Рецепт, который никогда не подведет: самые хрустящие малосольные огурцы с секретным вкусом

Обалденно вкусные малосольные огурцы за 10 минут. Восхитительный рецепт огурчиков в молодой картошке.

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Малосольные огурцы рецепт за 10 минут / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Супер вкусная и быстрая летняя закуска из огурцов. Готовить малосольные огурцы очень просто.

10 минут вашего времени и обалденная закуска на вашем столе.

Малосольные огурцы по такому рецепту получаются настолько хрустящими, что оторваться от них уже невозможно.

Как готовить малосольные огурцы за 10 минут - рецепт

Вам понадобится:

Огурцы одинакового размера - 1 кг

Укроп - половина пучка

Соль - 1 чайная ложка

Сахар - 1 столовая ложка

Чеснок - 2 зубчика

Уксус 6% - 2 столовые ложки

Растительное масло - 1 ложка

Огурцы хорошо помыть, отрезать попки и порезать на 4 части.

Укроп промыть, просушить и мелко порезать. Можно измельчить в блендере.

Измельчить ножом несколько зубчиков чеснока.

В глубокую тарелку или миску переложить огурцы, добавить чеснок и укроп.

Добавить 1 чайную ложку соли.

Далее всыпать столовую ложку сахара. Именно сахар в малосольных огурцах и придаст хрустящий и особый вкус.

Влить уксус и масло и хорошо перемешать огурцы.

Малосольные огурцы готовы уже через 5-10 минут.

Смотрите видео о том, как готовить малосольные огурцы за 5 минут:

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