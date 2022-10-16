Обалденные кексы за 5 минут: непревзойденный рецепт, от которого невозможно отказаться

Невероятные шоколадные кексы в микроволновке за 1 минуту. Превосходный рецепт для самых ленивых.
Решили побаловать себя и близких вкусными кексами, тогда этот рецепт для вас. Вам не нужно долго стоять у плиты и возиться с тестом.
Всего пару ингредиентов и воздушные шоколадные кексы будут радовать ваших близких непревзойденным вкусом.
Такие кексы можно давать деткам, и даже тем, кто на диете.
Шоколадные кексы в микроволновке - рецепт
Вам понадобится:
- Овсяная мука или овсяные хлопья - 100 гр
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Какао - 2 ложки
- Яйца - 1 шт
- Молоко теплое - 80 мл
- Сахар
- Масло растительное
Овсяные хлопья, сахар и какао измельчить в блендере или кофемолке.
Отдельно просеять разрыхлитель и всыпать в муку и сахар.
Влить молоко, растительное масло 1 чайную ложку и взбитое яйцо.
Тесто для кексов в микроволновке обязательно хорошо перемешать силиконовой лопаткой.
В бумажные или силиконовые формочки вылить шоколадное тесто для кексов.
Переставить формочки с тестом в микроволновку.
Шоколадные кексы в микроволновке будут готовы ровно через 1 минуту.
Можно еще растопить шоколад на водяной бане и полить кексы.
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