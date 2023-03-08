УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: простой рецепт, который сметают со стола за 2 минуты

8 марта 2023, 15:18
Невероятно вкусный и очень полезный салат из свеклы. Рецепт свеклы по-корейски для всей семьи.
Время приготоления Время приготовления: 90 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
свекла по-корейски рецепт
Свекла по-корейски рецепт / freepik.com

Вкуснее и полезнее салата не найти. Удивительный рецепт свеклы по-корейски. Такой салат сметают со стола за пару минут.

Для приготовления такого салата потребуется не так много времени, но получится удивить всех родных.

Во время Великого поста 2023 такой салат из свеклы станет чудом для угощения.

видео дня

Свекла по-корейски - быстрый рецепт

Вам понадобится:

  • Свекла - 3 шт
  • Чеснок - по вкусу
  • Лук - 1 шт
  • Соль, перец
  • Уксус - 2 столовые ложки
  • Оливковое масло
  • Сахар - 2 столовые ложки

Свеклу помыть, почистить и нашинковать на терке для морковки по-корейски.

Лук почистить, мелко порезать или измельчить на терке.

Чеснок добавляем в салат по вкусу. 2 зубчика почистить, измельчить и добавить к свекле.

В свеклу добавляем соль, сахар, перец.

Далее влить уксус и перемешать салат из свеклы.

На оливковом масле обжарить измельченный лук до золотистой корочки.

Добавляем обжаренный лук к свекле, перемешиваем салат по-корейски из свеклы.

Накрываем тарелку с салатом пищевой пленкой и отправляем в холодильник.

Такой салат можно подавать к столу через 2 часа. Самой вкусной свекла по-корейски получается через 10-12 часов.

Читайте также:

рецепт салат свекла интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:31

"Народ пойдет против диктаторов": астролог предупредила о "расшатывании" в мире уже скоро

15:20

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

15:18

Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: простой рецепт, который сметают со стола за 2 минутыВидео

15:07

Мог ли боец из Нежина быть военным, расстрелянным россиянами: неожиданная версия

14:32

Зачем добавлять лавровый лист в кофе: ответ удивит

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:30

ВСУ для контрнаступления нужен миллион снарядов - РезниковВидео

14:16

О чем говорят кошки: как понять питомца и нужно ли ему отвечатьВидео

14:16

Ким Бейсингер изуродовала лицо неудачной пластикой

14:14

Любовный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: кто обретет счастье, а кому разобьют сердцеВидео

Реклама
13:59

"Дать пинка" врагу: ВСУ готовят наступление, Сырский назвал задачу в Бахмуте

13:50

Гороскоп на завтра 9 марта 2023: Девам – риски, Весам – изменения к лучшемуВидео

13:42

Контрнаступление готовится стремительно: 40% военной помощи поступили ВСУ за прошлые месяцы – The EconomistВидео

13:36

"Это кто там выживает? И тебе не стыдно?": дочь Поляковой захейтили за фото отдыха в ПарижеВидео

13:01

Вкусно есть и не толстеть: диетолог объяснила, как совместить жирные продукты и правильное питаниеВидео

12:35

РФ тайно получила от Ирана ракеты, 300 тысяч снарядов и 100 миллионов пуль – Sky NewsВидео

12:31

Резников ответил на "слив" о причастности Украины к подрыву газопроводов РФ

12:29

В Кабмине рассказали, когда в Украину привезут системы ПВО типа Patriot - СМИВидео

12:02

Негаснущая звезда Болливуда: как выглядит Джимми из фильма "Танцор диско" сейчас

11:59

Ученые разгадали загадку древнего и жуткого скандинавского чудовища - The TelegraphВидео

11:48

Враг пошел в наступление на Харьковском направлении: в ВСУ назвали "горячий" участок

Реклама
11:42

"На развалинах поставим флаг РФ": депутат Госдумы раскатил губу и призывает уничтожить КиевВидео

10:59

София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного

10:55

"Верили в спасение до последнего": появились подробности гибели легендарного бойца "Да Винчи"Видео

10:51

"Это терроризм": Зеленский жестко высказался о расстреле пленного бойца ВСУ

10:27

Единого государства больше не будет: эксперт предсказал будущее России после войныВидео

10:21

Котлеты будут сочными, а их корочка – хрустящей: добавьте в фарш только один секретный ингредиентВидео

10:13

Запрет на смерть: почему в норвежском городе Лонгйир нельзя умирать

10:12

В Минсоцполитики хотят прекратить платить пенсии части украинцев: кому именноВидео

09:47

ВСУ готовят контрнаступление: Зеленский высказался о ситуации в Бахмуте

09:45

В Киеве продают букет цветов по цене автомобиля: чем он особенный

09:01

"Не пойдете – мы вас пристрелим": в Донецке бросили в подвал 70 "зэков" , потому что не хотят воеватьВидео

08:58

Кремлю надоедает воевать с Украиноймнение

08:54

Массовые протесты в Грузии: оппозиция собирает людей на новые митингиВидео

08:51

Гороскоп на сегодня 8 марта 2023: Водолеям – изменения, Скорпионам - предложенияВидео

08:50

РФ не сможет переломить ход войны: американский подполковник назвал сроки наступления ВСУ

08:22

"Был настоящим примером доблести и славы": под Бахмутом погиб комбат львовских десантниковВидео

08:19

"Власть утекает из рук Путина": эксперт рассказал о панике в КремлеВидео

07:52

"Прольется американская кровь": Белый дом назвал 3 причины, почему США помогают УкраинеВидео

07:49

Дочь Охлобыстина поплатилась за неадекватные выходки отцаВидео

07:05

"Перебивались" яблоками и грушами: почему в Советском Союзе не было бананов

Реклама
07:01

Оккупанты казнили бойца ВСУ за "Слава Украине": в США отреагировали на зверства РоссииВидео

06:33

Живая сила у оккупантов не закончится никогда, но деньги закончатся к лету - СвитанВидео

06:20

Господь все видит, он не даст победы этим насекомыммнение

04:40

"Оккупанты давят по всем направлениям": боец ВСУ рассказал, покидают ли защитники БахмутВидео

03:20

Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентовВидео

03:05

Попиарилась за счет дочери: запроданка Лорак показала сильно повзрослевшую девочкуВидео

02:35

Как правильно сажать лук весной: хитрый фокус – и урожай завалит закромаВидео

02:02

"Ни дня в трусах": напыщенная Волочкова получила по заслугамВидео

01:36

Военный эксперт объяснил, велик ли шанс атаки врагов на запорожском направленииВидео

00:51

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять