Невозможно вкусный торт без выпечки из 3 ингредиентов: бомбезный рецепт

Готовим торт, который не надо печь, из печенья и сметаной. Рецепты тортов, которые получаются у всех.

Время приготовления: Время приготовления: 15 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Торт со сметаной и сгущенкой без выпечки рецепт / freepik.com

Что может быть вкуснее самостоятельно приготовленного тортика. Простой рецепт торта из печенья без выпечки будет идеальным вариантом к приходу гостей.

Тесто готовить не нужно, а восхитительный вкус торта обеспечен.

Этот рецепт торта из печенья со сгущенкой и сметаной полюбят все.

Вкуснейший торт из печенья и сметаны - рецепт за 15 минут

Вам понадобится:

Печенье (песочное) - 400 гр

Сметана 20% - 600 гр

Сгущенка варенная - 300 гр

Сметану и сгущенку взбить блендером или миксером до однородного состояния.

Крем должен получиться нежно коричневого цвета.

Форму для печения немного смазать кремом, выложить слой печенья, обильно смазать кремом.

Далее вновь слой печенья и крем.

Верхний слой обильно поливаем кремом для торта без выпечки.

Украсить можно орешками или присыпкой.

Поставить в холодильник для пропитки.

Вкусный торт без выпечки из печенья - рецепт с глазурью

Торт из печенья со сметаной рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Песочное печенье - 450 гр

Сметана - 500 мл

Сахар - 1 столовая ложка

Глазурь:

Какао - 2 столовые ложки с горкой

Сметана - 3 столовые ложки

Сахар - 2 столовые ложки

Масло сливочное - 50 гр

Сметану хорошо взбить с сахаром. Печенье измельчить и хорошо перемешать со сметаной.

Круглую форму для выпечки застелить пергаментом и вылить основу из печенья на торт.

Поставить в холодильник на 5-6 часов.

Достаем основу для торта из печенья на красивую тарелку.

В небольшой кастрюле смешать сметану, сахар, какао и сливочное масло.

Нагреть на водяной бане, пока полностью не раствориться сахар.

Нельзя глазурь кипятить.

Хорошо перемешать и полить торт, предварительно глазурь немного охладить.

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