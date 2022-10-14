Самая бюджетная закуска за 5 минут: вкуснее рецепта не найти

Вкуснейшее селедочное масло для невероятно быстрой закуски. Ослепительный рецепт.
Готовим с вами вкусную и простую закуску на стол. Обалденное селедочное масло с нежной текстурой, которое восхитит всех.
Хрустящие гренки и закуска из селедочного масла подойдут на любой стол.
Превосходное сочетание ингредиентов сделает блюдо особенным. Главное, что готовить такую закуску всего 5 минут.
Селедочное масло - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Багет
- Селедка - 1 шт
- Масло сливочное - пол пачки
- Плавленый сыр - 180 гр
- Морковка
- Зелень
Морковку помыть, отварить и почистить.
Селедку лучше покупать уже готовую филе и без костей.
Плавленый сырок порезать кубиками.
В блендере или мясорубке перекрутить селедку, морковку и плавленый сыр.
Если пользуетесь мясорубкой, то для нежнейшей консистенции можно перекрутить селедку дважды.
Переложите все в блендер и добавьте сливочное масло.
Вновь все перекрутить и отправить в холодильник.
Багет нарезает тонкими кусочками и обсушиваем на сковороде с двух сторон.
Красиво намазать селедочное масло на гренки и посыпать свежей зеленью.
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