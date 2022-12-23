Божественно легкий и очень сытный салат на Новый год 2023: рецепт бюджетного блюда за 100 гривен

Готовим вкусный, легкий и бюджетный салат Цезарь на Новый год. Превосходно простое блюдо на новогодний стол, которое должно стоять у каждого.
Поскольку покровителем 2023 года будет Кролик, его стоит уважать и готовить только те блюда, которые ему по душе.
Салат Цезарь превосходно впишется в новогоднее меню 2023.
Как готовить салат Цезарь на Новый год - рецепт
Вам понадобится:
- Смесь салата - 200 гр
- Филе куриное или копченое - 80 гр
- Бекон - по вкусу - 4 слайса
- Помидоры черри - 5-6 шт
- Пармезан
- Соус
- Яйца перепелиные
Бекон обжарить на оливковом масле. Если выбрали обычное филе, стоит его отварить, и обжарить вместе с беконом.
Порезать кусочками куриное филе и бекон.
4 перепелиных яйца отварить и порезать пополам.
Помидоры черри также разрезать на половинки.
Пармезан натереть на мелкой терке.
В глубокой красивой миске соединить листья салата, куриное филе или копченое, бекон, помидоры черри, яйца.
Полить все соусом для салата Цезарь и украсить белыми сухариками.
Как сделать соус для салата Цезарь - рецепт
Вам понадобится:
- Майонез - 5 столовых ложек
- Пармезан
- Бальзамический уксус
Смешать все ингредиенты, можно блендером взбить до однородного состояния.
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