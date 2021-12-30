Меню на Рождество Христово 2022: какие 12 блюд должны быть на столе для привлечения удачи и достатка

Эти традиционные 12 блюда на Рождество приносят удачу в каждый дом.
Рождество 2022 - это любимый праздник многих украинцев. Православные трепетно готовятся и уважают традиции. Хозяйки приглашают гостей и традиционно готовят 12 блюд.
Основным блюдом на Рождество Христово 2022 является кутья. Остальные блюда символизируют достаток, любовь и здоровье.
12 блюд на Рождество Христово 2022 - меню
- Первое блюдо - кутья. Это символ жизни, доброты и крепкого здоровья.
- Второе блюдо - узвар. Напиток помогает укрепить здоровье, и символизирует удачу.
- Третье блюдо - хлеб. Это символ достатка в доме. Обязательно нужно добавлять в выпечку монетки или мак.
- Четвертое блюдо - вареники. Приносят в дом свет, радость и достаток.
- Пятое блюдо - рыба. Это символ энергетики в доме. Рыба была самым любимым блюдом Христа, потому ее должно быть много.
- Шестое блюдо - горох. Приносит в дом удачу и защищает от беды и нищеты.
- Седьмое блюдо - постный борщ. Вкусное блюдо готовят в каждом регионе по-разному. Следует приготовить борщ как можно вкуснее и насыщеннее, тогда и Новый год будет удачнее.
- Восьмое блюдо - фасоль. Бобовые на столе в Рождественский Сочельник несут достаток на весь год. Это обязательное блюдо.
- Девятое блюдо - грибы. Хозяйки должны приготовить выпечку с грибами, или вкусную запеченную картошку с грибами. Такое блюдо на Рождество приносит каждому члену семью здоровье и успех.
- Десятое блюдо - винегрет. Это символ удачи и везения в новом году.
- Одиннадцатое блюдо - домашние соленья. Вкусные помидоры, огурцы, чеснок обязательно должны стоять на Рождественском столе.
- Двенадцатое блюдо - голубцы. Готовить голубцы стоит с пшеном, ведь это символ богатства. Каждый гость в доме должен попробовать голубцы хозяйки, тогда удача и здоровье будут весь год.
Также готовят на Рождество и основное блюдо. Мы предлагаем рецепт вкуснейшей утки с яблоками.
Вкуснейшая утка с яблоками на Рождество 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Утка целая
- Размарин
- Яблоки - 2 штуки
- Соль, перец, специи - по вкусу
Утку хорошо помыть, удалить все внутренности и обсушить бумажными полотенцами.
Утку хорошо натереть специями и можно добавить лимонный сок.
Яблоки моем, чистим и режем на четвертинки.
Если у вас много времени, можно утку оставить мариноваться на 1,5 - 2 часа.
Внутрь утки утрамбовываем яблоки и разогреваем духовку до 200 градусов.
В деко отправляем утку и накрываем фольгой для запекания.
Запекаем утку 60-90 минут, каждые 20 минут поливая ее жидкостью, которая в процессе запекания образовалась. Делаем это для того, чтобы корочка была хрустящей, а мясо нежным.
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