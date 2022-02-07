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Превосходный бархатный торт на День святого Валентина своими руками: простой пошаговый рецепт

7 февраля 2022, 14:10

Торт красный бархат на 14 февраля готовить очень просто.

торт
Торт красный бархат на 14 февраля рецепт / pixabay

Прекрасный праздник для всех любящих пар День святого Валентина уже на носу. Каждый хочет удивить свою вторую половинку и приготовить вкусные угощения своими руками.

Главред расскажет рецепт удивительно вкусного торта красный бархат на 14 февраля, который точно удивит вашу вторую половинку.

Готовить торт очень просто, главное иметь две формы для запекания и немного свободного времени.

Торт на День святого Валентина - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука (пшеничная, рисовая) - 170 грамм
  • Какао - 1 столовая ложка
  • Масло сливочное - 1 пачка
  • Разрыхлитель - 1 упаковка
  • Яйца - 1 штука
  • Йогурт греческий - 120 мл
  • Сыр Маскарпоне - 2 пачки
  • Винный уксус
  • Сахар - 15-0 грамм
  • Ванильный экстракт или ванильный сахар
  • Пищевой краситель красный
  • Сахарная пудра
  • Шоколад белый
  • Клубника - по желанию

Две формы для запекания обильно смазать сливочным маслом и можно немного присыпать мукой, чтобы красный бисквит не прилип.

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Смешать в большой чаше просеянную муку, разрыхлитель, какао, соль.

Во второй чаше греческий йогурт, пару капель пищевого красителя, белый винный уксус и ванильный экстракт.

Предварительно достать масло из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.

Кухонным комбайном взбить масло с сахаром до пышной белой пены, добавить яйцо и продолжать взбивать.

Далее добавляем ложку сухих ингредиентов (муку, разрыхлитель, какао), затем йогурт.

Таким образом у вас получится тесто на бархатный торт однородное, без комочков и примеси.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Разлить тесто на две формы, выпекать 25 минут.

Духовку во время приготовления коржей на торт не открываем.

Пока готовится основа для бархатного торта на 14 февраля, готовим крем.

В кухонном комбайне смешать сыр Маскарпоне и 75 грамм масла.

Добавить пару ложек сахарной пудры и ванильный сахар.

Достаем из формы наш красный бархат и обильно промазываем коржи сливочной глазурью.

Растопить белый шоколад на водяной бане и полить торт. Дать шоколаду остыть и поставить в холодильник на 2,5-3 часа.

Порезать красивой клубнику и украсить торт на 14 февраля.

Как сделать торт-сердце без формы - пошаговая инструкция с фото:

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День святого Валентина торт рецепт 14 февраля
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