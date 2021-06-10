Блюда из кабачков: невероятный рецепт запеканки

Приготовьте это прекрасное блюдо на обед или ужин и оно покорит вас своим вкусом и ароматом.
Разнообразных блюд из кабачков - великое множество. Если вы любите кабачки, значит рецепт этого сытного блюда вам придется по душе.
Запеканка из кабачков получается очень нежной, сочной и аппетитной. Приготовьте это прекрасное блюдо на обед или ужин и оно покорит вас своим вкусом и ароматом.
Этот рецепт отличается, потому что хозяйке достаточно смешать все ингредиенты и просто выставить время выпекания.
Главред рассказывает самый простой и вкусный рецепт запеканки из кабачков.
Запеканка из кабачков - рецепт
Вам понадобиться:
- Кабачки- 700 г
- Плавленый сыр - 200 г
- Лук репчатый - 1 шт
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Средиземноморские травы - 1 ч. л
- Подсолнечное масло рафинированное - 4 ст. л
- Куриное яйцо - 3 шт
Кабачки моем, обрезаем края и нарезаем тонкими кружочками.
Плавленый сыр нарезаем тонкими ломтиками. Удобно это делать ножом, смазанным растительным маслом.
Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами.
В глубокую большую миску выкладываем кружочки кабачков. Добавляем к ним нарезанный лук. Также добавляем ломтики сыра.
Всыпаем соль, черный молотый перец и пряные сухие травы. Вливаем подсолнечное рафинированное масло. Тщательно, но аккуратно, перемешиваем содержимое миски.
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Перекладываем все в кастрюлю, ставим на медленный огонь, накрываем крышкой и, периодически перемешивая, даём сыру полностью расплавиться.
Куриные яйца вбиваем с помощью венчика до однородного состояния. Вливаем яичную смесь в кабачки, переложенные из кастрюли обратно в миску. Перемешиваем.
Выкладываем полученную массу в форму для запекания. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекаем около 50 минут.
Готовую кабачковую запеканку достаём из духовки и даём ей слегка остыть. После перекладываем запеканку на плоское широкое блюдо и подаём к столу, разрезав на порции.