Невозможно вкусный торт без выпечки из 3 ингредиентов: бомбезный рецепт

Что может быть вкуснее самостоятельно приготовленного тортика. Простой рецепт торта из печенья без выпечки будет идеальным вариантом к приходу гостей.
Тесто готовить не нужно, а восхитительный вкус торта обеспечен.
Этот рецепт торта из печенья со сгущенкой и сметаной полюбят все.
Вкуснейший торт из печенья и сметаны - рецепт за 15 минут
Вам понадобится:
- Печенье (песочное) - 400 гр
- Сметана 20% - 600 гр
- Сгущенка варенная - 300 гр
Сметану и сгущенку взбить блендером или миксером до однородного состояния.
Крем должен получиться нежно коричневого цвета.
Форму для печения немного смазать кремом, выложить слой печенья, обильно смазать кремом.
Далее вновь слой печенья и крем.
Верхний слой обильно поливаем кремом для торта без выпечки.
Украсить можно орешками или присыпкой.
Поставить в холодильник для пропитки.
Вкусный торт без выпечки из печенья - рецепт с глазурью
Вам понадобится:
- Песочное печенье - 450 гр
- Сметана - 500 мл
- Сахар - 1 столовая ложка
Глазурь:
- Какао - 2 столовые ложки с горкой
- Сметана - 3 столовые ложки
- Сахар - 2 столовые ложки
- Масло сливочное - 50 гр
Сметану хорошо взбить с сахаром. Печенье измельчить и хорошо перемешать со сметаной.
Круглую форму для выпечки застелить пергаментом и вылить основу из печенья на торт.
Поставить в холодильник на 5-6 часов.
Достаем основу для торта из печенья на красивую тарелку.
В небольшой кастрюле смешать сметану, сахар, какао и сливочное масло.
Нагреть на водяной бане, пока полностью не раствориться сахар.
Нельзя глазурь кипятить.
Хорошо перемешать и полить торт, предварительно глазурь немного охладить.
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