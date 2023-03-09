Пирожки, которые взорвали весь интернет: знаменитый рецепт, как из Киевской перепички

Невероятно вкусное тесто на пирожки. Удивительный рецепт пирожков с сосиской и картошкой.

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 50 минут Кухня Кухня Украинская

Жареные пирожки сосиской рецепт / Mariia Aleksandrovych, goodfon.ru

Готовим вкуснейшие жареные пирожки, от которых невозможно оторваться. Их обожают все, и стоят в огромных очередях в центре Киева.

Сегодня расскажем удивительный рецепт жареных пирожков с сосиской. Такие пирожки можно готовить с любой начинкой.

Благодаря такому рецепту теста для пирожков, Киевская перепичка будет у вас дома.

видео дня

Жареные пирожки - простейший рецепт

Вам понадобится:

Мука - 900 гр

Молоко - 450 мл

Яйца - 1 шт

Дрожжи - 1 пакетик

Масло растительное

Сахар - 1,5 столовых ложки

Соль - 1 чайная ложка

Для начинки:

Сосиски - 10-12 шт

Картофельное пюре

Капуста тушеная

Жареные пирожки с картошкой рецепт / goodfon.ru

Яйцо должно быть холодным. Помыть и разбить в большую тарелку.

К яйцу добавить соль, сахар и 6 столовых ложек растительного масла. Яйцо взбейте с солью, сахаром и растительным маслом.

Молоко немного подогреть и всыпать дрожжи. Перемешать и оставить на 15 минут.

Через время добавить яйцо с солью, сахаром и маслом в молоко. Хорошо перемешать.

Муку можно просеять несколько раз и вводить порциями.

Замесить тесто на пирожки, как из Киевской перепички.

Скатать в колобок и переложить в миску. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут при комнатной температуре.

Тесто немного обмять руками, вновь оставить подходить на 20 минут.

Поверхность обязательно смазать растительным маслом. Далее разделить тесто на 30 равных частей.

Немного раскатать тесто, положить сосиску и руками сформировать пирожок.

Сковороду с толстым дном разогреть, влить масло и жарить пирожки до золотистой корочки.

Также делаем и с начинкой из картошки и капусты. Начинку для жареных пирожков выкладывайте столовой ложкой.

Читайте также: