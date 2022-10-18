Бомбезная закуска, которую сметают со стола: бюджетный рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 45 минут Порции Порции 10 порции Кухня Кухня Европейская

Закуска с крабовыми палочками рецепт / ua.depositphotos.com

Холодные закуски всегда присутствуют на праздничном столе. Каждая хозяйка старается выделиться и приготовить интересные блюда.

Сегодня Главред предлагает узнать рецепт закуски из яйца и крабовых палочек. Готовиться рецепт очень просто, а сметается со стола за 2 минуты.

В закуске присутствует чеснок, но если не все его любят, то можно убрать из рецепта. Если позволяет бюджет, можно заменить крабовые палочки на крабовое мясо.

Закуска из крабовых палочек - рецепт

Вам понадобится:

Крабовые палочки - 8 шт или крабовое мясо - 150 гр

Яйца - 4 шт

Отварные яйца - 3 шт

Молоко - 2 столовые ложки

Мука - 120 гр

Сыр твердый - 100 гр

Пармезан 30 гр

Греческий йогурт, сметана или майонез

Соль

Чеснок

Укроп

Яйца взбить венчиком, немного посолить.

В яичную смесь добавить муку, молоко и взбить в комбайне или венчиком.

Крабовые палочки натереть на мелкой терке или порезать.

Добавляем крабовые палочки в тесто и перемешиваем.

Все ингредиенты смешать и оставить на пару минут.

Духовку разогреть до 180 градусов.

Выстелить пергаментную бумагу, смазать растительным маслом.

Вылить всю яичную смесь и равномерно распределить. Выпекать 15 минут.

В это время готовим начинку. Отварные яйца натереть на мелкой терке.

Сыр натереть на крупной терке.

Натереть чеснок и мелко измельчить укроп.

Заправить начинку сметаной, греческим йогуртом или майонезом.

Достаем из духовки тесто для рулета.

Снимать аккуратно с пергаментной бумаги, смазать все начинкой и свернуть в рулет.

Заворачиваем готовую закуску в пищевую пленку и отправляем в холодильник на пару часов.

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