Идеально вкусный фарш для голубцов, котлет и вареников: пошаговый рецепт за 20 минут

Зачем в фарш добавляют яйцо и как приготовить идеальное блюдо.
Мясные блюда - это всегда выигрышный вариант. Сегодня вам расскажем, как правильно приготовить вкусный фарш для любого блюда.
Если вы собрались готовить котлеты, то в фарш нужно обязательно добавить яйцо. Основной секрет заключается в том, что яйцо нужно изначально взбить и только потом влить в фарш. Не разбивайте сразу сырое яйцо в фарш, это испортить весь вкус блюда.
А еще умелые хозяйки добавляют в фарш молоко. Этот хитрый прием позволяет тефтелям или голубцам иметь приятный вкус.
Если вы решили приготовить пельмени, то в фарш яйцо бросать не обязательно. Он и так получается сочным и пельмени не будут разваливаться, если правильно приготовить тесто. Но для приготовления фарша для вареников советуем добавить одно яйцо.
Как приготовить вкусный фарш - рецепт
Вам понадобится:
- Мясо (свинина, телятина, говядина)
- Соль
- Перец
- Лук - 2 шт
- Яйцо - 1 шт
Мясо обязательно помыть, удалить весь жир, кости и хрящики.
Нарезать мясо на небольшие кусочки, чтобы поместилось в мясорубку.
Чтобы фарш получился очень вкусным, сочным и нежным нужно два или три раза пропустить через мясорубку.
Лук помыть, почистить и разрезать на 4 части.
Перекрутить с фаршем через мясорубку.
Если любите чеснок, то он не будет лишним в фарше.
Посолить и поперчить фарш до того, как вы добавите яйцо.
Фарш нужно обязательно отбить и только потом готовить.
Такой рецепт фарша очень простой, но подойдет к любому блюду.
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