Не добавляйте 2 ингредиента в салат: безумный рецепт Селедки под шубой на Новый год 2023

Вкуснейшая и бюджетная селедочка под шубой на Новый год 2023. Готовим традиционный салат на праздники.
На новогодний стол, по традиции, готовят салат Оливье и Селедка под шубой. Чтобы быть оригинальным и не испортить блюдо, Главред рассказывает рецепт идеального салата на Новый год.
Селедка под шубой по-новому очарует всех родных. Замените всего два ингредиента, и салат станет королевским.
Предлагаем майонез приготовить домашний, и добавить пару капель лимона. Нужно отварить больше яиц, чтобы Селедку под шубой сделать в гнездышках.
Бомбическая Селедка под шубой по-новому - рецепту
Вам понадобится:
- Яйца - 8-10 шт
- Лук - 1 шт
- Селедка в масле - 200 гр
- Свекла - 1-2 шт
- Уксус яблочный
- Лимон
- Сахар - 0,5 столовой ложки
- Домашний майонез
Лук помыть, почистить и мелко порезать. В небольшой миске сложить лук, добавить сахар, воду и яблочный уксус.
Лук хорошо перемешать и дать 30 минут постоять. Нежный вкус Селедки под шубой обеспечен.
Свеклу отварить до готовности. Натереть на крупной терке.
Яйца отварить, остудить в холодной воде и почистить.
Порезать пополам, чтобы не повредить белок.
Желтки натереть на мелкой терке и смешать со свеклой, добавить домашний майонез.
Далее к свекле добавить лук.
Филе селедки мелко порезать, и полить лимонным соком.
В каждую корзиночку выложить свеклу, добавить селедку, украсить петрушкой и добавить небольшой кусочек лимона.
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