Никто не сможет отказаться: знаменитый рецепт хрустящего печенья Гусиные лапки

Вкуснейшее творожное печенье, которое называют Гусиные лапки, можно приготовить дома. Восхитительный рецепт незабываемого десерта получается всегда.
Чтобы печенье Гусиные лапки получились превосходными, готовить следует их на маргарине. Идеальным рецепт получается с 500 гр домашнего творога.
В рецепт Гусиных лапок можно добавить тростниковый сахар или корицу.
Гусиные лапки печенье - рецепт
Вам понадобится:
- Творог - 450-500 гр
- Сахар - 1 стакан
- Ванильный сахар - 1 упаковка
- Маргарин - 230 гр
- Мука - 5-6 стаканов.
- Яйца - 1 шт
- Разрыхлитель или сода - 1 чайная ложка
Творог перебить блендером или перетереть через сито.
Яйцо помыть, разбить в глубокую миску и добавить сахар. Взбить яйцо с сахаром до образования пены.
Добавить яичную смесь в творог.
Маргарин должен быть обязательно комнатной температуры.
Перемешать его и добавить к творогу, следом ванильный сахар и разрыхлитель.
Если дома не нашли разрыхлитель, можно добавить соду, но обязательно погасить уксусом.
Муку просеять и постепенно вводить в творожную смесь на Гусиные лапки.
Замесить эластичное тесто на творожное печенье.
Стол посыпать мукой и раскатать тесто до 9 мм.
Вырезаем небольшие кружочки, можно посыпать коричневым сахаром или корицей.
Свернуть красиво, как на фото, и снова посыпать сахаром.
Деко застелить пергаментной бумагой.
Выложить все Гусиные лапки и поместить в духовку.
Духовка должна быть разогретой до 200 градусов.
Выпекать Гусиные лапки не менее 17 минут, пока корочка не станет золотистой.
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