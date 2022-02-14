Что обязательно нужно приготовить на Сретение, чтобы привлечь богатство и счастье в дом

Как привлечь удачу и испечь жаворонки на Сретение.
15 февраля отмечается большой праздник - Сретение Господне. Этот день называли первой встречей зимы и весны.
Хозяйки в этот день обязательно накрывали богатый угощениями стол. Верили, что таким образом можно привлечь достаток, богатство и счастье.
На Сретение готовили блины с яблоками. Это было традиционное угощение. Блины символизировали солнце, которое ждали с нетерпением.
Что должно быть на столе на Сретение - меню
- Котлеты из свинины
- Голубцы
- Мясо
- Вареники
- Соления
- Блины с яблоками
- Пирожки
- Птички "Жаворонки"
Как приготовить птички Жаворонки на Сретение - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 600 грамм
- Сухие дрожжи - 1 пакетик
- Соль - 1 щепотка
- Сахар - 2 столовые ложки
- Растительное масло - 3 столовые ложки
- Вода - 2 стакана
Муку хорошо просеять, дрожжи развести в теплой воде и сразу добавить сахар, соль, масло.
Замешиваем тесто, которое должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Поставить в теплое месте на 30 минут.
Жаворонков на Сретение лепить очень просто.
Обязательно поставить на расстойку и после чего выпекать в духовке до золотистого цвета 15-20 минут.
В Жаворонки на Сретение прятали монетку или кольца. Таким образом предсказывали, что ждет человека в будущем году.
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