Блюда из кабачков: невероятный рецепт запеканки

Рецепт вкусной запеканки из кабачков / goodfon.ru

Разнообразных блюд из кабачков - великое множество. Если вы любите кабачки, значит рецепт этого сытного блюда вам придется по душе.

Запеканка из кабачков получается очень нежной, сочной и аппетитной. Приготовьте это прекрасное блюдо на обед или ужин и оно покорит вас своим вкусом и ароматом.

Этот рецепт отличается, потому что хозяйке достаточно смешать все ингредиенты и просто выставить время выпекания.

Главред рассказывает самый простой и вкусный рецепт запеканки из кабачков.

Запеканка из кабачков - рецепт

Вам понадобиться:

Кабачки- 700 г

Плавленый сыр - 200 г

Лук репчатый - 1 шт

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Средиземноморские травы - 1 ч. л

Подсолнечное масло рафинированное - 4 ст. л

Куриное яйцо - 3 шт

Кабачки моем, обрезаем края и нарезаем тонкими кружочками.

Плавленый сыр нарезаем тонкими ломтиками. Удобно это делать ножом, смазанным растительным маслом.

Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами.

В глубокую большую миску выкладываем кружочки кабачков. Добавляем к ним нарезанный лук. Также добавляем ломтики сыра.

Всыпаем соль, черный молотый перец и пряные сухие травы. Вливаем подсолнечное рафинированное масло. Тщательно, но аккуратно, перемешиваем содержимое миски.

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Перекладываем все в кастрюлю, ставим на медленный огонь, накрываем крышкой и, периодически перемешивая, даём сыру полностью расплавиться.

Куриные яйца вбиваем с помощью венчика до однородного состояния. Вливаем яичную смесь в кабачки, переложенные из кастрюли обратно в миску. Перемешиваем.

Выкладываем полученную массу в форму для запекания. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекаем около 50 минут.

Готовую кабачковую запеканку достаём из духовки и даём ей слегка остыть. После перекладываем запеканку на плоское широкое блюдо и подаём к столу, разрезав на порции.