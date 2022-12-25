Божественный торт на Новый год за 30 минут: уникальный рецепт Медовика с 1 секретным ингредиентом

Новый год 2023 нужно встречать с легкими блюдами и сладкими угощениями. В год Кролика советуем приготовить быстрый рецепт торта Медовик.
Такой рецепт торта на Новый год 2023 понравиться даже тем, кто не сладкоежка. Медовик по такому рецепту получается нежным, коржи хрустящими, а крем воздушным.
Секрет рецепта Медовика заключается в меде и лимоне.
Торт на Новый год 2023 Медовик - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 2 стакана
- Яйца - 2-3 шт
- Сахар - 5 столовые ложки
- Мед - 3 столовые ложки
- Сода - 1 чайная ложка
- Лимон
- Сметана - 500 гр
- Ванилин
- Ванильный сахар
- Орехи
Тесто для Медовика готовить очень просто.
Смешать муку, сахар, соду погасить лимоном, добавить ванильный сахар, 3 яйца и все аккуратно взбить миксером или кухонным комбайном.
Влить мед и снова перемешать.
Добавить в тесто пару капель лимонного сока.
Форму для запекания застелить хорошей пергаментной бумагой.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать медовый корж 20 минут.
Дать остыть Медовику и разрезать на 3-4 коржа.
В это время готовим крем для Медовика.
Взбить сметану с сахаром и ванильным сахаром до густого состояния.
Измельчить орехи и добавить к крему.
Собрать Медовик обильно промазывая коржи сметанным кремом.
Читайте также:
- Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонеза
- Королевский рецепт Шубы на Новый год 2023: невозможно вкусный салат, который еще никто не пробовал
- Божественно легкий и очень сытный салат на Новый год 2023: рецепт бюджетного блюда за 100 гривен