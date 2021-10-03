Самый вкусный и быстрый рецепт хачапури: готовить всего 15 минут

Этот рецепт хачапури много времени у вас не займет, и готовить его очень просто.
Грузинская кухня одна из самых вкусных в мире. Кроме популярных хинкали, есть еще одно блюдо, и это - хачапури.
Хачапури - это традиционно блюдо грузинской кухни.
Безусловно, есть много рецептов приготовления хачапури, но, сегодня мы расскажем один из самых вкусных и простых рецептов вкуснейшего хачапури в мире.
Этот рецепт хачапури поразит вас вкусной корочкой, и готовить его не нужно много времени.
Хачапури - вкусный рецепт
Вам понадобится:
- Сыр твердый – 200 г
- Сметана – 200 г
- Яйца – 2 штуки.
- Укроп - – 100 г
- Растительное масло – 2 ст.л
- Пшеничная мука – 2 ст.л
Муку, яйца, сметану соединяем вместе. Далее моем укроп и мелко-мелко его нарезаем и отправляем к муке. Начинаем аккуратно вымешивать тесто на хачапури.
Твердый сыр натираем 100 грамм на мелкой терке, и остаток на крупной терке. Добавляем в тесто на хачапури, и продолжаем вымешивать.
В это время разогреваем сковороду. Если у вас есть чугунная, то готовим хачапури на ней.
Как только вымесили тесто на хачапури, выкладываем ложкой нашу полученную сметь, и хорошо выровняйте.
Накрываем крышкой и прожариваем хачапури примерно 7-9 минут с одной стороны, далее переворачиваем, и прожариваем с другой стороны, но уже без крышки.
Это самый быстрый и вкусный рецепт хачапури.
Рецепт хачапури от Руслана Сеничкина: