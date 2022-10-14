Самая бюджетная закуска за 5 минут: вкуснее рецепта не найти

Бюджетная закуска селедочное масло рецепт / goodfon.ru

Готовим с вами вкусную и простую закуску на стол. Обалденное селедочное масло с нежной текстурой, которое восхитит всех.

Хрустящие гренки и закуска из селедочного масла подойдут на любой стол.

Превосходное сочетание ингредиентов сделает блюдо особенным. Главное, что готовить такую закуску всего 5 минут.

Селедочное масло - быстрый рецепт

Вам понадобится:

Багет

Селедка - 1 шт

Масло сливочное - пол пачки

Плавленый сыр - 180 гр

Морковка

Зелень

Морковку помыть, отварить и почистить.

Селедку лучше покупать уже готовую филе и без костей.

Плавленый сырок порезать кубиками.

В блендере или мясорубке перекрутить селедку, морковку и плавленый сыр.

Если пользуетесь мясорубкой, то для нежнейшей консистенции можно перекрутить селедку дважды.

Переложите все в блендер и добавьте сливочное масло.

Вновь все перекрутить и отправить в холодильник.

Багет нарезает тонкими кусочками и обсушиваем на сковороде с двух сторон.

Красиво намазать селедочное масло на гренки и посыпать свежей зеленью.

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