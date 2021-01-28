Как приготовить бисквитный торт — простой пошаговый рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут Калорийность Калорийность 275 ккал Кухня Кухня Европейская

Бисквитный торт приготовить очень просто / allkharkov.ua

Вкусный бисквитный торт любит большинство из нас. И это не удивительно, ведь во многих рецептах основой является именно бисквит.

Чтобы приготовить по-настоящему вкусный бисквитный торт, нужно знать несколько секретов.

Классический бисквитный торт обычно делают с заварным кремом или фруктами. Есть много разных рецептов бисквита и много разных рецептов заварного крема, но, без сомнения, вне зависимости от выбора рецептов бисквита и крема, бисквитный торт с заварным кремом — это всегда успех.

Главред предлагает вам узнать секретный рецепт самого вкусного бисквитного торта.

Простой бисквитный торт — рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 4 шт;

Сахар - 180 гр;

Мука - 130 гр;

Разрыхлитель -1 гр;

Ванилин - 1 гр;

Во время приготовления бисквитного торта нельзя открывать духовку / 1000.menu

Чтобы приготовить просто бисквитный торт нужно немного вашего вдохновения.

Шаг №1

В чашу для взбивания разбейте яйца. Добавьте необходимое количество сахара и взбивайте все в течении нескольких минут до пышной густой массы. Для взбивания яиц чаша должна быть очень чистой, сухой и обезжиренной. Иначе яйца не взобьются.

ШАГ №2

Пока взбиваются яйца отмерьте необходимое количество муки и просейте ее через сито. Добавьте к муке ванилин и немного разрыхлителя.

ШАГ №3

Подсыпайте немного муки к взбитым яйцам и, теперь уже вручную, с помощью венчика вмешивайте ее в тесто, стараясь сохранить всю пышность массы.

ШАГ №4

Готовое тесто вылейте в подготовленную форму для выпечки (18-20 см). Поставьте тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно, на 40 минут.

Форму для выпекания бисквита лучше взять разъемную и дно застелить бумагой для выпечки. Первые 20-30 минут духовку ни в коем случае не открывайте, чтобы избежать оседания бисквита.

ШАГ №5

Готовность бисквитный торт проверяйте так - нажмите слегка на него сверху. Если он возвращается в прежнее положение, то он готов и его можно вынимать из духовки. Или же с помощью зубочистки - опустите ее в центр бисквита и сразу вытащите - если она сухая, то бисквит готов. С помощью острого ножа отделите бисквит от стенок формы и извлеките его.

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ШАГ №6

Готовый бисквит остудите полностью. Затем оберните пищевой пленкой и уберите на несколько часов в холодильник. Он в холоде отлежится и отдохнет. После этого его можно будет с легкостью нарезать на коржи. При нарезании он не будет сильно крошиться.

Бисквит для нашего торта готов!

Крем на бисквитный торт

Чтобы приготовить вкусный бисквитный торт нужно сделать невероятный крем. Бисквитный торт получается вкусный с заварным кремом, сметанным кремом или творожным кремом.

Бисквитный торт с заварным кремом — рецепт

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт;

Молоко – 2 ст;

Масло сливочное – 200 гр;

Мука – 100 гр;

Сахар – 180 гр.

Бисквитный торт нужно очень аккуратно смазывать кремом

Просеиваем хорошо муку и прогреваем ее на сковороде до 1 минуты. В отдельной глубокой посуде соединяем яйца с сахаром и растопленным сливочным маслом.

Взбиваем продукты до однородности, в конце вмешиваем прогретую муку. Вливаем во взбитую массу молоко. Ставим содержимое на плиту, доводим до кипения и после варим на медленном огне 2-3 минуты. Постоянно перемешиваем.

Готовый густой заварной крем оставляемся остужаться до комнатной температуры. После чего самый вкусный заварной крем можно использовать для бисквитного торта.

Коржи бисквита смазываем заварным кремом и красиво украшаем. Наш невероятный бисквитный торт с заварным кремом готов.

Бисквитный торт со сметанным кремом — рецепт

Ингредиенты:

Сметана – 200 гр;

Сахарная пудра – 2 ст. л;

Лимонная кислота – ¼ ч. л;

Ванилин – 1 щепотка.

В глубокой миске соединяем сахарную пудру, ванилин и лимонную кислоту. Размешиваем сухую смесь. Выливаем холодную сметану в подготовленную кастрюлю. Начинаем взбивать сметану. Постепенно подсыпаем сухую смесь.

Взбиваем до получения густой массы. Готовый крем можно хранить в холодильнике до момента его использования и наш бисквитный торт со сметанный кремом готов.

Вкусный бисквитный торт обильно смазываем нашим сметанным кремом и украшаем кондитерской присыпкой или фруктами.

Бисквитный торт с творожным кремом — рецепт

Творог мягкий - 200 гр;

Сметана - 400 гр;

Сахар - 150 гр.

Бисквитный торт с творожным кремом получается очень вкусным

В глубокой посуде взбиваем холодную сметану. Делаем это, примерно, 1-2 минуты. Достаточно, чтобы продукт немного поднялся. Добавляем в сметану сахар и продолжаем взбивать.

Выкладываем в сметанную массу мягкий творог и взбиваем на умеренной скорости 5-7 минут. Содержимое должно получиться однородным и воздушным. Творожный крем для бисквита готов.

Можно сразу его использовать или положить на время в холодильник под крышку.

Берем наш бисквит и порезанные коржи хорошо смазывает творожным кремом, украсить можно фруктами.

Бисквитный торт с фруктами — видеорецепт: