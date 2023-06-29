Новый трюк с лавашем: восхитительный рецепт, который покорил миллионы людей

Самый вкусный рецепт из лаваша. Удивительный хот-дог из лаваша с сосиской на гриле.
Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку: 5 минут
Порции 4 порции
Быстрый и вкусный завтрак можно приготовить из лаваша за несколько минут. Рецепт, который быстро ворвался в топ самых просматриваемых в YouTube.
Такой хот-дог из лаваша готовить очень просто. Рецепт настолько прост, что его приготовит любой.
Новый рецепт из лаваша - как готовить
Вам понадобится:
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- Лаваш тонкий - 1 лист
- Сосиски - 4 шт
- Сыр твердый - 80 гр
- Яйца - 2 шт
- Ломтики сыра - 4 шт
Лаваш разрезать на 4 длинных и ровных кусочка.
Сосиски предварительно обжарить, можно на сковороде гриль.
Сыр натереть на крупной терке.
Край лаваша смазать кетчупом и любым соусом.
Посыпать тертым сыром, переложить сосиску.
Аккуратно начинать скручивать и добавить ломтик плавленого сыра.
Яйца взбить с солью.
Хот-дог из лаваша обвалять в яйце и переложить на сковороду.
Можно обжаривать такие хот-доги на гриле.
Посыпать сыром и подавать горячими и хрустящими к столу.
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