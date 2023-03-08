Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: простой рецепт, который сметают со стола за 2 минуты

Невероятно вкусный и очень полезный салат из свеклы. Рецепт свеклы по-корейски для всей семьи.

Время приготовления: Время приготовления: 90 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Свекла по-корейски рецепт / freepik.com

Вкуснее и полезнее салата не найти. Удивительный рецепт свеклы по-корейски. Такой салат сметают со стола за пару минут.

Для приготовления такого салата потребуется не так много времени, но получится удивить всех родных.

Во время Великого поста 2023 такой салат из свеклы станет чудом для угощения.

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Свекла по-корейски - быстрый рецепт

Вам понадобится:

Свекла - 3 шт

Чеснок - по вкусу

Лук - 1 шт

Соль, перец

Уксус - 2 столовые ложки

Оливковое масло

Сахар - 2 столовые ложки

Свеклу помыть, почистить и нашинковать на терке для морковки по-корейски.

Лук почистить, мелко порезать или измельчить на терке.

Чеснок добавляем в салат по вкусу. 2 зубчика почистить, измельчить и добавить к свекле.

В свеклу добавляем соль, сахар, перец.

Далее влить уксус и перемешать салат из свеклы.

На оливковом масле обжарить измельченный лук до золотистой корочки.

Добавляем обжаренный лук к свекле, перемешиваем салат по-корейски из свеклы.

Накрываем тарелку с салатом пищевой пленкой и отправляем в холодильник.

Такой салат можно подавать к столу через 2 часа. Самой вкусной свекла по-корейски получается через 10-12 часов.

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