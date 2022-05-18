Невероятная замена хлебу: готовим самый вкусный тонкий лаваш из 3 ингредиентов

Простой рецепт лаваша в домашних условиях.
Многие любят приготовить вкусный рулет из лаваша или пирог. Если у вас есть немного времени, то предлагаем вам не покупать магазинный лаваш, а приготовить его самим.
Готовить лаваш дома очень просто и получается он намного вкуснее. Воздушное тесто сделает ваше любое блюдо превосходно вкусным.
Тонкий лаваш - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 200 гр
- Соль - 1 чайная ложка
- Кипяток - 10 мл
Муку просеять и добавить соль, хорошо перемешать.
Делаем небольшое углубление и выливаем кипяток, следом 2 столовые ложки растительного масла.
Тесто получается мягкое и очень эластичное.
Скатать тесто на лаваш в шарик, переложить в пакет или завернуть в пленку, и оставить на 30 минут.
Достаем тесто и немного вымесить.
Разделить на 6-7 равных частей и раскатать.
Сковороду с толстым дном хорошо разогреть и выложить 1 круг лаваша.
Выпекать лаваш на сковороде с двух сторон по 1 минуте.
Каждый лаваш складываем друг на друга и смазываем горячей водой.
Накрываем пищевой пленкой и полотенцем на 1 час.
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