Легкий салат на Пасху 2023 вместо Оливье: рецепт давно забытого блюда, который стоит копейки

Весной всегда хочется удивить близких разнообразными и вкусными блюдами. Сегодня расскажем вам удивительно простой рецепт салата на Пасху 2023, который готовили очень давно наши близкие.
Салат со скумбрией точно подойдет любителям рыбных блюд. Легкий, простой нежный рецепт.
Такой салат на Пасху точно украсит ваш праздничный стол, а гости будут просить рецепт.
Вкуснейший салат на Пасху 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Скумбрия - 1 шт (копченая)
- Картошка - 3 шт
- Зеленый лук
- Горчица в зернах
- Майонез легкий
- Соль
Копченую скумбрию почистить, удалить все кости и мелко порезать на кубики.
Картошку отварить в мундире, охладить и почистить.
Нарезаем картошку кубиками, как и скумбрию.
Веточки зеленого лука порезать, можно добавить укроп
2 столовые ложки горчицы в зернах смешать с 1 столовой ложкой майонеза. Добавить 3 капельки оливкового масла.
Картошку смешать со скумбрией, добавить лук и зелень, посолить.
Заправить салат на Пасху соусом и перемешать.
Подавать к столу.
Также можно собрать салат на Пасху слоями.
Скумбрия, картошка, соус, зеленый лук, картошка, скумбрия и украсить тертым яйцом.
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