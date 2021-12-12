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Привлечете удачу и богатство: простой рецепт Калиты на Андрея Первозванного

12 декабря 2021, 15:38

Калита на Андрея 13 декабря символизирует солнце, и способна привлечь в ваш дом удачу.

калита
Рецепт Калиты на Андрея Первозванного / pixabay

День святого Андрея Первозванного 13 декабря ждали с особым трепетом молодые девушки. В этот день можно погадать и узнать свою судьбу.

Традицией было выпекать сладкую сдобу, которую называют Калита.

Молодые девушки собирались вместе и замешивали по очереди тесто, от старшей к младшей.

Обязательно должна быть красная лента на калите - символ удачи, любви и богатства.

Калита на Андрея - простой рецепт

Вам понадобится:

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  • Мука - 400 грамм
  • Яйцо -1 штука
  • Масло сливочное - 50 грамм
  • Молоко - 200 миллилитров
  • Соль, мед, сахар, корица, орехи, изюм

Смешать все сухие ингредиенты и добавить яйцо, все аккуратно перемешать. Растопить сливочное масло и влить молоко. Замешивать тесто желательно руками, пока оно не перестанет приставать к рукам.

Грецкие орехи, изюм, корицу добавить к тесту и хорошо вымесить.

Разогреть духовку до 180 градусов, смазать форму для запекания маслом.

Чтобы сделать красивую форму нашей Калите, стоит смазать руки маслом.

Сделайте из теста красивый круг, чтобы серединка была пустой.

Посыпаем Калиту маком, орехами, предварительно их подробить, и отправляем в духовку на 25 минут.

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Как только Калита приобретет золотистую корочку достаем и смазываем вкусным медом.

Дать Калите остынуть, и смазать медом еще раз. Чтобы быть счастливой весь год, каждой девушке нужно съесть праздничной сдобы по кусочку.

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рецепт Калита
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