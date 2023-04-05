Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецепт

Вкусный и нежный заливной луковый пирог. Простой рецепт, которым восхищаются многие хозяйки.

Время приготовления: Время приготовления: 40 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 80 минут Кухня Кухня Французская

Французский луковый пирог рецепт / instagram /krylova.katerina_photo, instagram/elle__naa

Вкусный, полезный, сочный и питательный луковый пирог. Изумительный рецепт, который знают все хозяйки в мире.

Безумный рецепт пришел к нам из Франции. Именно такой пирог готовили хозяйки на праздничный стол всегда.

Быстрый луковый пирог готовить очень просто и много времени не займет.

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Безупречный Французский пирог с луком и сыром - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 300 гр

Сливочное масло - 1 пачка

Вода - 0,5 л

Соль

Сыр твердый

Яйца - 2 шт

Лук - 3 шт

Сливки 20% - 150 мл

Оливковое масло

Пошаговый рецепт, как готовить настоящий французский луковый пирог с сыром:

Настоящий рецепт пирога с луком / instagram /krylova.katerina_photo

Масло порезать кубиками и добавить в глубокую миску, просеять муку и перемешать руками в мелкую крошку.

В тесто добавить воду комнатной температуры и соль.

Замесить тесто, можно кухонным комбайном. Сказать в шарик, накрыть пищевой пленкой или переложить в пакет.

Отправить в холодильник тесто на луковый пирог на 50 минут.

В это время готовим луковую начинку для пирога.

Лук почистить и мелко порезать.

Обжарить лук на французский пирог до золотистого цвета.

Достаем тесто из холодильника. Немного присыпать стол мукой.

Раскатать тесто для вашей формы, обязательно делать пирог с бортиками.

Тесто уложить в форму для выпекания пирога.

Сделать вилкой несколько проколов и поставить в хорошо разогретую духовку на 10 минут.

Нельзя тесто выпекать больше, чем 10 минут.

Далее достаем форму, укладываем часть лука.

Сыр натереть на крупной терке и посыпать пирог.

Третим слоем вновь оставшийся лук.

Яйца взбить с солью, добавить сливки и немного молока.

Залить луковый пирог смесью.

Включить духовку на 180 градусов и выпекать луковый пирог с сыром 20 минут, далее убавьте духовку до 160 градусов и держите пирог еще 10 минут.

В самом конце можно посыпать лук Зеленью или сыром Пармезан.

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