Меню на Рождество Христово 2022: какие 12 блюд должны быть на столе для привлечения удачи и достатка

Что готовить на Рождество 2022 / ua.depositphotos.com

Рождество 2022 - это любимый праздник многих украинцев. Православные трепетно готовятся и уважают традиции. Хозяйки приглашают гостей и традиционно готовят 12 блюд.

Основным блюдом на Рождество Христово 2022 является кутья. Остальные блюда символизируют достаток, любовь и здоровье.

12 блюд на Рождество Христово 2022 - меню

Первое блюдо - кутья . Это символ жизни, доброты и крепкого здоровья.

. Это символ жизни, доброты и крепкого здоровья. Второе блюдо - узвар . Напиток помогает укрепить здоровье, и символизирует удачу.

. Напиток помогает укрепить здоровье, и символизирует удачу. Третье блюдо - х леб . Это символ достатка в доме. Обязательно нужно добавлять в выпечку монетки или мак.

. Это символ достатка в доме. Обязательно нужно добавлять в выпечку монетки или мак. Четвертое блюдо - вареники . Приносят в дом свет, радость и достаток.

. Приносят в дом свет, радость и достаток. Пятое блюдо - рыба . Это символ энергетики в доме. Рыба была самым любимым блюдом Христа, потому ее должно быть много.

. Это символ энергетики в доме. Рыба была самым любимым блюдом Христа, потому ее должно быть много. Шестое блюдо - горох . Приносит в дом удачу и защищает от беды и нищеты.

. Приносит в дом удачу и защищает от беды и нищеты. Седьмое блюдо - постный борщ . Вкусное блюдо готовят в каждом регионе по-разному. Следует приготовить борщ как можно вкуснее и насыщеннее, тогда и Новый год будет удачнее.

. Вкусное блюдо готовят в каждом регионе по-разному. Следует приготовить борщ как можно вкуснее и насыщеннее, тогда и Новый год будет удачнее. Восьмое блюдо - фасоль . Бобовые на столе в Рождественский Сочельник несут достаток на весь год. Это обязательное блюдо.

. Бобовые на столе в Рождественский Сочельник несут достаток на весь год. Это обязательное блюдо. Девятое блюдо - грибы . Хозяйки должны приготовить выпечку с грибами, или вкусную запеченную картошку с грибами. Такое блюдо на Рождество приносит каждому члену семью здоровье и успех.

. Хозяйки должны приготовить выпечку с грибами, или вкусную запеченную картошку с грибами. Такое блюдо на Рождество приносит каждому члену семью здоровье и успех. Десятое блюдо - в инегрет . Это символ удачи и везения в новом году.

. Это символ удачи и везения в новом году. Одиннадцатое блюдо - домашние соленья . Вкусные помидоры, огурцы, чеснок обязательно должны стоять на Рождественском столе.

. Вкусные помидоры, огурцы, чеснок обязательно должны стоять на Рождественском столе. Двенадцатое блюдо - голубцы . Готовить голубцы стоит с пшеном, ведь это символ богатства. Каждый гость в доме должен попробовать голубцы хозяйки, тогда удача и здоровье будут весь год.

Также готовят на Рождество и основное блюдо. Мы предлагаем рецепт вкуснейшей утки с яблоками.

Вкуснейшая утка с яблоками на Рождество 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Утка целая

Размарин

Яблоки - 2 штуки

Соль, перец, специи - по вкусу

Утку хорошо помыть, удалить все внутренности и обсушить бумажными полотенцами.

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Утку хорошо натереть специями и можно добавить лимонный сок.

Яблоки моем, чистим и режем на четвертинки.

Если у вас много времени, можно утку оставить мариноваться на 1,5 - 2 часа.

Внутрь утки утрамбовываем яблоки и разогреваем духовку до 200 градусов.

В деко отправляем утку и накрываем фольгой для запекания.

Запекаем утку 60-90 минут, каждые 20 минут поливая ее жидкостью, которая в процессе запекания образовалась. Делаем это для того, чтобы корочка была хрустящей, а мясо нежным.

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