Гости "дерутся" за эту закуску: вкусный рецепт, который обожают буквально все

Рецепт невероятно вкусной закуски из слоеного теста. Такую закуску разметают все со стола.
Корзиночки с грибами станут замечательным блюдом на Новый год 2024. Гости точно оценят закуску, а готовить так просто.
Закуска на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Тесто слоеное - 200 гр
- Грибы - 200 гр
- Лук - 1 шт
- Соль
- Масло
- Моцарелла
Слоеное тесто раскатать. Вырезать кружочки размером 24 см х 28 см.
Противень застелить пергаментом и выложить кружки из слоеного теста.
Духовку включить на 180 градусов и ждать, пока она разогреется.
В это время почистить 200 грамм грибов, мелко порезать и обжарить на сковороде.
Лук почистить, мелко-мелко порезать, добавить в сковороду к грибам и обжариваем до золотистого цвета.
Обязательно грибы и лук посолить.
Выложить грибную начинку на наши кружочки из слоеного теста.
Натереть 120 грамм Моцареллы на мелкой терке и посыпать на грибную начинку.
Отправляем нашу закуску в духовку на 20 минут.
Достаем горячие и хрустящие "пирожки" с грибами и подаем к столу.
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