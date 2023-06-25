Рецепт, который никогда не подведет: самые хрустящие малосольные огурцы с секретным вкусом

Супер вкусная и быстрая летняя закуска из огурцов. Готовить малосольные огурцы очень просто.
10 минут вашего времени и обалденная закуска на вашем столе.
Малосольные огурцы по такому рецепту получаются настолько хрустящими, что оторваться от них уже невозможно.
Как готовить малосольные огурцы за 10 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы одинакового размера - 1 кг
- Укроп - половина пучка
- Соль - 1 чайная ложка
- Сахар - 1 столовая ложка
- Чеснок - 2 зубчика
- Уксус 6% - 2 столовые ложки
- Растительное масло - 1 ложка
Огурцы хорошо помыть, отрезать попки и порезать на 4 части.
Укроп промыть, просушить и мелко порезать. Можно измельчить в блендере.
Измельчить ножом несколько зубчиков чеснока.
В глубокую тарелку или миску переложить огурцы, добавить чеснок и укроп.
Добавить 1 чайную ложку соли.
Далее всыпать столовую ложку сахара. Именно сахар в малосольных огурцах и придаст хрустящий и особый вкус.
Влить уксус и масло и хорошо перемешать огурцы.
Малосольные огурцы готовы уже через 5-10 минут.
Смотрите видео о том, как готовить малосольные огурцы за 5 минут:
Читайте также: