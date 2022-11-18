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Не добавляйте 2 ингредиента в салат: безумный рецепт Селедки под шубой на Новый год 2023

18 ноября 2022, 16:52

Вкуснейшая и бюджетная селедочка под шубой на Новый год 2023. Готовим традиционный салат на праздники.

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Салат селедка на Новый год 2023 рецепт / ua.depositphotos.com

На новогодний стол, по традиции, готовят салат Оливье и Селедка под шубой. Чтобы быть оригинальным и не испортить блюдо, Главред рассказывает рецепт идеального салата на Новый год.

Селедка под шубой по-новому очарует всех родных. Замените всего два ингредиента, и салат станет королевским.

Предлагаем майонез приготовить домашний, и добавить пару капель лимона. Нужно отварить больше яиц, чтобы Селедку под шубой сделать в гнездышках.

Бомбическая Селедка под шубой по-новому - рецепту

Вам понадобится:

  • Яйца - 8-10 шт
  • Лук - 1 шт
  • Селедка в масле - 200 гр
  • Свекла - 1-2 шт
  • Уксус яблочный
  • Лимон
  • Сахар - 0,5 столовой ложки
  • Домашний майонез

Лук помыть, почистить и мелко порезать. В небольшой миске сложить лук, добавить сахар, воду и яблочный уксус.

Лук хорошо перемешать и дать 30 минут постоять. Нежный вкус Селедки под шубой обеспечен.

Свеклу отварить до готовности. Натереть на крупной терке.

Яйца отварить, остудить в холодной воде и почистить.

Порезать пополам, чтобы не повредить белок.

Желтки натереть на мелкой терке и смешать со свеклой, добавить домашний майонез.

Далее к свекле добавить лук.

Филе селедки мелко порезать, и полить лимонным соком.

В каждую корзиночку выложить свеклу, добавить селедку, украсить петрушкой и добавить небольшой кусочек лимона.

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