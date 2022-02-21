Бесподобный суп харчо по уникальному рецепту: готовить очень быстро

Суп харчо рецепт / ua.depositphotos.com

Легендарный суп харчо любят многие, но не всего хотят его готовить. Все потому что его готовить очень долго.

Однако есть удивительно простой рецепт харчо, по которому готовили еще наши бабушки.

Чтобы значительно сократить время приготовления супа харчо, предлагаем заранее подготовить все нужные ингредиенты.

Суп харчо - рецепт

Вам понадобится:

Мясо говядина или баранина - 1 кг

Рис - 500 гр

Томатная паста или соус - 700 гр

Соль и приправа Хмели-сунели

Уксус винный - 5 столовых ложек

Перец красный - по вкусу

Говядину хорошо отварить. Примерно 1,5 часа, тогда бульон будет наваристым.

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Лук почистить и мелко порезать, обжарить на свовороде.

Добавить к луку томатную пасту и немного бульона.

К луку добавить хмели-сунели и тушить все 12 минут.

Рис хорошо промыть под проточной водой и добавить к луку и томатной пасте.

Все хорошо перемешать и добавить в бульон. Варить суп харчо до готовности риса.

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