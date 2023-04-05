Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецепт

Вкусный, полезный, сочный и питательный луковый пирог. Изумительный рецепт, который знают все хозяйки в мире.
Безумный рецепт пришел к нам из Франции. Именно такой пирог готовили хозяйки на праздничный стол всегда.
Быстрый луковый пирог готовить очень просто и много времени не займет.
Безупречный Французский пирог с луком и сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 300 гр
- Сливочное масло - 1 пачка
- Вода - 0,5 л
- Соль
- Сыр твердый
- Яйца - 2 шт
- Лук - 3 шт
- Сливки 20% - 150 мл
- Оливковое масло
Пошаговый рецепт, как готовить настоящий французский луковый пирог с сыром:
Масло порезать кубиками и добавить в глубокую миску, просеять муку и перемешать руками в мелкую крошку.
В тесто добавить воду комнатной температуры и соль.
Замесить тесто, можно кухонным комбайном. Сказать в шарик, накрыть пищевой пленкой или переложить в пакет.
Отправить в холодильник тесто на луковый пирог на 50 минут.
В это время готовим луковую начинку для пирога.
Лук почистить и мелко порезать.
Обжарить лук на французский пирог до золотистого цвета.
Достаем тесто из холодильника. Немного присыпать стол мукой.
Раскатать тесто для вашей формы, обязательно делать пирог с бортиками.
Тесто уложить в форму для выпекания пирога.
Сделать вилкой несколько проколов и поставить в хорошо разогретую духовку на 10 минут.
Нельзя тесто выпекать больше, чем 10 минут.
Далее достаем форму, укладываем часть лука.
Сыр натереть на крупной терке и посыпать пирог.
Третим слоем вновь оставшийся лук.
Яйца взбить с солью, добавить сливки и немного молока.
Залить луковый пирог смесью.
Включить духовку на 180 градусов и выпекать луковый пирог с сыром 20 минут, далее убавьте духовку до 160 градусов и держите пирог еще 10 минут.
В самом конце можно посыпать лук Зеленью или сыром Пармезан.
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