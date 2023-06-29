Новый трюк с лавашем: восхитительный рецепт, который покорил миллионы людей

Самый вкусный рецепт из лаваша. Удивительный хот-дог из лаваша с сосиской на гриле.

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Лучший рецепт из лаваша / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Быстрый и вкусный завтрак можно приготовить из лаваша за несколько минут. Рецепт, который быстро ворвался в топ самых просматриваемых в YouTube.

Такой хот-дог из лаваша готовить очень просто. Рецепт настолько прост, что его приготовит любой.

Новый рецепт из лаваша - как готовить

Вам понадобится:

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Лаваш тонкий - 1 лист

Сосиски - 4 шт

Сыр твердый - 80 гр

Яйца - 2 шт

Ломтики сыра - 4 шт

Лаваш разрезать на 4 длинных и ровных кусочка.

Сосиски предварительно обжарить, можно на сковороде гриль.

Сыр натереть на крупной терке.

Край лаваша смазать кетчупом и любым соусом.

Посыпать тертым сыром, переложить сосиску.

Как готовить хот-дог из лаваша рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот instagram

Аккуратно начинать скручивать и добавить ломтик плавленого сыра.

Яйца взбить с солью.

Хот-дог из лаваша обвалять в яйце и переложить на сковороду.

Можно обжаривать такие хот-доги на гриле.

Посыпать сыром и подавать горячими и хрустящими к столу.

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