Самый вкусный шоколадный кекс: рецепт за 5 минут

Как сделать шоколадный кекс быстро и вкусно.
Хотите побаловать себя или близких вкусным шоколадным кексом, но думаете, что готовить его долго и нудно? Мы расскажем вкуснейший рецепт шоколадного кекса, который станет настоящей изюминкой каждой хозяйки.
Такой шоколадный кекс не нужно часами выпекать и долго месить тесто, достаточно всего 5 минут вашего внимания.
Главред расскажет, как сделать шоколадный кекс вкусно.
Шоколадный кекс - рецепт
Вам понадобится:
- Овсяная или миндальная мука - 4 столовые ложки.
- Какао - 4 столовые ложки.
- Молоко - 3 столовые ложки
- Яйцо - 1 штука.
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка.
- Сахар - 4 столовые ложки.
Если у вас не нашлось овсяной муки, можно измельчить блендером овсяные хлопья. К муке добавляем сахар, какао и разрыхлитель.
Немного сухие ингредиенты перемешиваем и добавляем небольшой струйкой молоко, далее масло и яйцо.
Взбиваем все хорошо примерно 5 минут.
Бумажные формы желательно смазать маслом, разливаем на 2/3 тесто и отправляем в микроволновку на 1 минуту. Если хотите приготовить шоколадный кекс в духовке, разогрейте ее на 180 градусов и выпекайте кексы примерно 10 минут.
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Как только шоколадные кексы будут готовы, их следует остудить и посыпать сахарной пудрой.
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