УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Никто не сможет отказаться: знаменитый рецепт хрустящего печенья Гусиные лапки

16 февраля 2023, 16:45
Нежнейшее печенье, которое всегда получается. Гусиные лапки на 500 грамм творога по уникальному рецепту.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
рецепт Гусиные лапки печенье, печенье Гусиные лапки рецепт
Печенье Гусиные лапки рецепт / ua.depositphotos.com

Вкуснейшее творожное печенье, которое называют Гусиные лапки, можно приготовить дома. Восхитительный рецепт незабываемого десерта получается всегда.

Чтобы печенье Гусиные лапки получились превосходными, готовить следует их на маргарине. Идеальным рецепт получается с 500 гр домашнего творога.

В рецепт Гусиных лапок можно добавить тростниковый сахар или корицу.

видео дня

Гусиные лапки печенье - рецепт

Вам понадобится:

  • Творог - 450-500 гр
  • Сахар - 1 стакан
  • Ванильный сахар - 1 упаковка
  • Маргарин - 230 гр
  • Мука - 5-6 стаканов.
  • Яйца - 1 шт
  • Разрыхлитель или сода - 1 чайная ложка

Творог перебить блендером или перетереть через сито.

Яйцо помыть, разбить в глубокую миску и добавить сахар. Взбить яйцо с сахаром до образования пены.

Добавить яичную смесь в творог.

Гусиные лапки печенье с творогом рецепт
Гусиные лапки печенье с творогом рецепт / скриншот lakomka.tv

Маргарин должен быть обязательно комнатной температуры.

Перемешать его и добавить к творогу, следом ванильный сахар и разрыхлитель.

Если дома не нашли разрыхлитель, можно добавить соду, но обязательно погасить уксусом.

Муку просеять и постепенно вводить в творожную смесь на Гусиные лапки.

Замесить эластичное тесто на творожное печенье.

Творожное печенье гусиные лапки
Творожное печенье гусиные лапки / скриншот lakomka.tv

Стол посыпать мукой и раскатать тесто до 9 мм.

Вырезаем небольшие кружочки, можно посыпать коричневым сахаром или корицей.

Свернуть красиво, как на фото, и снова посыпать сахаром.

Печенье гусиные лапки на маргарине
Печенье гусиные лапки на маргарине / скриншот lakomka.tv

Деко застелить пергаментной бумагой.

Выложить все Гусиные лапки и поместить в духовку.

Духовка должна быть разогретой до 200 градусов.

Выпекать Гусиные лапки не менее 17 минут, пока корочка не станет золотистой.

Читайте также:

рецепт творог печенье интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:16

Как легко и быстро почистить шампиньоны с помощью муки: суперский трюк

17:08

Турецкого актера из сериала "Основание: Осман" нашли мертвым после землетрясения 6 февраляВидео

16:56

Как создать уют в доме без денег - будет дешево и сердитоВидео

16:55

Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев поддержать ВСУ и украинцевВидео

16:45

Никто не сможет отказаться: знаменитый рецепт хрустящего печенья Гусиные лапкиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:35

У Кремля есть список целей для атак в Украине: под угрозой ряд объектов – Воздушные силы ВСУВидео

16:25

Секс-символ ВСУ Валерий Маркус объявил о своей женитьбе

16:23

Евросоюз в годовщину нападения Путина на Украину оставит Россию без унитазовВидео

16:01

Устранит 6 проблем одним махом: зачем опытные хозяйки добавляют соду при стирке

Реклама
15:51

Руководила финансами Минобороны РФ: в России нашли мертвой еще одну топ-чиновницуВидео

15:31

Эксперт рассказал, могут ли поражения оккупантов в Украине запустить процессы распада РоссииВидео

15:27

Для чего кладут хлеб в котлеты и чем его можно заменить: секрет сочного блюдаВидео

15:19

Украинский актер рассказал, как Гордон спас его семье жизнь в начале полномасштабной войныВидео

15:15

Хватает столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадкиВидео

15:07

Пьяного сына Жириновского арестовали и лишили свободы

15:02

"Украина может вернуть Донбасс после Крыма": когда ВСУ возьмут Севастополь, армия РФ посыплется – экспертВидео

14:47

У российского фигуриста Костомарова отказывают легкиеВидео

14:24

Как меньше платить за отопление: чиновники назвали 3 самых действенных способаВидео

14:13

Голова и спина под запретом: где можно и нельзя гладить собакуВидео

13:56

Российская актриса пожаловалась, что ее хотели убить на ДонбассеВидео

Реклама
13:49

Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делатьВидео

13:30

"ЕС раскололся": послы не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ - Politico

13:30

"Даже Путин подлетит": Лукашенко вдруг позвал Байдена на сходку "завхозов" Беларуси и РоссииВидео

13:20

"Ей было неприятно со мной работать": Бедняков рассказал, как вел Х-фактор с МарченкоВидео

13:11

"Спасибо за эту жизнь": Maruv разозлила украинцев полуголыми фото и глупым постомВидео

13:09

Сурков рассказал о невыполнимом плане по Минским соглашениям: Песков "закосил" под дурачкаВидео

12:44

Почему пьют чай с молоком: удивительные сведения о сладком напиткеВидео

12:43

Байден приедет в Польшу: названы сроки визита и детали программы

12:34

Сумасшедший план Медведчука по Украине: Данилов рассказал, что упало на стол ПутинуВидео

12:33

Как убрать горечь в кофе: простая фишка, о которой вы даже не догадывались

12:15

Лукашенко назвал условия нападения Беларуси на Украину: Данилов жестко ответилВидео

12:15

Отомстили Брежневой: экс-ВИА Гру "вырезали" из популярного российского сериалаВидео

12:09

Жданов рассказал, что не так с ядерными пугалками ПутинаВидео

12:01

"Мы просчитались": эксперт назвал единственное условие, при котором РФ прекратит войнуВидео

11:31

Тайна советской канистры: почему у нее именно три ручки

11:28

Войска РФ будут пытаться оккупировать Бахмут к годовщине нападения – Данилов

11:03

Украина ведет активную подготовку к контрнаступлению: эксперт рассказал, когда ВСУ пойдут в атакуВидео

10:57

Котлеты – пальчики оближешь: что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш

10:54

Под Бахмутом ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину Штурм-С

10:53

Что можно сделать из цедры лимона: неожиданные способы примененияВидео

Реклама
10:38

Российскому фигуристу, которому ампутировали конечности, резко стало хужеВидео

10:10

"Украина готова": РФ планирует массированную атаку на 23-24 февраля - Данилов

10:06

Как сделать так, чтобы кот не боялся пылесоса: простой способ их подружить

10:04

Умерла Лера Кудрявцева: путинистка матом обратилась к "похоронившем" ее СМИВидео

09:55

Провалы оккупантов бьют по планам Путина: в ISW сделали прогноз о послании 21 февраляВидео

09:41

"Как-то неловко получилось": ПВО в Белгородской области "защитило" Украину от российской ракеты

09:30

ANSWEAR передал более 93 тысяч евро на помощь пострадавшим от войны детям новости компании

09:21

Враг ищет новую тактику: украинцев предупредили о риске повторного ракетного удара утром 16 февраля

09:15

Своими словами: в России собираются пересказать и издать мемуары принца ГарриВидео

09:00

Битва за Крым будет легче, чем за Донбасс, контрнаступление может начаться в мае - Евгений ДикийЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять