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Божественный торт на Новый год за 30 минут: уникальный рецепт Медовика с 1 секретным ингредиентом

25 декабря 2022, 14:25
Вкусный и очень быстрый торт на Новый год 2023 сможет приготовить любой. Рецепт Медовика за несколько минут.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
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Торт на Новый год рецепт Медовика / ua.depositphotos.com

Новый год 2023 нужно встречать с легкими блюдами и сладкими угощениями. В год Кролика советуем приготовить быстрый рецепт торта Медовик.

Такой рецепт торта на Новый год 2023 понравиться даже тем, кто не сладкоежка. Медовик по такому рецепту получается нежным, коржи хрустящими, а крем воздушным.

Секрет рецепта Медовика заключается в меде и лимоне.

Торт на Новый год 2023 Медовик - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 2 стакана
  • Яйца - 2-3 шт
  • Сахар - 5 столовые ложки
  • Мед - 3 столовые ложки
  • Сода - 1 чайная ложка
  • Лимон
  • Сметана - 500 гр
  • Ванилин
  • Ванильный сахар
  • Орехи

Тесто для Медовика готовить очень просто.

Смешать муку, сахар, соду погасить лимоном, добавить ванильный сахар, 3 яйца и все аккуратно взбить миксером или кухонным комбайном.

Влить мед и снова перемешать.

Добавить в тесто пару капель лимонного сока.

Форму для запекания застелить хорошей пергаментной бумагой.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать медовый корж 20 минут.

Дать остыть Медовику и разрезать на 3-4 коржа.

В это время готовим крем для Медовика.

Взбить сметану с сахаром и ванильным сахаром до густого состояния.

Измельчить орехи и добавить к крему.

Собрать Медовик обильно промазывая коржи сметанным кремом.

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