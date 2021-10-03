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Самый вкусный и быстрый рецепт хачапури: готовить всего 15 минут

3 октября 2021, 16:25

Этот рецепт хачапури много времени у вас не займет, и готовить его очень просто.

Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Калорийность Калорийность 280 ккал
Кухня Кухня Грузинская
хачапури
Вкусный хачапури / ua.depositphotos.com

Грузинская кухня одна из самых вкусных в мире. Кроме популярных хинкали, есть еще одно блюдо, и это - хачапури.

Хачапури - это традиционно блюдо грузинской кухни.

Безусловно, есть много рецептов приготовления хачапури, но, сегодня мы расскажем один из самых вкусных и простых рецептов вкуснейшего хачапури в мире.

Этот рецепт хачапури поразит вас вкусной корочкой, и готовить его не нужно много времени.

Хачапури - вкусный рецепт

Вам понадобится:

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  • Сыр твердый – 200 г
  • Сметана – 200 г
  • Яйца – 2 штуки.
  • Укроп - – 100 г
  • Растительное масло – 2 ст.л
  • Пшеничная мука – 2 ст.л

Муку, яйца, сметану соединяем вместе. Далее моем укроп и мелко-мелко его нарезаем и отправляем к муке. Начинаем аккуратно вымешивать тесто на хачапури.

Твердый сыр натираем 100 грамм на мелкой терке, и остаток на крупной терке. Добавляем в тесто на хачапури, и продолжаем вымешивать.

В это время разогреваем сковороду. Если у вас есть чугунная, то готовим хачапури на ней.

Как только вымесили тесто на хачапури, выкладываем ложкой нашу полученную сметь, и хорошо выровняйте.

Накрываем крышкой и прожариваем хачапури примерно 7-9 минут с одной стороны, далее переворачиваем, и прожариваем с другой стороны, но уже без крышки.

Это самый быстрый и вкусный рецепт хачапури.

Рецепт хачапури от Руслана Сеничкина:

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