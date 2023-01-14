УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Изумительно быстрый творожный кекс, который тает во рту: рецепт за несколько минут

14 января 2023, 15:55
Простой и очень вкусный творожный кекс к чаю, который готовить легко и очень просто.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Творожный кекс рецепт, быстрый творожный кекс с изюмом рецепт
Быстрый творожный кекс с изюмом рецепт / freepik.com

Предлагаем порадовать своих близких изумительным рецептом творожного кекса. Вкусный и простой в приготовлении кекс будет замечательным угощением на вашем столе.

Такой рецепт много времени не занимает, но удовольствие получат все.

Чтобы творожный кекс получился воздушным, добавьте немного маргарина. Простой секрет, который поможет добиться идеального результата.

Быстрый творожный кекс с изюмом - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 2 шт
  • Сахар - 2 столовые ложки
  • Творог - 500 гр
  • Мука - 3-4 столовые ложки
  • Сода - 1 щепотка
  • Ваниль - по вкусу
  • Маргарин - 50 гр
  • Изюм - по вкусу
  • Масло

Яйца помыть, разбить в чашу для блендера или миксера и взбить с сахаром.

Добавить немного ванили и соды, продолжить взбивать.

Творог должен быть не холодным, предварительно его размять вилкой и добавить к яичной смеси.

Взбиваем кухонным комбайном, миксером или блендером.

Маргарин заранее достать из холодильника и довести до комнатной температуры.

Просеять муку и добавить с маргарином.

Тесто на творожный кекс хорошо взбить.

Если любите изюм, помойте хорошо, удалите всю грязь и добавьте в тесто.

Готовить творожный кекс лучше в силиконовой форме, предварительно смазать ее маслом.

Переложить все тесто на кекс. Поставить в духовку.

Духовка должна быть хорошо разогретой.

Выпекать творожный кекс при 180 градусах до 30 минут.

Корочка получается нежно золотистой и хрустящей.

Творожный кекс достаем, даем остыть и можно посыпать сахарной пудрой.

Читайте также:

рецепт творог интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:35

У России еще достаточно ракет для нанесения ударов по Украине - Кочетков

16:34

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве прогремела серия мощных взрывовВидео

16:33

"РФ в тупике": у Путина осталась надежда только на эту зиму – российский оппозиционерВидео

16:10

Разнесло весь дом: Россия разбомбила в Днепре многоэтажку с людьмиВидео

15:55

Изумительно быстрый творожный кекс, который тает во рту: рецепт за несколько минутВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:50

"ПВО и авиация работают": в Украине гремят взрывы после ракетной атаки РФВидео

15:20

Танки Challenger 2 и артсистемы: Британия даст Украине мощное оружие для победы над РФВидео

15:16

В России сообщили о смерти популярной актрисы

15:01

Если нет света и отопления: 10 действенных советов, как высушить белье в холодной квартире

Реклама
14:58

Путин потерпел поражение в газовой войне: Германия заполнила свои хранилища без топлива Газпрома

14:53

"Первые ракеты над Украиной": РФ нанесла новый массированный ударВидео

14:26

В РФ выдали новый бред насчет готовности к переговорам: в Украине резко ответилиВидео

14:17

Киев могли атаковать шахедами, только меньшимимнение

14:14

Акцент на живую силу и имитация наступления: эксперт рассказал, какой будет тактика РФ

14:10

Запугивала и подрывала уверенность: сотрудники дворца обвинили Меган Маркл в издевательствахВидео

13:57

Зеленский хочет лично выступить в ООН в годовщину вторжения РФ – МИДВидео

13:53

У оккупантов огромные потери: Соледар под контролем ВСУ, бои идут прямо в городеВидео

13:24

Бежала, как от чумы: россиянка пыталась встать на фото рядом с украинкой, но провокация не удаласьВидео

13:19

Армия Украины применит резервы, если вырастет угроза атаки из Беларуси – командующий ОС ВСУ Наев

13:17

РФ готовит масштабное наступление и мобилизацию 500 тысяч человек - The TimesВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 15 января 2023: Тельцам – проблемы со здоровьем, а Рыбам – энергичность

12:56

"Два сверхмощных взрыва слышал весь город": в Мелитополе ликвидировали базу оккупантовВидео

12:53

Без электрики и отопления: эксперт раскрыл худший сценарий вероятного блэкаутаВидео

12:06

ВСУ контролируют западную часть Соледара – командир аэроразведкиВидео

12:05

Путину пообещали "победное наступление", но его ждет свой Сталинград - Кочетков

12:01

Почему 15 января нельзя стричь волосы: приметы, которые могут принести большие неприятностиВидео

11:59

Назначение Герасимова и ракетные удары: в ВСУ объяснили, изменилась ли тактика РФ против УкраиныВидео

11:50

Эскадрон танков для Украины: Британия отправляет ВСУ мощные Challenger 2Видео

11:49

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазинаВидео

11:31

Атака с территории Беларуси: подробности ракетного удара по КиевуВидео

11:28

"Уничтожить Путина – вопрос недели": у диктатора есть единственная возможность спастись – политологВидео

11:02

Была применена баллистическая ракета, либо гиперзвуковой Х-47М2 "Кинжал"мнение

10:59

Угроза мощного ракетного удара: РФ готова атаковать с воздуха и с моряВидео

10:58

Почему нельзя часто стирать одежду: 4 причины, которые станут для вас открытием

10:48

"Возможен массированный удар баллистическими ракетами с 12:00": украинцев предупредили об опасностиВидео

10:47

Путин готовит Россию к военному положению и длительной войне против Украины – ГУРВидео

10:17

Холостяк 12: кого выбрал Алекс Топольский

09:53

РФ ударила ракетами по Киеву: были атакованы объекты критической инфраструктурыВидео

09:49

ВСУ постепенно продвигаются в направлении Кременной и отбивают атаки войск РФ – ГайдайВидео

09:11

"Это важнее, чем танки Leopard": Польша передаст Украине новую военную помощь – КулебаВидео

Реклама
08:48

Погода не остановит наступление ВСУ, а войска РФ готовятся к решающей военной операции – ISWВидео

08:30

Где и как лучше хранить лук: вы поразитесь, узнав хитрый "секрет"Видео

08:27

РФ атаковала Харьков, было два "прилета" ракет С-300: деталиВидео

08:20

В путинской России Чикатило мог бы стать героеммнение

07:45

На Киевщине утром раздались взрывы: в ВСУ опровергли "наступление с севера", в ОВА сказали причинуВидео

07:30

День ангела Василия 2023 – подборка светлых поздравлений ближним и родным

07:12

Режим Путина весну не переживет, Россия начнет сыпаться: прогноз астролога для РФ на 2023 годВидео

06:23

В Соледаре "вагнеровцев" бросили на утилизациюмнение

06:10

"Начнется жесткое наступление": астролог назвала переломный месяц войны и бегства россиян из УкраиныВидео

05:00

Последствия для волос будут ужасными: почему зимой нельзя ходить без шапкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять