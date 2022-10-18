Бомбезная закуска, которую сметают со стола: бюджетный рецепт

Невероятно вкусную закуску с крабовыми палочками готовить очень просто. Такой рецепт будет вашим любимым.
Холодные закуски всегда присутствуют на праздничном столе. Каждая хозяйка старается выделиться и приготовить интересные блюда.
Сегодня Главред предлагает узнать рецепт закуски из яйца и крабовых палочек. Готовиться рецепт очень просто, а сметается со стола за 2 минуты.
В закуске присутствует чеснок, но если не все его любят, то можно убрать из рецепта. Если позволяет бюджет, можно заменить крабовые палочки на крабовое мясо.
Закуска из крабовых палочек - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 8 шт или крабовое мясо - 150 гр
- Яйца - 4 шт
- Отварные яйца - 3 шт
- Молоко - 2 столовые ложки
- Мука - 120 гр
- Сыр твердый - 100 гр
- Пармезан 30 гр
- Греческий йогурт, сметана или майонез
- Соль
- Чеснок
- Укроп
Яйца взбить венчиком, немного посолить.
В яичную смесь добавить муку, молоко и взбить в комбайне или венчиком.
Крабовые палочки натереть на мелкой терке или порезать.
Добавляем крабовые палочки в тесто и перемешиваем.
Все ингредиенты смешать и оставить на пару минут.
Духовку разогреть до 180 градусов.
Выстелить пергаментную бумагу, смазать растительным маслом.
Вылить всю яичную смесь и равномерно распределить. Выпекать 15 минут.
В это время готовим начинку. Отварные яйца натереть на мелкой терке.
Сыр натереть на крупной терке.
Натереть чеснок и мелко измельчить укроп.
Заправить начинку сметаной, греческим йогуртом или майонезом.
Достаем из духовки тесто для рулета.
Снимать аккуратно с пергаментной бумаги, смазать все начинкой и свернуть в рулет.
Заворачиваем готовую закуску в пищевую пленку и отправляем в холодильник на пару часов.
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