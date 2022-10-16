Обалденные кексы за 5 минут: непревзойденный рецепт, от которого невозможно отказаться

Вкусные шоколадные кексы в микроволновке рецепт / pixabay

Решили побаловать себя и близких вкусными кексами, тогда этот рецепт для вас. Вам не нужно долго стоять у плиты и возиться с тестом.

Всего пару ингредиентов и воздушные шоколадные кексы будут радовать ваших близких непревзойденным вкусом.

Такие кексы можно давать деткам, и даже тем, кто на диете.

Шоколадные кексы в микроволновке - рецепт

Вам понадобится:

Овсяная мука или овсяные хлопья - 100 гр

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Какао - 2 ложки

Яйца - 1 шт

Молоко теплое - 80 мл

Сахар

Масло растительное

Овсяные хлопья, сахар и какао измельчить в блендере или кофемолке.

Отдельно просеять разрыхлитель и всыпать в муку и сахар.

Влить молоко, растительное масло 1 чайную ложку и взбитое яйцо.

Тесто для кексов в микроволновке обязательно хорошо перемешать силиконовой лопаткой.

В бумажные или силиконовые формочки вылить шоколадное тесто для кексов.

Переставить формочки с тестом в микроволновку.

Шоколадные кексы в микроволновке будут готовы ровно через 1 минуту.

Можно еще растопить шоколад на водяной бане и полить кексы.

Читайте также: