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Что обязательно нужно приготовить на Сретение, чтобы привлечь богатство и счастье в дом

14 февраля 2022, 14:04

Как привлечь удачу и испечь жаворонки на Сретение.

жаворонки
Как приготовить жаворонки на Сретение / ua.depositphotos.com

15 февраля отмечается большой праздник - Сретение Господне. Этот день называли первой встречей зимы и весны.

Хозяйки в этот день обязательно накрывали богатый угощениями стол. Верили, что таким образом можно привлечь достаток, богатство и счастье.

На Сретение готовили блины с яблоками. Это было традиционное угощение. Блины символизировали солнце, которое ждали с нетерпением.

Что должно быть на столе на Сретение - меню

  • Котлеты из свинины
  • Голубцы
  • Мясо
  • Вареники
  • Соления
  • Блины с яблоками
  • Пирожки
  • Птички "Жаворонки"

Как приготовить птички Жаворонки на Сретение - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 600 грамм
  • Сухие дрожжи - 1 пакетик
  • Соль - 1 щепотка
  • Сахар - 2 столовые ложки
  • Растительное масло - 3 столовые ложки
  • Вода - 2 стакана

Муку хорошо просеять, дрожжи развести в теплой воде и сразу добавить сахар, соль, масло.

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Замешиваем тесто, которое должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Поставить в теплое месте на 30 минут.

Жаворонков на Сретение лепить очень просто.

Обязательно поставить на расстойку и после чего выпекать в духовке до золотистого цвета 15-20 минут.

В Жаворонки на Сретение прятали монетку или кольца. Таким образом предсказывали, что ждет человека в будущем году.

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