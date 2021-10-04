Самый вкусный шоколадный кекс: рецепт за 5 минут

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут

Как приготовить шоколадный кекс / ua.depositphotos.com

Хотите побаловать себя или близких вкусным шоколадным кексом, но думаете, что готовить его долго и нудно? Мы расскажем вкуснейший рецепт шоколадного кекса, который станет настоящей изюминкой каждой хозяйки.

Такой шоколадный кекс не нужно часами выпекать и долго месить тесто, достаточно всего 5 минут вашего внимания.

Главред расскажет, как сделать шоколадный кекс вкусно.

Шоколадный кекс - рецепт

Вам понадобится:

Овсяная или миндальная мука - 4 столовые ложки.

Какао - 4 столовые ложки.

Молоко - 3 столовые ложки

Яйцо - 1 штука.

Разрыхлитель - 1 чайная ложка.

Сахар - 4 столовые ложки.

Если у вас не нашлось овсяной муки, можно измельчить блендером овсяные хлопья. К муке добавляем сахар, какао и разрыхлитель.

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Немного сухие ингредиенты перемешиваем и добавляем небольшой струйкой молоко, далее масло и яйцо.

Взбиваем все хорошо примерно 5 минут.

Бумажные формы желательно смазать маслом, разливаем на 2/3 тесто и отправляем в микроволновку на 1 минуту. Если хотите приготовить шоколадный кекс в духовке, разогрейте ее на 180 градусов и выпекайте кексы примерно 10 минут.

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Как только шоколадные кексы будут готовы, их следует остудить и посыпать сахарной пудрой.

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