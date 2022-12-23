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Божественно легкий и очень сытный салат на Новый год 2023: рецепт бюджетного блюда за 100 гривен

23 декабря 2022, 16:03
Вкуснейший салат на Новый год 2023, который должен стоять на каждом столе в год Кролика.
Салат Цезарь на Новый год, Цезарь на Новый год 2023 рецепт
Салат Цезарь на Новый год рецепт / ua.depositphotos.com, goodfon.ru

Готовим вкусный, легкий и бюджетный салат Цезарь на Новый год. Превосходно простое блюдо на новогодний стол, которое должно стоять у каждого.

Поскольку покровителем 2023 года будет Кролик, его стоит уважать и готовить только те блюда, которые ему по душе.

Салат Цезарь превосходно впишется в новогоднее меню 2023.

Как готовить салат Цезарь на Новый год - рецепт

Вам понадобится:

  • Смесь салата - 200 гр
  • Филе куриное или копченое - 80 гр
  • Бекон - по вкусу - 4 слайса
  • Помидоры черри - 5-6 шт
  • Пармезан
  • Соус
  • Яйца перепелиные

Бекон обжарить на оливковом масле. Если выбрали обычное филе, стоит его отварить, и обжарить вместе с беконом.

Порезать кусочками куриное филе и бекон.

4 перепелиных яйца отварить и порезать пополам.

Помидоры черри также разрезать на половинки.

Пармезан натереть на мелкой терке.

В глубокой красивой миске соединить листья салата, куриное филе или копченое, бекон, помидоры черри, яйца.

Полить все соусом для салата Цезарь и украсить белыми сухариками.

Как сделать соус для салата Цезарь - рецепт

Вам понадобится:

  • Майонез - 5 столовых ложек
  • Пармезан
  • Бальзамический уксус

Смешать все ингредиенты, можно блендером взбить до однородного состояния.

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