный паштет, нужно перетереть его дважды через сито или пропустить через мясорубку.

Переложить паштет в красивую баночку и отправить в холодильник на 60 минут.

Подавать куриный паштет с коньяком на вкусный гренках.

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