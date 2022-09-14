Идеально вкусный фарш для голубцов, котлет и вареников: пошаговый рецепт за 20 минут

Что добавить в фарш для котлет и пельменей для сочности / pixabay

Мясные блюда - это всегда выигрышный вариант. Сегодня вам расскажем, как правильно приготовить вкусный фарш для любого блюда.

Если вы собрались готовить котлеты, то в фарш нужно обязательно добавить яйцо. Основной секрет заключается в том, что яйцо нужно изначально взбить и только потом влить в фарш. Не разбивайте сразу сырое яйцо в фарш, это испортить весь вкус блюда.

А еще умелые хозяйки добавляют в фарш молоко. Этот хитрый прием позволяет тефтелям или голубцам иметь приятный вкус.

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Если вы решили приготовить пельмени, то в фарш яйцо бросать не обязательно. Он и так получается сочным и пельмени не будут разваливаться, если правильно приготовить тесто. Но для приготовления фарша для вареников советуем добавить одно яйцо.

Как приготовить вкусный фарш - рецепт

Вам понадобится:

Мясо (свинина, телятина, говядина)

Соль

Перец

Лук - 2 шт

Яйцо - 1 шт

Мясо обязательно помыть, удалить весь жир, кости и хрящики.

Нарезать мясо на небольшие кусочки, чтобы поместилось в мясорубку.

Чтобы фарш получился очень вкусным, сочным и нежным нужно два или три раза пропустить через мясорубку.

Лук помыть, почистить и разрезать на 4 части.

Перекрутить с фаршем через мясорубку.

Если любите чеснок, то он не будет лишним в фарше.

Посолить и поперчить фарш до того, как вы добавите яйцо.

Фарш нужно обязательно отбить и только потом готовить.

Такой рецепт фарша очень простой, но подойдет к любому блюду.

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