Гости "дерутся" за эту закуску: вкусный рецепт, который обожают буквально все

Такая закуска из слоеного теста с грибами покорила уже многих. Попробуйте приготовить рецепт на Новый год, точно не пожалеете.

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Самая вкусная закуска с грибами рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот с youtube

Рецепт невероятно вкусной закуски из слоеного теста. Такую закуску разметают все со стола.

Корзиночки с грибами станут замечательным блюдом на Новый год 2024. Гости точно оценят закуску, а готовить так просто.

Закуска на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

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Тесто слоеное - 200 гр

Грибы - 200 гр

Лук - 1 шт

Соль

Масло

Моцарелла

Слоеное тесто раскатать. Вырезать кружочки размером 24 см х 28 см.

Противень застелить пергаментом и выложить кружки из слоеного теста.

Духовку включить на 180 градусов и ждать, пока она разогреется.

Простая и вкусная закуска на Новый год 2024 из слоеного теста / скриншот с youtube

В это время почистить 200 грамм грибов, мелко порезать и обжарить на сковороде.

Лук почистить, мелко-мелко порезать, добавить в сковороду к грибам и обжариваем до золотистого цвета.

Обязательно грибы и лук посолить.

Выложить грибную начинку на наши кружочки из слоеного теста.

Натереть 120 грамм Моцареллы на мелкой терке и посыпать на грибную начинку.

Закуска из теста с грибами и Моцареллой / скриншот с youtube

Отправляем нашу закуску в духовку на 20 минут.

Достаем горячие и хрустящие "пирожки" с грибами и подаем к столу.

Закуска с грибами на Новый год 2024 / скриншот с youtube

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