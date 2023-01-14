Изумительно быстрый творожный кекс, который тает во рту: рецепт за несколько минут

Простой и очень вкусный творожный кекс к чаю, который готовить легко и очень просто.

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Интернациональная

Быстрый творожный кекс с изюмом рецепт / freepik.com

Предлагаем порадовать своих близких изумительным рецептом творожного кекса. Вкусный и простой в приготовлении кекс будет замечательным угощением на вашем столе.

Такой рецепт много времени не занимает, но удовольствие получат все.

Чтобы творожный кекс получился воздушным, добавьте немного маргарина. Простой секрет, который поможет добиться идеального результата.

Быстрый творожный кекс с изюмом - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 2 шт

Сахар - 2 столовые ложки

Творог - 500 гр

Мука - 3-4 столовые ложки

Сода - 1 щепотка

Ваниль - по вкусу

Маргарин - 50 гр

Изюм - по вкусу

Масло

Яйца помыть, разбить в чашу для блендера или миксера и взбить с сахаром.

Добавить немного ванили и соды, продолжить взбивать.

Творог должен быть не холодным, предварительно его размять вилкой и добавить к яичной смеси.

Взбиваем кухонным комбайном, миксером или блендером.

Маргарин заранее достать из холодильника и довести до комнатной температуры.

Просеять муку и добавить с маргарином.

Тесто на творожный кекс хорошо взбить.

Если любите изюм, помойте хорошо, удалите всю грязь и добавьте в тесто.

Готовить творожный кекс лучше в силиконовой форме, предварительно смазать ее маслом.

Переложить все тесто на кекс. Поставить в духовку.

Духовка должна быть хорошо разогретой.

Выпекать творожный кекс при 180 градусах до 30 минут.

Корочка получается нежно золотистой и хрустящей.

Творожный кекс достаем, даем остыть и можно посыпать сахарной пудрой.

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